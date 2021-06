Intelligence artificielle : la pandémie a forcé les entreprises à innover, déclare Viswanath Ramaswamy, vice-président, Technologie, IBM Technology Sales

Viswanath Ramaswamy, vice-président, Technologie, IBM Technology Sales, Inde/Asie du Sud

Par Srinath Srinivasan

C’est un fait reconnu que la pandémie a accéléré l’adoption de la technologie et, en particulier, de l’IA. Selon IBM, les raisons de cette adoption rapide sont les progrès de la technologie qui l’ont rendue accessible, les besoins des entreprises et l’évolution des besoins des entreprises induite par la pandémie en particulier.

« Nous voyons l’accent mis sur l’IA dans chaque conversation avec nos clients ; que ce soit dans le BFSI, les télécommunications, la vente au détail, la fabrication, les biens de consommation, l’automobile, etc. La pandémie a forcé les entreprises à innover », déclare Viswanath Ramaswamy, vice-président, Technologie, IBM Technology Sales, Inde/Asie du Sud. Selon le Global AI adoption Index 2021 d’IBM, plus de la moitié (53%) des professionnels indiens de l’informatique déclarent que leurs entreprises ont accéléré le déploiement de l’IA en raison de la pandémie de Covid-19. Environ 43% des professionnels indiens de l’informatique sont les plus susceptibles de dire que la pandémie a mis davantage l’accent sur la sécurité et les menaces.

La situation dans son ensemble est un marché en croissance pour des avancées telles que le traitement du langage naturel (NLP), l’automatisation, la confiance et la sécurité. « La plupart des grandes entreprises sont mondiales et doivent opérer dans de nombreuses langues. La langue varie d’un pays à l’autre. En conséquence, les solutions de PNL d’entreprise doivent fonctionner dans de nombreuses langues et idéalement sans avoir besoin de se recycler pour chaque langue individuellement », explique Ramaswamy.

IBM Watson Discovery, qui prend en charge 10 langues, dont l’hindi, peut comprendre la signification du texte hindi écrit en script Devanagari et en extraire des informations utiles telles que l’entreprise, les mots-clés, les entités nommées, les relations, effectuer une analyse des sentiments. IBM Research India a collaboré avec IIT Bombay pour diriger cet effort.

La confiance permet aux organisations de comprendre et d’expliquer les recommandations et les résultats et de gérer les décisions prises par l’IA dans leur entreprise, ce qui peut être essentiel pour les exigences réglementaires, tout en conservant la pleine propriété et la protection des données et des informations. Certains des outils d’IBM peuvent aider les entreprises à surveiller et à atténuer les biais. « Nous aidons les organisations de services financiers à créer une architecture de confiance basée sur des solutions de données et d’IA comme fondement à la fois de la numérisation de bout en bout des opérations principales et du déploiement de nouveaux services numériques », a déclaré Ramaswamy.

En matière d’automatisation, l’IA est utilisée pour simplifier la gestion des opérations informatiques et accélérer et automatiser la résolution des problèmes dans des environnements informatiques modernes et complexes. « Bharti Airtel a travaillé avec nous pour intégrer une automatisation avancée de bout en bout et prévoit d’intégrer à l’avenir les capacités d’IA au cœur de la transformation de son réseau. Au cours de cette première phase, IBM et Airtel ont co-développé une capacité de conception et de déploiement de cloud hybride automatisé « en un seul clic » et des opérations « toucher léger » », explique Ramaswamy. Cela permet à Airtel d’améliorer rapidement la connectivité réseau et d’accélérer la transformation continue de son réseau central. En conséquence, Airtel pourra évoluer pour répondre à la demande croissante des clients, intégrer plus rapidement de nouveaux partenaires et accélérer le lancement de services innovants basés sur le cloud.

Alors que l’IA est devenue plus accessible que jamais, le Global AI Adoption Index 2021 a également révélé que le manque de compétences en IA et la complexité croissante des données sont cités comme les principaux défis à l’adoption. C’est un défi d’unifier des données complexes et cloisonnées à travers des infrastructures informatiques décentralisées, en garantissant la sécurité et la conformité des données et de la technologie, de renforcer la confiance dans les systèmes et les résultats de l’IA, et de développer une stratégie claire avec les compétences appropriées et des équipes interfonctionnelles pour faire évoluer et soutenir l’IA pour répondre aux besoins de l’entreprise. « Laissez-moi vous donner une perspective ici, l’IA nécessite un apprentissage automatique ; l’apprentissage automatique nécessite des analyses ; l’analyse nécessite la bonne architecture de données et d’informations (IA). En d’autres termes, il n’y a pas d’IA sans IA . Ces capacités forment les solides échelons de ce que nous appelons l’échelle d’IA – les niveaux croissants de sophistication analytique qui mènent et renforcent un environnement d’IA florissant », explique-t-il.

Par conséquent, il devient nécessaire d’avoir la bonne architecture, les capacités et l’approche pour les entreprises afin de surmonter les défis de la complexité des données. Pour relever les défis en matière de compétences, en ce qui concerne l’Inde, IBM a collaboré avec le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) pour développer un programme d’études sur l’intelligence artificielle, qui sera présenté comme matière au choix pour les classes IX à XII. Le projet pilote a été lancé dans le cadre du programme CBSE SEWA l’année dernière dans le but d’atteindre 200 écoles dans 13 États de l’Inde.

« Nous avons couvert 160 écoles et plus de 12 000 élèves ont bénéficié du programme », déclare Ramaswamy. IBM a également collaboré avec National Skill Development Corporation (NSDC) pour offrir « Open P-TECH », une plate-forme d’éducation numérique gratuite aux utilisateurs via le portail eSkill India de NSDC. « Il y a eu plus de 2700 cours terminés et 400 heures d’apprentissage enregistrées sur la plate-forme. La blockchain, la cybersécurité et l’IA sont les cours les plus populaires parmi les apprenants, en phase avec la demande de nouveaux postes de travail pour colliers », informe Ramaswamy.

