Intel présente Intel Core de nouvelle génération pour les ordinateurs portables: les processeurs de jeu les plus puissants | La technologie

Intel vient de présenter de nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération pour les ordinateurs portables. Cela garantit qu’ils sont les processeurs de jeu les plus puissants. Aussi de nouveaux processeurs pour les professionnels.

Intel a mis en vente il y a quelques mois un premier lot de Processeurs Intel Core de 11e génération pour ordinateurs portables. Ils sont déjà montés sur de nombreux modèles, comme le nouvel ordinateur portable Huawei Matebook D15 2021 (Critique).

Cette première génération avait un maximum de 4 cœurs. Maintenant ça vient à nous un deuxième lot de 6 et 8 noyaux. Intel prétend qu’ils sont les processeurs de jeu pour ordinateurs portables les plus puissants du marché, surpassant la génération précédente de 10 à 19% et les processeurs AMD Ryzen les plus puissants de 10 à 20%.

Dans ce tableau, vous pouvez voir les 5 nouveaux SoC, qui atteignent des vitesses allant jusqu’à 5 GHz en mode Turbo. Tout un exploit pour une puce portable:

Processeurs Cœurs / Threads Vitesse de base Vitesse Turbo Vitesse maximale TDPi9-11980HK8 cœurs / 16 threads2,6 GHz4,5 GHz5,0 GHz45-65Wi9-11900H8 cœurs / 16 threads2,5 GHz4,2 GHz4,9 GHz35- 45Wi7-11800H8 cœurs / 16 threads2.3 GHz4.4 GHz4.6 GHz35-45Wi5-11400H6 cœurs / 16 threads2.7 GHz4.1 GHz4.5 GHz35-45Wi5-11260H6 cœurs / 16 threads2.6 GHz4.0 GHz4.4 GHz35 -45 W

Comme on peut le voir, le modèle le plus puissant, «le meilleur processeur de jeu pour ordinateurs portables au monde» selon Intel, est le Intel Core i9-11980HK, qui se vante de 8 cœurs et 16 threads avec une vitesse de base de 2,6 GHz, mais cela peut atteindre le 5 GHz dans des conditions optimales de dissipation thermique. Bien entendu, la consommation est également élevée, entre 45 et 65W, même si elle est inférieure au processeur AMD le plus puissant. Il est également overclockable.

Intel n’a pas divulgué les prix, mais ils sont censés être chers. À cause de cela, il y a Versions i5 avec 6 cœurs, plus abordable.

Ces processeurs, développés avec la technologie FinFen 10 nm, publiez de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de accéder directement à la mémoire GDDR6 haute vitesse connecté à la carte graphique, réduisant la latence et chargeant de grandes textures plus rapidement.

Une autre nouveauté importante est les 20 voies PCIe 4.0, qui jusqu’à présent n’avait pas été vu sur les ordinateurs portables. Avec 22 voies de PCIe 3.0, ces nouveaux processeurs sont prêts à accéder aux cartes graphiques discrètes et aux SSD M.2 à vitesse maximale.

Ce disque SSD est doté du format NVMe et de la technologie V-NAND, offrant des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 550 Mo par seconde.

La nouvelle plateforme intègre également un connecteur Thunderbolt 4 avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbps, Wi-Fi 6E (Gig +), Y Double port d’affichage intégré.

Plus de 80 modèles d’ordinateurs portables Ils commenceront à inclure ces nouveaux processeurs à partir d’aujourd’hui.

Série Intel Xeon vPro H et W

Avec les processeurs précédents pour le marché intérieur, la société de Santa Clara a présenté le nouveau Intel avec technologie vPro, destiné aux professionnels devant réaliser des tâches graphiques et de performance exigeantes, partout: ingénieurs, data scientists, créateurs de contenu, analystes financiers, etc.

Il y a un Intel Core, le i9-11950H huit cœurs et 16 threads avec vPro et les processeurs Intel Xeon de la série W-11000.

Ces processeurs se caractérisent par les mesures de sécurité et de confidentialité mises en œuvre au niveau matériel:

Mémoire avec correction d’erreurs ECC Intel Hardware Shield, une plate-forme qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter les attaques de ransomware et de crypto-monnaie Chiffrement total de la mémoire Amélioration des performances avec le Deep Learning

Comme les prédécesseurs, les nouveaux vPro sont disponibles pour les constructeurs d’ordinateurs portables à partir d’aujourd’hui.