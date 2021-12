Intel présente ses excuses à ses employés chinois

25/12/2021 à 11h47 CET

Intel apprend de première main les défis de plaire à la fois aux États-Unis et à la Chine. Intel s’est excusé sur les réseaux sociaux chinois après avoir envoyé aux fournisseurs locaux une lettre disant qu’il n’utiliserait pas de main-d’œuvre ou de produits de la province du Xinjiang. L’entreprise a ainsi respecté les sanctions des États-Unis contre la province. ils assurent qu’il ne s’agissait pas d’un motif politique, mais qu’ils respectaient les règles.

Les États-Unis ont appliqué des sanctions après Des allégations répandues selon lesquelles le gouvernement chinois sévit contre la population musulmane ouïghoure du Xinjiang. Beaucoup ont accusé la Chine de violations des droits humains, notamment de travail forcé, de camps d’internement et de surveillance constante. La Chine a longtemps nié ces allégations. jentel a peut-être joué un rôle dans ces brèches, car ses puces étaient utilisées à la fois dans un centre de calcul intensif orienté espion et dans des systèmes de surveillance obtenus par la police malgré une liste de blocage qui empêchait l’accès à la technologie américaine.. Intel a déclaré qu’il ne savait pas que la Chine utilisait mal son matériel.

Intel, Apple et d’autres sociétés maintiennent un juste équilibre avec la Chine et les États-Unis. Ils doivent respecter les sanctions américainesMais ils risquent aussi de perdre une importante source de revenus s’ils s’opposent à un gouvernement chinois soucieux de faire taire les critiques. Les entreprises ont supprimé des fonctions, transféré le stockage de données dans le pays et fait des exceptions pour préserver leurs activités en Chine.