Intel révèle un investissement de 800 000 $ dans l’action Coinbase

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fabricant de puces à semi-conducteurs Intel pourrait se lancer dans l’espace crypto, ou alors les médias pensent que c’est aux nouvelles que la société a acheté pour environ 800 000 $ d’actions de la bourse Coinbase (COIN). Cela a été divulgué maintenant, mais l’achat date du 26 juin 2021, selon un rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, publié tour à tour par le site d’information financière Barrons et par Bitcoinist.

Selon le formulaire 13F déposé auprès du régulateur américain, Intel détient 3 014 actions ordinaires de classe A de la société de cryptographie Coinbase Global Inc. Le rapport met en évidence d’autres investissements en actions réalisés par le fabricant de puces dans des sociétés telles que Maxlinear Inc., Shift4 Payments Inc. et McAfee Corp. .

Intel détient plus de 100 millions de dollars d’investissements cotés en bourse, a déclaré Barrons. Par conséquent, la société a dû divulguer ces investissements à la Commission. Le rapport spécule sur la possibilité qu’Intel ait déjà acheté les actions, avant que Coinbase ne fasse ses débuts sur le marché public américain en avril 2021.

Première fois

Bitcoinist raconte que bien que cela constitue le premier investissement majeur d’Intel dans une société liée à la crypto-monnaie, le fabricant de puces s’intéresse au Bitcoin, aux crypto-monnaies et à la technologie Blockchain depuis des années. En 2019, la société a déposé un brevet sur le minage de Bitcoin.

Le document déposé auprès de l’Office américain des brevets et des marques décrit un “système sur puce (SOC)” qui optimise la consommation d’énergie des mineurs BTC. La société a obtenu le brevet.

En plus de cela, un article de blog officiel sur son site Web décrit la technologie sous-jacente prise en charge par Bitcoin. Dans cet article, Intel tente de décrire comment cette technologie peut être appliquée à de nombreux secteurs d’activité :

La valeur de Blockchain réside dans sa capacité à fournir une plate-forme d’échange sécurisée tout en réduisant le coût et la complexité des transactions en éliminant le besoin d’intermédiaires et de vérification par des tiers. La blockchain a le potentiel non seulement de transformer l’échange d’actifs et de données, mais aussi de changer les processus métier, les systèmes commerciaux, économiques et sociaux.

Il convient de noter que Coinbase a publié son rapport sur les résultats trimestriels. Cette semaine, QuotidienBitcoin Il a déclaré que dans son rapport sur les résultats soumis pour la période d’avril à juin de cette année, la bourse indique qu’elle a enregistré plus de 1,9 milliard de dollars de revenus provenant des opérations de trading au cours du deuxième trimestre. Il détaille que ces 1 900 millions de dollars US capitalisés sont dus à ses plus de 8,8 millions d’utilisateurs qui opèrent activement sur la plateforme, qui constituent le secteur le plus actif du total de 68 millions de personnes inscrites via sa plateforme.

