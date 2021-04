Intel montre un MacBook Pro dans une publicité pour un processeur qu’Apple n’utilise pas

Intel a jeté beaucoup d’ombre sur Apple depuis que la société a commencé à passer à ses puces Apple Silicon avec les premiers Mac M1 l’automne dernier. La série la plus récente de ses publicités «Go PC» présente même l’ancienne star de «I’m a Mac» Justin Long se moquant des nouveaux Mac M1. Ironie du sort, Intel utilise désormais le MacBook Pro dans une nouvelle publicité pour promouvoir «Le meilleur processeur du monde sur un ordinateur portable mince et léger» qui ne se trouve dans aucun des ordinateurs portables d’Apple.

Repérée par iThinkDifferent, la nouvelle publicité Intel apparaît pour certains sur Reddit vantant le Tiger Lake Intel Core i7 de 11e génération. Il montre quelqu’un qui semble jouer et c’est sur un MacBook Pro. Intel a naturellement gardé le logo Apple hors de la photo, mais le portable Mac est très reconnaissable à partir du trackpad, des ports et si vous effectuez un zoom avant – la silhouette du clavier et de la barre tactile.

Le dernier MacBook Pro d’Apple à intégrer des processeurs Intel était le 13 pouces avec des processeurs Intel de 10e génération (et le 16 pouces 2019 a un processeur Intel de 9e génération). Et avec humour, la puce M1 d’Apple dans les nouveaux MacBook Air, Pro et Mac mini 2020 surpasse le Core i7 de 11e génération qu’Intel appelle «le meilleur processeur au monde sur un ordinateur portable fin et léger».

Une autre partie hilarante de l’annonce est que la personne semble porter les écouteurs Beats d’Apple.

Après avoir passé la première partie de 2021 à prendre des photos chez Apple, le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a maladroitement qualifié les efforts de «plaisir compétitif» tout en espérant simultanément reconquérir l’activité des puces d’Apple.

On ne sait pas si Intel utilisant le MacBook Pro dans cette dernière publicité est une grosse gaffe ou une sorte de branche d’olivier étrange.

