Intel peut battre la loi de Moore pour dépasser Apple, dit-il

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, s’est montré quelque peu optimiste quant aux chances de l’entreprise de dépasser la vaste avance d’Apple dans la conception de puces, et affirme maintenant qu’Intel y parviendra en battant la loi de Moore…

La loi de Moore a été formulée en 1965 par le cofondateur d’Intel Gordon Moore.

Cette prédiction s’est avérée remarquablement précise, même si le rythme s’est un peu ralenti ces dernières années. Il convient de noter que Moore ne suggérait pas que la vitesse de développement soit basée sur quoi que ce soit d’inhérent à la conception ou à la fabrication des puces, mais plutôt sur ce qui serait économique à fabriquer à un moment donné.

Cependant, CNET rapporte que Gelsinger pense qu’Intel peut dépasser la loi de Moore, et c’est ainsi qu’il dépassera la vaste avance d’Apple dans la conception de puces.

« La loi de Moore est bien vivante », a déclaré Gelsinger lors de l’événement en ligne sur l’innovation de l’entreprise. «Aujourd’hui, nous prédisons que nous maintiendrons ou même irons plus vite que la loi de Moore pour la prochaine décennie. … En tant que gardiens de la loi de Moore, nous serons implacables sur la voie de l’innovation.

C’est une déclaration audacieuse d’une entreprise qui a eu du mal à faire progresser sa fabrication de puces au cours de la dernière demi-décennie et qui a perdu son leadership au profit des deux autres principaux fabricants de puces, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et Samsung.