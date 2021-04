« J’ai eu d’autres matchs qui étaient bien meilleurs », a insisté l’ancien joueur d’Arsenal Andrey Arshavin.

Mais pouvez-vous vraiment battre en marquant quatre buts dans un match contre Liverpool?

L’affichage à quatre buts d’Arshavin est entré dans la légende

Nous nous en souvenons tous. Kit jaune et bleu. Célébrer en secouant la tête. Quatre doigts de son autre main se tenaient en l’air.

On aurait dit qu’il ne pouvait pas comprendre ce qu’il faisait. On ne pouvait pas.

«Pour moi, c’était un match régulier – rien de spécial. Je n’ai rien ressenti de spécial avant le match », a-t-il déclaré à Sky Sports News en 2019.

«Quand je suis sorti sur le terrain et que je m’échauffais, je me suis dit » nous ne perdrons pas aujourd’hui « . C’était la seule chose que je savais avant le match.

«Bien sûr, je ne pouvais pas imaginer avant ce match que je marquerais quatre buts.

«Si vous regardez les statistiques, c’était mon meilleur match. Mais en termes de style de jeu, j’avais d’autres jeux qui étaient bien meilleurs.

En réalité, nous ne devrions pas être surpris qu’Arshavin regarde les choses un peu différemment. Ce n’est pas votre gars ordinaire.

Doté d’une aptitude pour les mathématiques rarement vue chez le footballeur en herbe, l’ancien entraîneur de la jeunesse Sergei Gordeev a été attiré par les capacités de l’ancien milieu de terrain.

«Arshavin a toujours été assez petit», dit-il. « Il ne s’est pas démarqué, mais dès qu’il a reçu le ballon, il était une personne totalement différente. »

Arshavin était un jeune talentueux et a eu un impact immédiat à l’âge de 19 ans

Le joueur lui-même, réfléchissant à sa carrière, avait également confiance en son intelligence. Mais a également admis le manque à gagner qui finirait par réduire sa carrière au sommet.

«Comment décrirais-je mon style de jeu? Très intelligent, très paresseux en même temps, mais avec un bon dribble et une bonne vision », a-t-il déclaré à l’UEFA le mois dernier.

Il avait certainement de l’intelligence, peu de jeunes footballeurs finissent par étudier le design de mode, encore moins sont susceptibles d’avoir vu leurs articles finis produits.

.

Arshavin a été un succès contre l’Angleterre en 2007 lors des qualifications pour le Championnat d’Europe

Arshavin a d’abord attiré l’attention de l’Europe de l’Ouest lorsque la Russie a mis fin aux espoirs de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2008 en octobre 2007, tandis que le Zenit Saint-Pétersbourg se battait pour une célèbre victoire en Coupe UEFA en 2008.

Une défaite 1-0 contre Everton a vu Arshavin attirer l’attention du manager de l’époque, David Moyes, et au fur et à mesure que la campagne avançait et que le Russe progressait, Barcelone, Tottenham et Arsenal, entre autres, ont tous pris des notes.

En finale, où le Zenit a battu les Rangers 2-0, Arshavin était l’homme du match, mais en 2008, il ne faisait que commencer.

La prochaine étape a été le championnat d’Europe avec la Russie et malgré le fait d’avoir raté les deux premiers matchs en raison d’une suspension, son impact a été dramatique.

Il marquerait contre la Suède et les Pays-Bas en route vers une défaite en demi-finale contre l’Espagne, mais ils remporteraient les barrages pour la troisième / quatrième place.

Un incroyable 2008 a vu Arshavin remporter la Coupe UEFA avec le Zenit St Petersburg

L’affichage d’Arshavin contre les Pays-Bas dans une victoire 3-1 a été l’un des meilleurs de l’Euro 2008

Un transfert devrait se produire sous peu pour l’une des stars de l’année, qui se classerait sixième lors du vote du Ballon d’Or 2008.

Le temps passait et en décembre, aucun accord n’était intervenu, bien que le patron du Zenit, Dick Advocaat, savait où il ne devait pas aller.

Il a déclaré: «En tant que manager, j’aimerais qu’Arshavin reste, mais en tant que personne, je me rends compte qu’il mérite plus.

«Mais Andrei est trop bon pour les Spurs ou les Rangers. Il vaudrait mieux pour lui de rester à Saint-Pétersbourg que d’aller à Londres ou à Glasgow. Tottenham a une belle réputation mais je doute qu’Arshavin veuille s’y installer.

«Je ne veux pas offenser Roman Pavlyuchenko, mais à mon avis, Arshavin est un joueur beaucoup plus classe. Il a besoin de déménager dans un très bon club »

Son compatriote russe Pavlyuchenko avait déjà déménagé en Angleterre, mais Advocaat estimait qu’Arshavin pouvait faire mieux que de le rejoindre à White Hart Lane.

Ce club vraiment génial? Arch-rival Arsenal pour un record de club de 15 millions de livres sterling – en dessous des montants rejetés par Zenit du club de rêve des Spurs et Arshavin, Barcelone, où ses héros Romario, Ronaldo et Ronaldinho avaient joué.

Le transfert finirait par se terminer après la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier 2009, les Gunners obtenant une dispense spéciale pour conclure l’accord le 3 février.

Trois mois plus tard, ce parcours de quatre buts contre Liverpool lui a fait parler de lui.

Avec Cesc Fabregas – l’homme qu’il prétend être le meilleur avec lequel il a joué – le n ° 10 préféré, Arshavin a été déployé sur l’aile gauche le plus souvent. Malgré cela, à la fin de la saison 2008/09, après avoir fait seulement 12 départs pour son nouveau club, il est arrivé deuxième dans le prix du joueur de l’année.

.

Arshavin adorait jouer aux côtés de Fabregas

La saison suivante, les choses semblaient à nouveau roses, Arsène Wenger lui donnant un conseil pour avoir un grand impact. Et pour deux campagnes, les choses se sont bien déroulées sur papier avec 16 buts et 12 passes décisives en championnat.

Son plus grand moment est cependant arrivé en Ligue des champions, marquant un but gagnant contre Barcelone aux Emirats.

Dans le plus pur style d’Arshavin, il a soulevé sa chemise au-dessus de sa tête pour révéler un t-shirt de lui-même en train de célébrer sa marque de doigt à lèvres. Nous supposons qu’il l’a conçu lui-même.

Tout cela a été vain, car Barcelone a remporté le match retour des huitièmes de finale 3-1 au Camp Nou, et il s’est avéré qu’il commençait déjà à s’estomper aux Emirats.

Il avait déjà commencé la défaite finale de la Coupe de la Ligue 2-1 contre Birmingham City, tandis qu’un mois avant le but contre le Barça, le manager Wenger avait admis que le joueur avait vu ses performances chuter.

Arshavin a commencé à être critiqué pour ses affichages de tous les côtés et un manque de taux de travail devenait évident dans la campagne 2011/12.

La baisse se poursuivrait cependant et a abouti à une apparition brutale de remplaçant contre Manchester United en janvier 2012.

Un jeune Alex Oxlade-Chamberlain, en vedette dans sa troisième apparition pour le club, et venant d’assister un égaliseur Robin van Persie, a été retiré et le Russe a pris sa place pour un chœur de huées.

.

Le camée d’Arshavin contre Manchester United a montré un manque de sensibilisation défensivement

Les fans étaient furieux de voir le jeune quitter le terrain, tandis que même Van Persie était consterné par la décision.

La paresse d’Arshavin a montré et tard sur Antonio Valencia dansé devant lui avant d’aider Danny Welbeck pour le vainqueur de United.

S’exprimant sur Sky Sports, la légende de Manchester United, Gary Neville, a déclaré à propos de ses performances: «Il me semble le joueur le plus désintéressé de la ligue. Je pense qu’il veut rentrer en Russie. Eh bien, reviens.

«Les fans d’Arsenal ne veulent pas de lui là-bas. Si le capitaine réagit comme ça, vous avez des problèmes.

Il a eu le temps pour un dernier moment mémorable dans un maillot d’Arsenal.

Contre Sunderland, un prêté Thierry Henry a marqué le seul but de Premier League de son deuxième passage avec le club le 11 février. C’était sa dernière frappe pour Arsenal. Arshavin était l’homme pour lancer le ballon.

Il est retourné au Zenit en prêt en faisant 11 apparitions et n’a marqué que trois buts. Cela le verrait atteindre l’Euro 2012. La Russie, cependant, n’a pas réussi à passer la phase de groupes et, bien que les fans les reprochent à cause de leur échec, il a riposté.

«Si vous avez eu des attentes élevées pour notre équipe ici, c’est votre problème, pas le nôtre», a-t-il répondu, mais les commentaires n’ont pas été très appréciés.

Il n’a pas non plus retourné à Arsenal et il ne commencerait pas un seul match de championnat en 2012/13, ne faisant que sept matches de remplacement, dont le dernier en décembre 2012 avant de partir pour un transfert libre en juin suivant.

Après avoir explosé sur la scène avec ce parcours de quatre buts, Arshavin s’est effondré aux Emirats et s’est évanoui avant sa sortie silencieuse.

.

Arshavin a été laissé en marge alors que sa carrière stagnait dans le nord de Londres

Il a signé à nouveau pour Zenit et contribuerait à leur titre 2014/15, mais à ce moment-là, il n’était plus un habitué de la première équipe. Après deux saisons, il s’est aventuré dans une autre équipe russe, Kuban Krasnodar, mais il n’a duré que neuf apparitions avant que son contrat ne soit résilié par consentement mutuel.

En fin de compte, il aurait un chant du cygne, mais il devait se jouer au Kazakhstan avec Kairat, où en trois campagnes, il marquerait 31 buts en 108 apparitions avant de finalement prendre sa retraite en 2018.

Arshavin est un homme qui a goûté aux plus hauts sommets du football, devenant l’un des plus grands joueurs de son pays. Mais c’est aussi l’exemple parfait de la raison pour laquelle le talent à lui seul ne vous maintiendra pas au sommet.

Il était bien sûr intelligent mais la paresse le vit disparaître.

