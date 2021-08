Intel veut prendre une longueur d’avance dans la course aux puces plus petites

Andy Walker / Autorité Android

TL;DR

Intel veut réduire la fabrication de puces à 1,8 nm d’ici 2025. Les processeurs Meteor Lake de 4 nm devraient être livrés peu de temps après la famille Alder Lake de cet automne. En attendant, il renomme sa fabrication en 10 nm en « 7 ».

Dans l’espoir de rattraper ses concurrents dans l’espace PC, Intel a révélé des plans agressifs pour réduire les processus de fabrication de puces à 4, 3 et finalement aussi petits que 1,8 nanomètres, le tout d’ici 2025.

La fabrication actuelle d’Intel “Enhanced Superfin” 10 nm est renommée en “7”, bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’un véritable processus 7 nm, rapporte Engadget. La société a eu du mal à faire fonctionner le 7 nm alors même que des entreprises comme AMD et Samsung proposent la technologie pour expédier des produits. Dans la pratique, les puces Intel sont restées compétitives, mais une réduction supplémentaire est essentielle pour maintenir les performances et l’efficacité énergétique.

En rapport: AMD contre Intel

La famille de processeurs Alder Lake de la société devrait enfin être livrée à l’automne 2021, mélangeant des cœurs hautes performances et haute efficacité pour une utilisation optimale de l’énergie. Au-delà, la famille Meteor Lake 4 nm, basée sur une conception de «tuile» et une technologie de puces empilées appelée Foveros. Les processeurs mobiles comme le Qualcomm Snapdragon 888 et l’Apple A14 sont déjà à la barre des 5 nm.

Les projets de fabrication en 3, 2 et 1,8 nm sont encore plus nébuleux. Intel surnomme ces deux derniers “20A” et “18A”, en référence à l’angström, une unité mesurant un dix-milliardième de mètre. Les processeurs 18A devraient actuellement commencer la production en 2025, bien que cela puisse prendre plus de temps pour que la technologie devienne courante.

Des problèmes avec 7 nm pourraient potentiellement laisser présager plus de retards. Intel est toutefois fortement incité à faire fonctionner les choses, car les consommateurs et les entreprises clientes pourraient facilement passer aux processeurs AMD pour ordinateurs. Cela détruirait les revenus de base d’Intel – la société n’a pas réussi à prendre pied dans les processeurs mobiles ou les puces cellulaires.