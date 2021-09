Intelligence artificielle et améliorations de la recherche parmi les principales nouveautés de l’événement Google Search On | La technologie

Google a organisé l’événement Search On au cours duquel il a montré une série d’améliorations au niveau de l’intelligence artificielle appliquée à ses moteurs de recherche.

L’événement Google qui a eu lieu aujourd’hui était Search On. Très probablement, cet événement ne vous ressemble pas puisqu’il est destiné à montrer des nouvelles en termes d’avancées technologiques non tangibles.

Allez, on ne voit pas de téléphones portables ou d’autres appareils tout au long de cette présentation. Ce que Google a apprécié, ce sont les améliorations qu’ils ont apportées au niveau de l’intelligence artificielle lors de la résolution des problèmes quotidiens.

La première chose qui a été vue lors de la conférence est MUM ou Unified Multitasking Model, cet élément permet à l’algorithme d’avoir un niveau de compréhension plus élevé de l’information. La traduction est que la recherche Google est maintenant plus intelligente.

Vous avez acquis la capacité de rechercher d’une nouvelle manière. Les utilisateurs peuvent désormais poser différentes questions sur une image qui apparaît comme résultat ou que les utilisateurs voient lors des recherches.

L’amélioration ne s’applique pas uniquement au moteur de recherche Google et, c’est que MUM vient faciliter les recherches Google Lens. En utilisant à la fois des images et du texte, la recherche de résultats sera beaucoup plus rapide et plus confortable.

Mis à part la complexité, la page de recherche a également été repensée pour être beaucoup plus facile à utiliser. Le visuel devient plus important et le texte est laissé de côté, les images sont les protagonistes.

De plus, grâce à l’intelligence artificielle, les recherches peuvent être améliorées au moyen de mots suggérés et d’une série d’images réunies, celles-ci permettent de faire une sélection générale des sujets à afficher.

MOM ou Unified Multitasking Model apporte également sa contribution lorsqu’il s’agit de trouver les moments les plus importants d’une vidéo. En outre, cela rend les vidéos connexes beaucoup plus précises.

Google Search On est un événement intéressant, même s’il n’obtient généralement pas l’attention qu’il mérite. Tout ce qui a été annoncé atteindra les applications et services Google pour améliorer l’expérience d’utilisation d’Android en général.