Intelligence artificielle dans les soins de santé : l’outil d’IA d’Intel dépiste les patients pour la perte de vision

La solution peut être étendue à d’autres affections rétiniennes et au glaucome, ce qui permet de réduire le fardeau de dépistage des spécialistes de la santé et de concentrer les ressources clés sur les patients qui nécessitent des soins et une intervention immédiats.

Dans un pays comme l’Inde qui a un faible ratio médecin-patient, l’intelligence artificielle (IA) peut permettre un meilleur accès aux soins d’experts de n’importe où, avec la télésanté et la robotique appliquées dans les environnements hospitaliers et ambulatoires. Les experts affirment que l’IA renforcera le rôle des soins de santé en aidant au dépistage, au diagnostic et au traitement des maladies, améliorant ainsi la qualité de vie et réduisant les coûts pour les patients.

« L’Inde a une formidable opportunité de diriger des applications centrées sur l’humain et de démocratiser l’IA pour le monde en s’appuyant sur des talents hautement qualifiés, la technologie, une vaste disponibilité de données et le potentiel d’adoption de l’IA à l’échelle de la population », a déclaré Prakash Mallya, vice-président et directeur directeur du groupe des ventes, du marketing et des communications, Intel India.

Intel a concentré ses efforts sur l’accélération de l’innovation en matière d’IA pour fournir des solutions de soins de santé transformatrices et démocratiser l’accès et la prestation des soins de santé en Inde. Le portefeuille de technologies de calcul, de mémoire, de stockage et de mise en réseau de la société alimente certaines des applications les plus passionnantes de la santé et des sciences de la vie.

La solution d’IA basée sur le cloud Netra.AI est le dernier exemple de l’impact et de l’innovation qui peuvent être rendus possibles grâce à la technologie Intel. La solution utilise l’apprentissage en profondeur pour identifier les affections rétiniennes dans un court laps de temps avec le niveau de précision des médecins humains. Netra.AI peut identifier avec précision la rétinopathie diabétique (RD), réduisant considérablement la charge de dépistage des chirurgiens vitréorétiniens. En règle générale, le manque de spécialistes de la rétine formés en Inde, en particulier dans les régions rurales reculées, limite le dépistage efficace des patients asymptomatiques. Cela se traduit par des patients présentant tardivement une maladie oculaire diabétique avancée.

Pour relever ce défi, la Sankara Eye Foundation a collaboré avec Leben Care, une start-up basée à Singapour dans le domaine de l’apprentissage en profondeur, pour développer et mettre en œuvre Netra.AI, une plate-forme logicielle complète d’évaluation des risques rétiniens en tant que service en Inde. La solution analyse les images provenant de caméras de fond d’œil portables et exploitées par un technicien, pour obtenir des résultats immédiats de la notation DR référencée via un portail Web basé sur le cloud. Il utilise des algorithmes d’IA de pointe, développés en collaboration avec les principaux experts de la rétine, avec un réseau de neurones à convolution profonde (DCNN) en quatre étapes. Ce réseau de neurones aide à détecter le stade DR et à annoter les lésions en fonction de la densité de pixels dans les images du fond d’œil. La solution peut être étendue à d’autres affections rétiniennes et au glaucome, ce qui permet de réduire le fardeau de dépistage des spécialistes de la santé et de concentrer les ressources clés sur les patients qui nécessitent des soins et une intervention immédiats.

Mallya déclare : « L’utilisation de l’IA pour améliorer la détection et la prévention des maladies est une étape critique pour le secteur de la santé et un pas de géant pour l’humanité. Netra.AI, alimenté par Intel, est une solution d’IA basée sur le cloud qui peut évoluer rapidement pour permettre une détection plus rapide et précise des troubles rétiniens dans de grandes populations avec des ressources de santé limitées. La Sankara Eye Foundation et Leben Care ont tiré parti de la puissance des processeurs Intel Xeon Scalable et de l’Intel Deep Learning (DL) Boost intégré pour détecter avec précision la RD et permettre un traitement rapide pour lutter efficacement contre les déficiences visuelles et la cécité évitables chez les patients diabétiques.

Netra.AI est optimisé pour les processeurs Intel Xeon Scalable avec Intel Deep Learning Boost et Intel Advanced Vector Extension 512 intégrés. L’architecture Intel offre une protection des données solide, un traitement rapide de gros volumes de données et une flexibilité de service. La solution donne accès à des images optimisées Intel pour TensorFlow, Apache MXNet et PyTorch, en plus des bibliothèques de performances Intel, afin d’améliorer les performances des applications.

La solution ne remplace pas les ophtalmologistes ou les chirurgiens rétiniens. Cependant, grâce à l’accessibilité plus facile des logiciels et à leur intégration avec des caméras de fond d’œil plus portables, qui peuvent être utilisées par un technicien seul, cette technologie augmente l’accès, même pour un professionnel de la santé non formé, au dépistage de la RD.

« La technologie et l’IA démocratisent l’accès aux soins, notamment dans le dépistage des maladies. Notre équipe de la Sankara Eye Foundation s’est concentrée sur notre vision d’éliminer la cécité inutile en Inde. La solution actuelle, Netra.AI – pour laquelle nous avons joué un rôle clé dans la conception et le développement avec Leben Care – utilise des plates-formes robustes compatibles avec l’IA d’Intel. C’est un exemple de la façon dont des collaborateurs partageant les mêmes idées peuvent créer des solutions significatives et percutantes pour divers défis auxquels l’humanité est confrontée », a déclaré Kaushik Murali, président de l’administration médicale, de la qualité et de l’éducation, Sankara Eye Foundation India.

Netra.AI est un outil puissant pour le dépistage des maladies rétiniennes dans de grandes populations avec une infrastructure et des ressources limitées et un système de santé surchargé, affirment les responsables d’Intel. La solution offre une excellente sensibilité et spécificité, 99,7 % et 98,5 % respectivement, pour la détection de toute RD. Il a été démontré en Inde et dans d’autres pays d’Asie et d’Afrique.

