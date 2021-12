Intense Shooter Severed Steel obtient plus de mises à jour avant le lancement de Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Alors que le Switch peut manquer de beaucoup de jeux de tir à la première personne «habituels», en termes de grandes franchises, il existe une variété d’options plus petites intéressantes. Un autre qui devrait arriver au début de 2022 est Acier coupé, qui se concentre sur un gameplay rapide et acrobatique.

Il est déjà sorti depuis un petit moment sur Steam et le magasin Epic, créant un public sur PC et ayant une série de mises à jour. La dernière mise à jour apporte quelques ajouts (comme un nouveau jeu +), et d’autres devraient être ajoutés au premier trimestre 2022, tels que des étapes de campagne prolongées. Espérons que ce sera une version complète des fonctionnalités qui atterrira sur les consoles, y compris Switch l’année prochaine; certains des détails sont ci-dessous:

Un combattant unique : Incarnez Steel, un tireur d’élite agile et manchot en mission. Il n’y a pas de rechargement – choisissez bien vos coups et soyez prêt à retirer une arme chargée des mains froides et mortes de vos ennemis

Combat élégant : Esquivez les balles, sautez des murs, glissez, lancez des armes – faites tout ce qu’il faut pour sortir vainqueur dans des échanges de tirs intenses et frénétiques

Environnement entièrement destructible : Poivrez à travers le plâtre avec des ronds pointus de 4,7 mm, percez du béton épais avec des limaces de calibre .50 ou faites de gros trous dans les choses avec votre canon à bras

IA dynamique : Il n’y a pas deux batailles identiques grâce à une IA dynamique, non scénarisée et basée sur des escouades

Mode de lutte contre l’incendie : Recherchez des scores élevés et des temps rapides pour être acclamé par le classement dans ce mode de style arcade. Comprend 30 niveaux, chacun avec ses propres sous-défis, et plus de 20 « Mutators » modificateurs de jeu à débloquer

Mode campagne : Parcourez six chapitres d’histoire compacts alors que vous combattez les forces de l’infâme méga-entreprise, EdenSys

Accessibilité: Une gamme de paramètres réglables pour des fonctionnalités telles que la difficulté, les visuels, l’audio, les commandes, la navigation, etc.

Est-ce un titre que vous garderez un œil sur Switch ? Nous chercherons plus de détails à partager dans les semaines et les mois à venir.