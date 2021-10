Intel présente les processeurs Alder Lake Intel Core de 12e génération les plus puissants jamais créés, avec mémoire DDR5 et PCIe 5.0 | La technologie

Intel vient de présenter ses nouveaux processeurs de douzième génération, avec une nouvelle architecture qui rompt pour la première fois l’équilibre cœur/fil.

Intel révolutionne les processeurs PC avec une nouvelle architecture hybride, avec noyaux de performance et noyaux efficaces, la disparité entre les cœurs et les threads, et la prise en charge de nouvelles normes telles que la nouvelle mémoire DDR5 et le Connecteur PCIe 5.0.

Les nouveaux Processeurs Intel Core Alder Lake de 12e génération Ils sortent avec 6 modèles débloqués, mais au total ils sortiront jusqu’à 60 processeurs avec plus de 500 conceptions différentes.

Le plus puissant est le Intel Core i9-12900K, qui selon Intel est le processeur de jeu le plus puissant jamais conçu, grâce aux nouveaux noyaux de performance.

Les nouveaux Intel Core Alder Lake première une architecture hybride utilisant le processus Intel 7, basé sur la lithographie 10 nm.

D’une certaine manière, ils emploient une philosophie similaire aux processeurs ARM, tels que l’Apple M1, depuis maintenant utilise des cœurs hautes performances, appelés cœurs P, et des cœurs moins puissants et efficaces, appelés cœurs E.

Ces noyaux efficaces Ils sont utilisés pour des tâches secondaires ou de support, spécialement préparés pour des tâches multithread.

Un autre changement important est que le nombre de threads n’est plus le double du nombre de cœurs, comme c’était le cas jusqu’à maintenant. Par exemple l’Intel Core i9-12900K a 16 cœurs et 24 threads, et une vitesse allant jusqu’à 5,2 Ghz. Sur ces 16 cœurs, 8 sont performants et 8 efficaces.

Avec la nouvelle technologie Directeur de thread IntelDéveloppées main dans la main avec Windows 11, les deux nouvelles microarchitectures du noyau fonctionnent ensemble pour guider le système d’exploitation afin de placer le bon thread dans le bon noyau au bon moment.

Grâce à cela, selon Intel Cette nouvelle génération double les performances de multithreading de la génération précédente.

Ceux-ci sont le 6 processeurs Intel Core Alder Lake qui ont été présentés aujourd’hui. Les cœurs P sont des cœurs de performance et les cœurs E sont des cœurs efficaces:

Intel Alder Lake CoresWires L3 cache L2 cache E/core P speed Turbo core E/core PT Turbo Boost Max 3.0GPU PCIe voiesConsommation de baseConsommation maximalei9-12900K16 (8P + 8E) 2430 Mo14 Mo2,4/3,2 GHz3,9/5,1 GHz5,2 GHzIntel UHD Graphics 77020125 W241 Wi9-12900KF16 (8P + 8E) 2430 Mo14 Mo2,4 / 3,2 GHz3,9 / 5,1 GHz5,2 GHz Non20125 W241 Wi7-12700K12 (8P + 4E) 2025 Mo12 Mo2,7 / 3,6 GHz3,8 / 4,9 GHz5 GHzIntel UHD Graphics 77020125 W190 Wi7-12700KF12 (8P + 4E) 2025 Mo12 Mo2,7 / 3,6 GHz3,8 / 4,9 GHz5 GHzNon20125 W190 Wi5-12600K10 (6P + 4E) 1620 Mo9 , 5 Mo 2,8 / 3,7 GHz 3,6 / 4,9 GHz Non Intel UHD Graphics 77020125 W150 Wi5-12600KF10 (6P + 4E) 1620 Mo 9,5 Mo 2,8 / 3,7 GHz 3,6 / 4,9 GHz Non Non 20125 W150 W

Comme on le voit, il y a trois processeurs de base i5, i7, i9 avec des fréquences débloquées pour l’overclocking (lettre K), et trois autres identiques, sauf qu’elles n’ont pas de puce graphique ni de GPU (lettres KF).

Mais comme nous l’avons dit, dans les prochains mois, Intel lancera 60 processeurs Alder Lake.

Mémoire DDR5 et PCIe 5.0

Parallèlement à l’architecture remaniée, Intel lance deux améliorations très attendues.

La nouvelle RAM DDR5 partie d’une vitesse de 4 800 MHz, et offre deux fois plus de performances, une consommation d’énergie plus faible et un overclocking plus facile. Il est conçu pour mieux performer dans les tâches multithread. Vous avez toutes les informations sur cette carte :

La RAM DDR5 sera la mémoire la plus utilisée pour les années à venir. Voyons en quoi elle diffère de la DDR4 actuelle et comment vous pouvez l’installer sur votre PC.

Ces processeurs de douzième génération peuvent adresser jusqu’à 128 Go de RAM.

Ils publient également la nouvelle norme de connexion par carte PCIe 5.0 (jusqu’à 16 voies), offrant jusqu’à deux fois les performances d’E/S par rapport à PCIe 4.0, avec jusqu’à quatre voies supplémentaires de prise en charge PCIe 4.0.

D’autres innovations intégrées au SoC sont Prise en charge du WiFi 6E et Thunderbolt 4.

Nouveau chipset Intel 600 et nouvelles cartes mères

Toutes ces nouvelles normes, ainsi que la nouvelle architecture, nécessitent une toute nouvelle un nouveau chipset contrôle, appelé Intel 600, et pourtant, nouvelles cartes mères qui seront mis en vente en même temps que les processeurs.

Ce chipset intègre les nouveaux connecteurs USB 3.2 Gen 2 × 2ainsi que la technologie Périphérique de gestion de volume Intel (VMD) , qui gère directement les SSD NVMe, sans utiliser de contrôleurs RAID ou d’adaptateurs matériels.

Les nouveaux processeurs Intel Core Lake seront mis en vente à partir de 4 novembre, bien que les prix n’aient pas été fournis dans le communiqué de presse.

Nous sommes confrontés à un véritable coup dur à la table Intel, pour regagner le trône perdu ces dernières années avec les processeurs AMD Ryzen.

A défaut de voir la performance avec de vrais repères, tout indique que l’entreprise reviendra sur le chemin du succès avec Intel Core Alder Lake.