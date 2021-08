Intel n’a pas annulé le verdict d’un brevet d’un milliard de dollars

in

Une demande d’Intel visant à annuler une ordonnance obligeant le fabricant de puces à payer 2,18 milliards de dollars à VLSI Technology a été rejetée par un juge américain.

Tel que rapporté par ., le juge de district américain Alan Albright à Waco, au Texas, a rejeté la requête de la société pour un nouveau procès dans une récente ordonnance scellée.

En mars, VLSI a reçu 1,5 milliard de dollars et 675 millions de dollars pour deux brevets contrefaits par Intel. Le premier brevet, US7725759B2, traite de la gestion de la vitesse d’horloge dans un appareil électronique et a été développé à l’origine par SigmaTel tandis que le deuxième brevet, US7523373B2, qui décrit une technique de tension de fonctionnement de mémoire minimale a été développé à l’origine par Freescale.

Intention de faire appel

Dans une déclaration d’Intel publiée après que le juge Albright a rejeté sa requête pour un nouveau procès, la société a déclaré qu’elle était déçue de la décision et qu’elle ferait appel.

Cependant, le géant des puces a également appelé à des réformes pour empêcher les « investisseurs en contentieux » d’utiliser des brevets de mauvaise qualité pour s’exposer à lui-même et à d’autres grandes entreprises des dommages « exorbitants », car cette pratique étouffe l’innovation et nuit à l’économie.

Lorsqu’Intel a demandé pour la première fois un nouveau procès dans cette affaire, le raisonnement de l’entreprise était dû au fait qu’elle pensait que le verdict était entaché d’instructions incorrectes du jury et de décisions pénitentiaires fondées sur des règlements antérieurs d’Intel. Intel a également évoqué le fait que le verdict était le deuxième prononcé par un jury dans une affaire de brevet et que les trois autres verdicts les plus importants avaient été annulés par des jugements annulés.

Il semble que les poursuites judiciaires en cours entre Intel et VLSI ne soient pas encore terminées et nous en saurons probablement plus une fois que le fabricant de puces aura soumis son appel.

Via le matériel de Tom