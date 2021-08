Intel propose une puce hybride Alder Lake pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables

in

Alder Lake sera la première puce d’Intel à sortir sur le nouveau nœud technologique Intel 7

Intel a fourni un aperçu de certains des changements qui seront apportés à ses nouvelles puces, à commencer par la série Alder Lake qui sortira plus tard cette année.

Au lieu d’être la prochaine génération de puissants cœurs de processeur, Alder Lake présentera la dernière architecture hybride de la société et offrira un mélange de cœurs x86 de performance et d’efficacité. Intel prévisualise les deux dans le cadre de ses annonces lors de la Journée de l’architecture 2021.

Alder Lake sera la première puce d’Intel à être lancée sur le nœud technologique nouvellement renommé Intel 7, qui utilise une technologie similaire à la technologie 10 nm actuelle.

Le nouveau cœur de performance x86, qui porte le nom de code « Golden Cove », succédera aux cœurs Willow Cove actuellement présents dans les processeurs Tiger Lake de 11e génération. Intel dit qu’il s’agit de son cœur de processeur le plus puissant de tous les temps, mais il n’a offert qu’une comparaison avec les cœurs de Cypress Cove.

Avec le nouveau cœur x86 Efficient, qui a été nommé « Gracemont », Intel vise à avoir le cœur de processeur x86 le plus efficace au monde, tout en offrant un IPC supérieur aux puces Skylake. Intel affirme que l’un de ses nouveaux cœurs « efficaces » offre des performances 40 % supérieures à la même puissance qu’un cœur Skylake pour les boîtiers à thread unique. Ces améliorations sont doublées par rapport à quatre cœurs Efficient exécutant quatre threads pour deux cœurs Skylake à quatre threads.

The Verve a rapporté de manière générale que les cœurs « de performance » sont ceux présentés dans les processeurs de classe Core, tandis que les cœurs « d’efficacité » sont similaires aux processeurs de classe Atom d’Intel. Bien que chacune des nouvelles architectures soit intéressante en soi, Intel souhaite les combiner dans une architecture hybride en tant que produit de base, à commencer par les puces Alder Lake.

Intel a déjà tenté de créer des architectures hybrides, avec les puces Lakefield de l’année dernière. Ces modèles, cependant, offraient un cœur de performance Sunny Cove et quatre cœurs d’efficacité Tremont de faible puissance et étaient livrés avec une poignée d’appareils de faible puissance tels que le ThinkPad X1 Fold.

Intel, cependant, veut être beaucoup plus ambitieux avec les puces Alder Lake. Il a taquiné une gamme de puces – de 9 W à 125 W – qui utiliseraient l’approche hybride et combineraient plusieurs cœurs de performance haut de gamme avec des cœurs efficaces pour une large gamme de puissance.

