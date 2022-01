Intel taquine la technologie pour améliorer l’intégration de l’iPhone avec les PC

Intel a annoncé mardi la prochaine génération de sa marque premium Evo pour les ordinateurs certifiés par l’entreprise. En plus d’ajouter la prise en charge des appareils pliables et de la norme WiFi 6E, les nouveaux PC Evo offriront également pour la première fois l’intégration de l’iPhone et de l’Apple Watch avec la prise en charge d’iMessage.

L’année dernière, Intel a acquis Screenovate, une plate-forme connue pour fournir des solutions pour gérer et contrôler les appareils iOS et Android sous Windows. Comme indiqué par Engadget, la plate-forme alimente déjà l’outil Dell Mobile Connect et sera désormais disponible pour les ordinateurs certifiés Intel Evo.

Lors d’une présentation au CES 2022, Intel a montré comment le nouvel outil permet aux utilisateurs d’iPhone d’accéder à leurs messages texte et même à iMessages sur Windows, tandis qu’Apple limite l’application Messages à ses plates-formes. Plus que cela, Intel a également révélé que la plate-forme peut afficher les données de l’application Santé, même celles collectées à partir d’une Apple Watch couplée à l’iPhone de l’utilisateur.

Bien que cela semble prometteur pour les utilisateurs de Windows qui ont un iPhone, il n’est pas clair si la fonctionnalité verra le jour un jour car Intel dit qu’il « prévoit de travailler avec des partenaires, y compris Apple » pour offrir cet outil – mais il semble peu probable qu’Apple le fasse. prendre en charge un moyen non officiel d’utiliser iMessage sous Windows.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré l’année dernière qu’il « accueillerait » iMessage sur Windows, mais Apple n’a jamais exprimé le moindre intérêt pour que cela se produise.

Selon Josh Newman, vice-président de l’innovation mobile d’Intel, la société prévoit d’apporter la technologie de Screenovate aux PC Evo au cours de la saison des vacances 2022. L’objectif, naturellement, est de l’offrir à plus de PC à terme, mais Newman dit qu’Intel veut s’assurer qu’il s’agit d’une expérience de haute qualité avant cela. La société prévoit de travailler avec des partenaires, dont Apple, pour y parvenir.

Vous pouvez voir la démonstration de l’intégration entre iPhone et Windows dans la vidéo ci-dessous (commence à 36:15) :

Souhaitez-vous avoir iMessage sur les PC Windows ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :