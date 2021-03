Intel va construire des puces ARM pour d’autres entreprises dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a annoncé aujourd’hui des nouvelles importantes pour les investisseurs. La société adopte une nouvelle stratégie commerciale appelée IDM 2.0, qui comprend un investissement de 20 milliards de dollars dans de nouvelles installations en Arizona, le lancement des processeurs Intel de 7 nanomètres pour les ordinateurs et l’ouverture de sa capacité de production pour construire des puces personnalisées pour d’autres entreprises.

Tel que rapporté par Business Wire, Gelsinger a partagé aujourd’hui son idée de l’évolution du modèle commercial d’Intel, qu’il appelle «Integrated Device Manufacturing» ou «IDM 2.0». Intel souhaite étendre ses activités non seulement pour étendre le développement de ses propres puces, mais également pour construire des puces pour des fournisseurs tiers.

L’entreprise commencera par un investissement estimé à 20 milliards de dollars pour construire deux nouvelles usines à Chandler, en Arizona. Intel y a ouvert une nouvelle usine en 2020 qui a été utilisée pour produire les processeurs 10 nanomètres de la société, tandis que les deux nouvelles installations devraient commencer la construction cette année.

Intel a confirmé que la société travaillait sur son premier processeur informatique de 7 nanomètres appelé Meteor Lake, qui a été retardé à plusieurs reprises mais devrait maintenant être terminé au deuxième trimestre de 2021 – bien qu’il ne sera pas livré avant 2023. Cependant, La stratégie d’Intel va désormais au-delà de ses propres puces.

Alors que la concurrence s’intensifiait avec AMD et d’autres sociétés comme Apple, qui a récemment commencé la transition des processeurs Intel vers ses propres puces sur Mac, Intel veut maintenant aller plus loin et ouvrir sa capacité de production pour créer et fournir des puces personnalisées pour des tiers. . La société souhaite utiliser ses installations aux États-Unis et en Europe pour répondre à la demande mondiale de fabrication de semi-conducteurs.

Dans le cadre des services de fonderie d’Intel, la société annonce qu’elle travaillera avec ses clients pour construire des SoC avec des cœurs x86, Arm et RISC-V, ainsi que pour tirer parti du portefeuille IP d’Intel de technologies de conception et d’emballage de base.

Fait intéressant, Intel travaillera également avec les architectures RISC-V et ARM pour créer des puces personnalisées, ce qu’Apple utilise pour ses puces Apple Silicon. Lors d’une session de questions-réponses avec la presse (via Engadget), le PDG d’Intel a clairement indiqué qu’il souhaitait même convaincre Apple d’utiliser l’infrastructure de l’entreprise pour construire ses propres puces.

Gelsinger a mentionné qu’Intel travaillait actuellement avec des partenaires, notamment Amazon, Cisco, IBM et Microsoft. Mais il a poussé un peu plus loin lors d’une session de questions-réponses avec la presse, affirmant qu’il poursuivait même les affaires d’Apple.

Cela ne signifie pas qu’Apple s’associera à nouveau avec Intel, mais il sera curieux de voir les deux sociétés travailler à nouveau ensemble à l’avenir, car Apple a déclaré qu’il ne disposerait plus de Mac fonctionnant sur des processeurs Intel d’ici 2022. Les deux Les entreprises avaient un partenariat solide depuis qu’Apple est passé de Power PC à Intel sur Mac il y a 15 ans, mais Intel ne semble pas heureux qu’Apple abandonne ses processeurs, car les Apple Silicon Mac sont désormais une réalité.

Vous trouverez plus d’informations sur les projets futurs d’Intel dans la salle de presse officielle de la société.

