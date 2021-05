Intel va investir 600 millions de dollars pour développer la puce et la R&D Mobileye en Israël

Intel Corp (INTC.O) a annoncé dimanche qu’il investirait 600 millions de dollars supplémentaires en Israël pour étendre sa recherche et développement (R&D) et a confirmé qu’il dépensait 10 milliards de dollars dans une nouvelle usine de puces.

L’annonce a été faite lors d’une visite d’une journée en Israël par Pat Gelsinger, PDG d’Intel, dans le cadre d’une tournée européenne qui comprenait l’Allemagne et la Belgique la semaine dernière.

Intel investit 400 millions de dollars pour transformer son unité Mobileye, dont le siège est à Jérusalem, en un campus de R&D pour le développement de technologies de voiture autonome.

200 millions de dollars supplémentaires seront investis dans la construction d’un centre de R&D, appelé IDC12, dans la ville portuaire de Haïfa, au nord, à côté de son centre de développement actuel.

Intel a déclaré que l’installation de «méga conception de puces» aura une capacité de 6 000 employés.

Gelsinger, lors de sa première tournée européenne depuis qu’il a pris la direction de l’entreprise en février, dans un communiqué publié dimanche prédit «un avenir dynamique pour Intel et Israël pour les décennies à venir».

Ces dernières années, Intel a racheté trois entreprises technologiques israéliennes – Mobileye en 2017 pour plus de 15 milliards de dollars, le fabricant de puces d’intelligence artificielle Habana en 2019 pour 2 milliards de dollars et Moovit il y a un an pour 1 milliard de dollars.

Au cours de sa brève visite, Gelsinger a rencontré la direction d’Intel et de Mobileye et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Au début de 2019, le ministère israélien des Finances a déclaré qu’Intel obtiendrait une subvention de 1 milliard de dollars pour construire une usine de puces de 11 milliards de dollars, bien qu’à l’époque Intel n’ait pas confirmé le montant.

Dimanche, Intel a déclaré que l’investissement serait de 10 milliards de dollars et que la première phase de construction a commencé.

Son usine Fab 28 actuelle sur le site de Kiryat Gat de la société produit des puces de 10 nanomètres (nm).

Intel n’a pas révélé si la nouvelle usine produirait des puces plus petites, ce qui peut augmenter l’efficacité, mais en mars, elle a annoncé qu’elle construisait deux usines de puces 7 nm en Arizona pour quelque 20 milliards de dollars.

Les exportations d’Intel Israël ont atteint un niveau record de 8 milliards de dollars en 2020, contre 6,6 milliards de dollars en 2019, représentant 14% du total des exportations de haute technologie et 2% du PIB d’Israël.

Intel est le plus grand employeur de l’industrie de haute technologie d’Israël avec près de 14 000 travailleurs.