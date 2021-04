Intensément | Alice Cooper: le parrain du Shock Rock est de retour

Plus de 50 ans de carrière la soutiennent. Son nom est dans les livres d’histoire, car il a contribué à façonner le son et l’apparence du hard rock.

Il est considéré comme «le parrain du rock choc», pour être l’un des premiers artistes à avoir introduit l’imagerie de la terreur dans cette musique, et parce que sa proposition scénique est devenue populaire grâce à l’introduction de la pyrotechnie, des guillotines, des chaises électriques et du sang. False .

A 73 ans, l’auteur de classiques comme « School’s out », « No more Mr. Nice guy » et « Welcome to my nightmare » ne semble pas vouloir se reposer. Au contraire, il est plein d’optimisme et de vitalité.

Le musicien considéré par le Rolling Stone Album Guide comme «l’artiste de heavy metal le plus aimé du monde» est de retour avec un nouvel album qui, contre toute attente, sonne vibrant et énergique.

L’album s’appelle Detroit Stories et a pour but d’honorer les habitants de cette ville et l’héritage musical que cet endroit a donné au monde. Mais loin d’être une idée à la vapeur, elle a un précédent:

Il y a cinq décennies, le producteur recrue de l’époque Bob Ezrin Il travaillait précisément avec le groupe d’Alice Cooper à la production de disques tels que Love it to death et Killer, dont plusieurs classiques sont sortis. Loin du mouvement hippie de l’époque, auquel ils étaient totalement opposés, le groupe et le producteur se sont attachés à donner vie à un rock puissant et furieux.

Detroit était alors le centre du heavy rock, explique Alice:

«Los Angeles avait son son avec The Doors, Love et Buffalo Springfield; San Francisco avait l’avion Grateful Dead et Jefferson; New York avait The Rascals et The Velvet Underground… Mais Detroit était le berceau du hard rock furieux. Detroit était le seul endroit qui a reconnu le son du hard rock à la guitare et notre spectacle fou sur scène. »

50 ans plus tard, Alice et Ezrin ont réuni plusieurs musiciens légendaires de Detroit, dont Wayne Kramer (MC5), Johnny « Bee » Badanjek (Detroit Wheels), le légendaire bassiste de jazz et de R&B Paul Randolph et les Motor City Horns pour enregistrer. Detroit Stories, un album dont Ezrin dit: « Cela a été fait à Detroit pour Detroit par les Detroiters! »

Alice, pourquoi consacrer un album entier à la ville de Detroit?

Eh bien, Detroit est le berceau du hard rock, par des groupes comme Iggy and the Stooges, MC5, Bob Seger, Ted Nugent et Alice Cooper; de purs groupes de guitaristes formidables, qui ont fait de nous le centre de tout le hard rock… C’est pourquoi nous avons décidé de nous y rendre et d’enregistrer l’album, précisément avec des musiciens de Detroit. Cette ville est très différente de Los Angeles, New York ou San Francisco. C’est beaucoup plus réel, ce sont des gens ordinaires, tu sais?

De cet album, des morceaux comme « Hail Mary », « Independence Dave » et « Shut up and rock » ont retenu mon attention, mais lesquels mettriez-vous le plus en valeur?

Eh bien, c’est difficile de choisir une chanson préférée, mais je pense que c’est « Hail Mary » parce que c’est du bon rock and roll. Vous avez mis en évidence précisément les morceaux de hard rock et c’est bien. « Dave Independence » parle d’un gars qui profite de tout le monde, et « Shut up and rock » parle d’un gars qui est fatigué que les gens lui disent tout sur leurs problèmes, alors il dit: « Oh tais-toi et cours ».

Est-il vrai que «N’abandonnez pas» est inspiré par la pandémie?

Eh bien, cela a commencé comme une chanson sur le suicide qui a été faite avant la pandémie. Bien qu’à la fin, j’ai changé un peu les paroles et en ai fait une chanson sur la pandémie. J’ai pensé que ce serait une bonne chanson édifiante. Il voulait que je donne au public une chance de ne pas être une victime; Je veux penser que nous allons renverser ce virus, que nous serons là pour toujours, mais que le virus aura disparu dans quelques années.

Et à qui est dédié «I Hate You»?

C’est une chanson sur les groupes, quand ils se séparent, comme notre groupe original, qui s’est dissous en 1974, mais nous ne l’avons pas rendu fou, nous sommes restés en contact au fil des ans, alors j’ai pensé, « pourquoi pas? chanson où chacun dit des choses sur l’autre, toutes ces choses terribles qui sont dites sur les gens dans ces cas, mais ce que cela fait vraiment, c’est dire au public que nous ne nous détestons pas du tout; nous nous amusons avec l’idée de Nous détester, mais ce n’est pas comme ça.

L’album s’ouvre sur une chanson écrite par Lou Reed, dont je pense que vous devez avoir de très bons souvenirs.

Oui, il a été initialement enregistré par The Velvet Underground en 1970. Je l’ai transformé en une version plus lourde, et j’ai changé les paroles, au lieu de parler de New York parlant de Detroit. J’ai toujours été ami avec Lou Reed, donc ça ne le dérangerait pas que je le change et que je le transforme en une chanson hard rock; en fait je pense qu’il l’aimerait vraiment, parce qu’il était un hard rocker et il me connaissait très bien; Il saurait que je peux gérer la chanson.

Si vous deviez choisir un seul artiste de Detroit, qui serait votre préféré?

Eh bien, il y a tellement de grands artistes là-bas, parce que vous avez tout Motown, vous avez Stevie Wonder, Smokey Robinson et tous ces artistes. Je dirais que j’aime tous les groupes de hard rock, j’aime les Stooges, parce qu’ils sont toujours uniques, hé, ils étaient les premiers punks à l’époque! Le premier groupe punk, avant les Sex Pistols et bien avant les Ramones. Iggy Pop faisait ça de 1969 à 1970, ils ont donc été le premier groupe punk. Aussi Iggy est mon ami, donc je pense que les Stooges seraient mes préférés.

« NOUS N’AIMONS PAS FAIRE RIEN D’ASSAINISSEMENT «

De nombreux disques de rock du 21e siècle semblent ennuyeux, mais celui-ci semble frais et vibrant, comment l’avez-vous obtenu?

Eh bien, je pense que c’est l’énergie que nous y mettons. Bob Ezrin et moi n’aimons rien d’ennuyeux. Si vous avez déjà vu une émission d’Alice Cooper, vous savez que ce n’est pas ennuyeux; c’est très théâtral et il se passe tellement de choses alors que nous jouons toutes ces super chansons au fil des ans – c’est 28 albums de chansons! Donc on ne fait jamais une chanson ennuyeuse, on fait de notre mieux pour ne jamais être ennuyeux.

J’ai remarqué que beaucoup de mes héros musicaux portaient autrefois du maquillage. Quand avez-vous découvert que c’était un élément si important de votre musique?

Cela s’est produit pendant que nous pensions: « Comment décorer la musique? » Parce que la musique vient en premier; Nous devions devenir un très bon groupe, parce que nous étions contre Led Zeppelin et les Rolling Stones, et tous ces groupes étaient super, donc nous répétions 8 ou 9 heures par jour pour devenir un grand groupe. Et puis j’ai pensé: « Maintenant que nous avons la musique, remettons le spectacle en ordre et donnons vie à ce personnage d’Alice Cooper, qui est un méchant et un héros, c’est là que le maquillage entre en jeu, car nous ne pouvions pas avoir l’air normal Il fallait avoir l’air intéressant, alors j’ai commencé à me maquiller les yeux et à choisir la garde-robe… C’est ainsi qu’est né le personnage d’Alice Cooper, qui aime beaucoup jouer sur scène.

En parlant de cela, le personnage est devenu connu pour effrayer les gens. Pensez-vous qu’au 21ème siècle, les gens ont encore peur d’Alice Cooper?

Je ne pense pas que vous puissiez vraiment surprendre le public. Je pense que c’était facile de surprendre au début des années 70, car nous n’avions pas internet et tous les réseaux sociaux que nous avons maintenant, donc les gens qui sont venus au spectacle, sont ensuite allés avec leurs amis et leur ont dit ce qu’ils avaient vu, même exagérant, et puis sont venus les autres personnes qui ne pouvaient pas croire ce qu’on leur disait d’Alice Cooper; il était très facile de surprendre le public à l’époque. Maintenant, je pense que le public comprend que tout ce qu’il voit fait partie du spectacle et qu’il serait déçu si nous ne faisions pas nos tours sur scène… Peut-être que ce n’est pas choquant maintenant, mais c’est quand même très divertissant.

Vous parliez des Rolling Stones. Est-il vrai que vous êtes dans une course pour être plus vieux que Mick Jagger?

Oh! C’est que Mick Jagger était le prototype; Il est le plus grand chanteur principal, le premier et le plus grand… Ozzy Osbourne, Steven Tyler et nous avons tous pris des leçons à regarder Mick Jagger, car il était l’original. J’ai toujours dit que puisqu’il a cinq ans de plus que moi, quand il prendra sa retraite, il me restera encore cinq ans, mais la vérité est que je ne pense pas que Mick Jagger prendra sa retraite.

Parlez-nous de Hollywood Vampires, le groupe que vous avez avec Johnny Depp et Joe Perry (Aerosmith).

C’est un très bon groupe. Johnny Depp à la guitare est un très bon joueur. Les gens pensent toujours: «C’est une star de cinéma qui essaie d’être une rock star», mais ce n’est pas vrai; Il était déjà chanteur de rock et guitariste avant d’être une star de cinéma, donc je savais déjà qu’il était un bon guitariste quand nous avons commencé à former le groupe. En fait, il vient de faire un album avec Jeff Beck et vous ne jouez pas avec Jeff Beck à moins d’être un très bon guitariste, alors les gens deviennent fous avec Johnny sur scène. Tous ceux qui s’attendaient à ce qu’il soit un guitariste normal seront étonnés de le voir jouer aux côtés de Joe Perry.

Revenant à Detroit Stories, comment allez-vous en faire la promotion dans ces circonstances de pandémie?

Nous voulons être en tournée au milieu de l’été. Tout le monde reçoit déjà le vaccin ici (aux États-Unis), alors on espère le faire… Je pense que d’ici la mi-juillet tout le monde sera probablement de retour et je ne vois pas pourquoi on ne fait plus de concerts. Alors j’espère et j’espère que plus tard nous pourrons aller jouer à Mexico, à Monterrey dans toutes les grandes villes du Mexique.

Bien sûr, vous avez une énorme légion d’adeptes ici.

Oui! La dernière fois que nous avons joué à Mexico, nous avons eu un public formidable, et nous devions revenir en septembre dernier, mais la pandémie a tout arrêté… Nous sommes prêts à retourner au Mexique dès que possible!

Lisez également les autres contenus de Normal ⬇️