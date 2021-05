Intel résout un goulot d’étranglement dans le monde de l’informatique quantique

13/05/2021 à 16:02 CEST

Intel a donné un un pas important vers la mise en pratique des ordinateurs quantiques. La société, en s’associant à QuTech, a expliqué qu’elle avait réalisé pour la première fois un processus haute fidélité utilisant un processeur Horse Ridge avec contrôle cryogénique et deux qubits de puissance. Les ordinateurs quantiques fonctionnent généralement sur un goulot d’étranglement interconnecté qui utilise l’électronique à température ambiante pour refroidir les puces quantiques., la démonstration a montré que Horse Ridge peut atteindre la même fidélité dans ses opérations que ces ordinateurs beaucoup plus élevés en température (et en consommation).

Les deux firmes ont également montré que Crête de cheval peut contrôler plusieurs qubits sur une seule ligne de fréquence, ce qui est connu sous le nom de “multiplexage” et utilise un algorithme beaucoup plus efficace que les machines quantiques conventionnelles.

Ce changement pourrait signifier que les processeurs peuvent intégrer l’électronique des puces quantiques sur le même cadran. Ce que je ferais beaucoup plus facile à mettre à l’échelle des ordinateurs quantiques et donc que nous pouvons profiter des ordinateurs quantiques dans nos maisons.