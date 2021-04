Intensément | Baby Queen: Pop pour les gens qui détestent la musique pop – El Sol de México

Le règne des soi-disant milléniaux touche à sa fin, tandis que la génération qui le précède, appelée Génération Z ou centenaires, est prête à prendre le relais dans divers domaines de la vie quotidienne.

A cette génération appartient Bella Latham, une chanteuse et musicienne sud-africaine qui sous le pseudonyme de « Baby Queen » fait assez de bruit dans plusieurs pays.

Déprimée et désillusionnée par son environnement, comme le canon semble le dicter aux jeunes de sa génération, Bella écrivait juste ses premières chansons sur la superficialité du monde qu’elle voyait autour d’elle, alors que l’idée de ce que serait son art alias lui vint à l’esprit.

«J’ai senti que cette personne, Baby Queen, était tout ce que j’avais toujours voulu être», dit-il. « Une grande partie de ce que je dis dans mes chansons est totalement immature et naïf, mais aussi quelque peu expérimenté avec l’angoisse d’être un adolescent de cette génération. »

Elle dit qu’une fois qu’elle a réuni les deux concepts en un seul, tout a pris un sens et une identité pour elle: « J’ai senti que maintenant je pouvais vraiment dire quelque chose. »

La graine

Bella dit qu’avant de faire connaître ce qu’elle définit comme une «pop alternative satirique», elle a vécu dans sa ville natale de Durban, en Afrique du Sud, où elle était très en contact avec la nature, à tel point qu’à un moment donné, elle a envisagé l’idée de être garde forestier et guide touristique pour admirer la faune.

Elle se souvient qu’elle était obsédée par le désert et qu’elle connaissait tous les livres d’oiseaux sud-africains par cœur.

«Le temps me manque vraiment et la façon dont j’étais connecté à la nature quand j’y vivais. Mes parents vivent toujours à Durban, c’est donc ce qui me manque le plus », dit-il dans une interview.

Une autre chose dont il se souvient clairement de cette époque est que son père jouait des mixtapes funk et soul pendant leurs road trips. Et si la culture de sa ville était plutôt conservatrice, c’est justement dans la musique qu’il a trouvé son évasion. Sa mère lui a donné une guitare et un piano, et son oncle, également musicien, lui a appris à jouer.

L’une de ses premières obsessions musicales a été Taylor Swift, quand à l’âge de 13 ans, elle a commencé à écrire ses propres chansons et à les enregistrer avec une application appelée Mixcraft. Son père l’aida à distribuer des démos et à 15 ans, il sortait déjà certaines de ses premières chansons en ligne.

«C’était de la musique pop ringarde», justifie-t-il. « Il chantait avec un accent américain, car il n’y avait pas de musique pop à la radio où les gens chantaient avec un accent sud-africain. »

Brûlez les navires

Trois ans plus tard, Bella a pris la décision de déménager à Fulham, dans l’ouest de Londres, où elle s’est inscrite à un cours de musique à l’université et a commencé à fréquenter autant de pubs et de concerts qu’elle le pouvait.

Et bien sûr, il y a eu un choc culturel majeur, comme elle le rappelle elle-même:

«Au départ, les habitants de Londres semblaient plus fermés et socialement défensifs que les Sud-Africains. Je pense que c’était difficile de s’y habituer … Il m’a fallu beaucoup de temps pour me faire des amis et sentir que j’appartiens à cette ville, parce que tout est différent ici, mais je la considère définitivement comme ma maison ».

Après avoir traversé une série de mouvements, un groupe de rock et une rupture amoureuse, elle a réalisé qu’elle se distrayait de faire sa propre musique, alors elle a fait quelques ajustements pour pouvoir se concentrer et commencer à correspondre, trois fois par semaine avec le producteur. King Ed pour écrire sur cet environnement peu profond qu’il n’aimait pas:

«J’ai commencé à écrire amèrement sur le monde que j’avais perçu ici à Londres, sur la façon dont il m’avait changé et sur le narcissique que j’étais devenu; je suis devenu obsédé par ces identités que nous cultivons en ligne; entre qui vous êtes et quoi. vous prétendez être… Je déteste la façon dont les médias sociaux affectent notre opinion sur nous-mêmes et la façon dont il est si facile de contrôler votre identité en ligne. «

Bien que son son reste aligné sur la pop, en fusionnant avec un lyrisme plus complexe, inspiré d’artistes tels que Little Simz, Kate Tempest et The 1975, il fait de sa proposition musicale quelque chose de plus intéressant.

«J’ai trouvé que j’aime les paroles sombres et complexes par rapport aux mélodies joyeuses et optimistes», ajoute-t-il.

C’est ainsi que sont nées des chansons comme «Internet religion», une satire très vive sur la génération qui, comme elle, vit complètement connectée. Et dans la même logique d’auto-analyse, il assure: « Le plus important est que je ne prêche pas, je m’ouvre (parce que) je ne suis pas différent des autres … je fais partie du problème. C’est comme un miroir qui me soutient. «

Et pour cette raison, nous ne nous sommes pas abstenus de lui demander à quoi ressemblerait le monde si Internet n’existait pas.

«Je pense que la culture pop serait complètement différente. Nos idoles seraient différentes… Je pense qu’Internet est assez incroyable! Elle a permis la diffusion d’idées libérales et a été fondamentale dans la lutte pour les droits de l’homme… Mais nous serions beaucoup moins connectés les uns aux autres à l’échelle mondiale, mais nous pourrions être moins déprimés car Internet contribue énormément à la dépression et à l’anxiété chez les enfants ».

En plus de son single « These Drugs », une autre chanson intitulée « Medicine » se démarque, dans laquelle l’artiste plonge dans sa propre relation avec les antidépresseurs, bien qu’elle assure que la chimie n’était pas exactement sa matière préférée à l’école:

«Je détestais la science à l’école et je détestais tout ce qui concernait les mathématiques… Même si j’aimais la biologie. Bien sûr, elle a travaillé très dur en classe, elle était une perfectionniste totale ».

Une partie du bruit que la chanteuse a réussi à faire, même en dehors de son pays, est due à l’alliance avec son label Polydor, avec qui elle a la chance d’avoir signé:

«Vous entendez des histoires d’horreur sur les artistes et leurs labels, mais cela n’a pas été comme ça pour moi. Je pense que le seul point négatif est que je ressens plus de pression, car maintenant il y a plus de gens qui croient en moi et que je ne veux pas décevoir ».

Femme tout-terrain

Bella a également attiré l’attention pour sa capacité en tant que multi-instrumentiste, jouant de la guitare, de la basse, du piano, du ukulélé, du banjo et de la batterie. Plus précisément, sur cet album, il joue principalement de la guitare et du clavier, même s’il dit vouloir perfectionner sa technique devant la batterie.

Né de la satire, Baby Queen est un projet profondément personnel, enraciné dans les expériences de Bella de se sentir comme une inadaptée en marge du cool:

«Je me sentais comme personne», se dit-il, jusqu’à ce qu’il se rende compte à quel point tout était fragile, à quel point tout le monde se débattait avec ses propres démons et se cachait derrière le faux.

Et est-ce que Bella est arrivée à la conclusion que la meilleure façon d’aider les filles qui pouvaient s’identifier à elle était précisément de satiriser leur situation. Ce qu’elle définit comme «c’est ce qui vous fait sentir que vous n’êtes rien».

C’est à quoi ressemble ce projet, qu’elle définit comme «pop intelligente et satirique», même si elle aime aussi le considérer comme une sorte d ‘«anti-pop» car, selon ses propres mots, c’est «de la musique pop pour les gens qui déteste la musique pop ».

Avant de dire au revoir, Bella dit à ses fans mexicains qu’elle espère les rencontrer lors d’un futur spectacle de Baby Queen dans ce pays, « quand toute la folie de la pandémie sera finie », comme elle assure que ses concerts sont vraiment bruyants et énergiques:

«C’est quelque chose d’incroyable, car généralement c’est implacable… Ça ne s’arrête pas une seconde! Et c’est très amusant », souligne-t-il.

