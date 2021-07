Intensément | Arcelia Ramírez, de retour à Cannes – El Sol de México

Pour Arcelia Ramírez, il n’y a pas de mauvais caractère. On se souvient d’elle sous le nom de Susana Limón dans le film Cilantro y perejil, elle a donné vie au poète mexicain Sor Juana Inés de la Cruz dans la série Juana Inés et a joué Inés Bracho dans la telenovela à succès Surmonter la peur.

Mais son rôle dans La civil marquera sa carrière, non seulement parce qu’il l’emmène au festival de Cannes, 21 ans après pour des raisons de travail il lui était impossible de présenter C’est la vie d’Arturo Ripstein à ce forum mondial, mais parce que du dans lequel le tournage et le thème dur qu’il aborde ont dû passer.

Le film réalisé à Durango pendant les mois pandémiques des derniers mois de 2020 qui est sélectionné dans la section « Un certain regard », qui rivalisera avec une autre production mexicaine Noche de fuego, réalisée par Tatiana Huezo.

« De 2004 à 2011, j’allais régulièrement à Cannes en tant que spectatrice, mais maintenant je suis heureuse d’y assister en tant qu’actrice car c’est un festival avec lequel j’ai une très belle relation. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas faire et je suis contente de revenir surtout avec ce film », confie-t-elle dans une interview à El Sol de México.

La civil est le premier long métrage de la réalisatrice roumaine Teodora Minai et a le réalisateur mexicain Michel Franco comme producteur.

“C’est l’histoire d’une femme qui est la mère d’un adolescent, une femme au foyer qui vient de se séparer et dont la fille est kidnappée”, détaille Ramírez.

Cielo, comme on appelle le personnage principal, est une femme qui, comme beaucoup d’autres mères de famille disparues dans ce pays, demande de l’aide aux autorités sans réponse.

« Alors, rends-toi justice toi-même. Elle s’engage sur un chemin vers la vérité sur ce qui a pu arriver à sa fille ».

A travers cette histoire, Arcelia Ramírez souhaite partager les complexités auxquelles sont confrontées les mères de disparus qui parcourent le pays à la recherche de leurs filles ou de leurs proches.

« Avant tout, nous voulions construire cet itinéraire, le Chemin de Croix que traverse le personnage de Cielo. Et pour bien comprendre la complexité de la situation, car ces choses tremblent, ce sont des situations où l’on se sent perdu, profondément blessé, c’est une horreur, un enfer : Par où commencer la recherche ? Que faire? L’angoisse de la situation… est épouvantable”, confie l’actrice.

Le scénario de La civil est arrivé entre les mains d’Arcelia Ramírez au second semestre 2019. L’idée était de tourner au début de l’année suivante, mais la pandémie a totalement changé les plans.

Même avec le feu rouge épidémiologique en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 dans le pays, le casting et la production se sont déplacés à Durango pour le tournage fin novembre. Le tout avec un protocole d’assainissement pour assurer la sécurité du matériel.

« Les premiers tests que nous avons eus étaient par zoom puis en personne avec la distanciation et les mesures sanitaires : tests PCR sur tout le matériel, masques faciaux, masque, désinfection permanente pour entrer dans le maquillage des campeurs ou du mien. Et dès que nous avons fini de filmer chaque scène, ils m’ont mis un masque comme un festival vénitien ».

Arcelia Ramírez a eu un double confinement pendant le tournage, car après avoir tourné dans des lieux, elle a immédiatement déménagé à l’hôtel sans avoir de contact avec qui que ce soit.

« Je n’ai pas pris de petit-déjeuner avec l’équipage, j’allais dans la chambre tous les jours. Je faisais du yoga dans la chambre tous les jours pour garder mon système immunitaire en alerte ; Je prenais des vitamines tout le temps : D, Zinc, C. Je prenais grand soin de moi car Cielo est un personnage qui est dans toutes les scènes, donc si je tombais malade on ne pouvait rien enregistrer. Je me suis confiné de l’appel à ma chambre et de la chambre à l’appel ».

Mais tout cela en valait la peine. Venir à Cannes n’est pas seulement un prétexte pour célébrer une carrière d’acteur qui en 36 ans a permis à Arcelia Ramírez de faire du théâtre, du cinéma et de la télévision. C’est aussi amplifier les voix de milliers de mères qui parcourent chaque jour le pays à la recherche d’un indice sur leurs proches disparus.

« Ces types d’histoires doivent être racontées car nous aspirons à ouvrir une réflexion, un débat, qui bouge et être un film qui résonne dans l’âme, le cœur et la conscience du spectateur. Que les médias en parlent pour que ceux qui vivent cette terrible situation trouvent justice, soutien et surtout leurs enfants. »

