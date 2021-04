Intel s’associe à Microsoft pour lutter contre les attaques de cryptojacking en déployant un outil de détection des menaces

29 avril 2021 08:13 & nbspUTC

Bien que des études récentes montrent un retard dans les activités de cryptojacking, en particulier celles associées à l’extraction de pièces de confidentialité, Intel reste à la recherche de supprimer ces activités. L’école s’est associée à Microsoft pour déployer une campagne qui renforce la détection du cryptojacking avec les nouvelles technologies.

L’outil peut déclencher plusieurs détecteurs pour arrêter toute menace de cryptojacking

Selon l’annonce, Microsoft Defender pour la fin a intégré un outil de détection des menaces – appelé Intel Threat Detection Technology (Intel TDT) – conçu par Intel pour lancer la détection d’extrémité associée des menaces de cryptojacking avant qu’elles n’atteignent un système.

La technologie activera la détection de l’apprentissage automatique par cryptage basé sur l’unité centrale (CPU), tout en ne compromettant pas les ordinateurs des utilisateurs, ont déclaré les entreprises lors d’une annonce conjointe.

Frank Dickson, vice-président du programme Sécurité et confiance chez International Knowledge Corporation (IDC), a donné ses réflexions sur l’outil de détection:

«La mesure et l’aspect pratique au niveau du silicium modifient la plate-forme informatique matérielle pour jouer un rôle énergique dans la défense contre les attaques« au-dessus du système d’exploitation ». Il est clair que l’objectif est de permettre aux systèmes Intel d’aujourd’hui et de demain d’être essentiellement plus sûrs et d’avoir des taux d’infection par les logiciels malveillants inférieurs à ceux d’AMD, d’Apple et des différents systèmes de processeur ARM. »

Dans l’ensemble, l’outil permet d’envoyer un signal hi-fi qui déclenche plusieurs détecteurs dans le parc de l’entreprise sans réduire les ressources des systèmes.

Les attaques de cryptojacking perdent de leur élan

Le cryptojacking pourrait être une cyberattaque malveillante partout où les acteurs de la menace installent des applications de crypto-minage dans des ordinateurs pour apporter le bonheur aux personnes ou aux entreprises, progressant pour exploiter illicitement des cryptos en prenant des ressources des systèmes.

De telles actions réduisent considérablement les performances des ordinateurs affectés, et quelques logiciels malveillants et quelques attaques de cryptojacking ont suffisamment de capacités pour étendre leurs armes sur tout un réseau d’ordinateurs.

Pourtant, Bitcoin.com News a rapporté début avril que les attaques de cryptojacking associées à mine monero (XMR) diminuaient pour la première fois depuis 2018.

Menaces dans les attaques de cryptojacking dans la mine principale, la crypto-monnaie de confidentialité, qui a été bien documentée dans l’analyse de différentes sociétés de renseignement.

