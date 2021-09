Intellidash Pro est une unité CarPlay externe qui fonctionne avec n’importe quelle voiture

CarPlay devient un élément essentiel de l’utilisation d’iOS. Ce qui a commencé comme quelque chose uniquement dans les stéréos haut de gamme du marché secondaire est devenu la valeur par défaut pour les nouvelles voitures. Malheureusement, ma voiture de 2017 ne l’a pas, et je ne suis pas intéressé à arracher complètement l’affichage de l’usine, car c’est une forme assez unique et je crains qu’elle ne semble un peu déplacée. Cependant, il existe une nouvelle solution pour ma situation, et c’est le moyen idéal pour ajouter CarPlay sans remplacer votre système stéréo existant. Depuis quelques semaines, j’ai le Car and Driver Intellidash Pro dans ma voiture, et c’est le moyen idéal pour utiliser votre iPhone si votre véhicule n’inclut pas CarPlay.

CarPlay est le moyen utilisé par Apple pour ajouter la prise en charge iOS à votre voiture. C’est un moyen facile de suivre Apple Maps, d’utiliser votre application de podcast ou d’écouter Apple Music dans votre véhicule. Il apporte une interface de type Apple à la voiture. Avec l’unité CarPlay externe d’Intellidash, vous pouvez l’installer sur n’importe quel véhicule.

Unité CarPlay externe

La meilleure façon de penser à Car and Driver’s Intellidash Pro est de savoir comment les systèmes GPS externes ressemblent et fonctionnent dans votre voiture. Il comprend un support de bras qui peut être monté directement sur votre tableau de bord à l’aide d’un adhésif ou fixé à votre pare-brise à l’aide d’une ventouse. Il se branche sur l’adaptateur CC de votre voiture pour l’alimentation, puis sur le port AUX pour l’audio. Après l’avoir installé, j’ai dissocié mon iPhone de la connexion Bluetooth de ma voiture, puis je l’ai couplé à l’IntelliDash. Mon iPhone l’a immédiatement détecté comme une unité CarPlay, puis il a immédiatement affiché l’interface CarPlay à l’écran. Une note sur l’adhésif est qu’il se décolle facilement sans endommager votre tableau de bord. J’ai décidé de le déménager, et c’est venu avec facilité.

L’unité que j’ai fonctionne sans fil, il n’a donc pas besoin d’être connecté à un cordon d’éclairage pour afficher. Si vous souhaitez économiser 50 $ sur le prix d’achat, vous pouvez opter pour le modèle filaire uniquement. J’utilise l’Anker PowerWave pour garder mon iPhone chargé dans la voiture, donc le modèle sans fil était parfait pour mon cas d’utilisation.

Le moyen idéal d’utiliser CarPlay ?

Si vous avez déjà utilisé CarPlay, vous savez que c’est à des années-lumière mieux que n’importe quel logiciel de stock-car. Il est idéal d’avoir CarPlay intégré à votre voiture depuis l’usine, mais tout le monde n’a pas ce luxe. Ma voiture est neuve, mais ne l’incluait pas. Si vous avez une voiture plus ancienne qui peut utiliser un adaptateur auxiliaire vers bande, c’est le complément parfait pour la moderniser.

Si vous avez besoin d’un moyen d’ajouter CarPlay à votre voiture sans avoir à déchirer votre deck existant, c’est le produit parfait pour vous. En tant que personne qui n’a jamais utilisé CarPlay à plein temps, j’adore ça. Il me permet d’utiliser CarPlay sur le port auxiliaire de ma voiture sans avoir à remplacer tout mon système. Vous pouvez également continuer à utiliser Bluetooth comme connexion principale. Cela semblait très bien fonctionner lorsque mon iPhone est couplé à ma voiture sans utiliser le port auxiliaire. J’ai choisi d’utiliser le port aux pour plus de simplicité.

Fonctionnalités diverses et conclusion

Car and Driver Intellidash Pro fonctionne également avec Android Auto. Il comprend un microphone intégré et un port USB pour le chargement ou la connexion à votre téléphone.

Si vous êtes un développeur, cette unité externe CarPlay serait également le produit de test idéal. Vous pouvez facilement l’installer sur votre bureau avec un simple adaptateur AC/DC.

Comme je l’ai dit, il est idéal d’avoir CarPlay intégré dans votre voiture, mais si vous ne voulez pas arracher le système d’infodivertissement existant de votre voiture ou acheter une nouvelle voiture, c’est votre meilleure option en tant qu’unité CarPlay externe. Bien que je ne l’aie pas testé, il devrait également fonctionner avec une Tesla. Il est facile à installer, à retirer et à configurer avec votre iPhone en un clin d’œil. Le Car and Driver Intellidash Pro m’a enfin donné accès à CarPlay dans ma voiture sans processus d’installation compliqué.

