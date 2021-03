‘Intelligent’ Phil Foden salué par Gareth Southgate

Gareth Southgate est peut-être un grand fan de Phil Foden, mais cet appelant de talkSPORT ne pense même pas qu’il mérite une place dans l’avion pour l’Euro 2020.

La starlette de Man City semble presque certaine de faire partie de l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour le tournoi après avoir impressionné avec 11 buts et neuf passes décisives cette saison.

.

Foden est l’un des jeunes les plus excitants d’Angleterre en ce moment

Cependant, ce supporter de Chelsea n’est toujours pas convaincu par Foden après son apparition de 45 minutes lors de la victoire 5-0 de l’Angleterre contre Saint-Marin, dans laquelle il a inscrit une passe.

Martin a déclaré: «Cela fait des mois maintenant, je pense que Phil Foden est plutôt surfait et ce soir l’a prouvé.

Interrogé par l’hôte de talkSPORT Jason Cundy s’il plaisantait, Martin a répondu: «Non. Chaque fois qu’il a essayé d’aller de l’avant, ils l’ont attaqué.

«Il n’en a pas dépassé une seule fois. Je ne l’ai pas vu faire un dribble réussi. Chaque fois qu’ils essayaient de le dépasser, ils le dépassaient! Il ne les a pas arrêtés une seule fois.

« Il n’est pas dans une équipe fantastique d’Angleterre et il n’a absolument rien fait pendant 45 minutes. »

L’Angleterre a plusieurs milieux offensifs actuellement blessés, dont James Maddison, Jack Grealish, Harvey Barnes, Bukayo Saka et Marcus Rashford.

Grealish a impressionné pour l’Angleterre quand Southgate lui en a donné la chance

Et Martin insiste sur le fait qu’il laisserait Foden à la maison pour l’Euro 2020 si le capitaine d’Aston Villa, Grealish, est en forme.

Il a expliqué: «Si vous le regardez statistiquement, mis à part les buts, Jack Grealish et [Mason] Monter un rang beaucoup plus élevé que Foden.

«Les passes clés, elles sont presque le double, le triplent en Premier League.

«Si Grealish est en forme, je ne prendrais pas Foden.

Dans un contraste de vues saisissant, Southgate a salué Foden avant le match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 contre l’Albanie dimanche.

Il a dit: «C’est juste un très bon joueur; très excitant, un joueur intelligent dans son positionnement.

«Il a des compétences pour recevoir le ballon sous pression et sortir les joueurs du jeu avec son contrôle serré.

«Il a une belle gamme de passes. Et ce qui est le plus important, c’est qu’il a vraiment le sens du but et une soif de marquer.