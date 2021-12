Intel s’excuse auprès de la Chine pour avoir suivi les sanctions américaines visant le « génocide » du Xinjiang

Intel a présenté des excuses à ses partenaires et clients en Chine après avoir déclaré aux fournisseurs locaux qu’il n’utiliserait pas de main-d’œuvre ou de biens provenant de la région du Xinjiang. La société a supprimé la déclaration qui a entraîné le contrecoup initial.

Le commerce international avec le Xinjiang est restreint par de nombreux gouvernements, dont les États-Unis, en raison du traitement chinois de la population musulmane ouïghoure minoritaire de la région. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont interdit les importations en provenance du Xinjiang, à moins que les entreprises ne puissent prouver que les biens ont été créés sans recours au travail forcé. Le gouvernement américain a qualifié la répression de la minorité musulmane ouïghoure du Xinjiang de « génocide ».

Dans sa lettre annuelle aux fournisseurs, Intel a déclaré qu’il était « obligé » de suivre les restrictions sur le commerce du Xinjiang imposées par « plusieurs gouvernements » et « s’assurerait que notre chaîne d’approvisionnement n’utilise pas de main-d’œuvre ou ne s’approvisionne pas en biens ou services de la région du Xinjiang ». (Cette partie de la lettre a maintenant été supprimée du site Web d’Intel, mais une version archivée peut être trouvée ici.)

Les médias chinois ont déclaré qu’Intel « mordait la main qui le nourrissait »

Cette note normalement procédurale a provoqué un contrecoup en Chine. La lettre est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois, amenant la popstar chinoise Karry Wang, ancien ambassadeur d’Intel, à rompre les liens avec l’entreprise (« L’intérêt national dépasse tout », a déclaré Wang sur les réseaux sociaux), tandis que le média nationaliste Global Times a accusé Intel de « mordre la main qui le nourrit.

Le marché chinois est responsable d’un quart du chiffre d’affaires mondial d’Intel, soit environ 20 milliards de dollars. L’entreprise emploie également plus de 10 000 personnes en Chine. Une enquête du New York Times en 2020 a révélé que des puces fabriquées par Intel étaient utilisées pour alimenter des superordinateurs déployés par le gouvernement chinois pour la surveillance ouïghoure.

En réponse à ce contrecoup, Intel s’est excusé mercredi sur les sites de médias sociaux chinois. Dans une lettre adressée au public chinois et aux partenaires locaux, Intel a déclaré qu’il limitait le commerce avec le Xinjiang uniquement à titre de formalité légale et non de déclaration politique. « Nous nous excusons pour les problèmes causés à nos clients chinois respectés, à nos partenaires et au public », indique la lettre. « Pour clarifier, le paragraphe sur le Xinjiang dans la lettre est uniquement pour exprimer l’intention initiale de conformité et de légalité, pas pour son intention ou sa position. »

Invité à commenter la lettre, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que « les entreprises américaines ne devraient jamais ressentir le besoin de s’excuser pour avoir défendu les droits humains fondamentaux ou s’être opposées à la répression ». Psaki n’a pas commenté directement Intel, mais a déclaré : « Je peux dire de manière générale que nous pensons que le secteur privé et la communauté internationale devraient s’opposer à l’armement de la RPC sur ses marchés pour étouffer le soutien aux droits de l’homme. »

Le problème d’Intel est le dernier exemple en date d’entreprises technologiques américaines étouffées des deux côtés par les exigences des gouvernements américain et chinois. Il existe de nombreux exemples d’entreprises américaines se conformant à des commandes chinoises intrusives afin de conserver leurs activités dans le pays. Celles-ci varient de l’important, comme Apple stockant les données des utilisateurs sur des serveurs gérés par des entreprises publiques chinoises, à l’absurde, comme Amazon supprimant toutes les critiques de moins de cinq étoiles pour le livre du président chinois Xi Jinping. Les excuses d’Intel pour avoir suivi la loi américaine ne seront pas le dernier exemple de ces pressions conduisant à un comportement hypocrite.