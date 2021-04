Intensément | Chetes: comment avoir des finances saines dans le monde d’aujourd’hui – El Sol de México

Les musiciens ne sont généralement pas une guilde qui aime parler de finances; Ils sont généralement réticents à approfondir ces questions, mais dans cet entretien avec le musicien de Monterrey, nous avons pu entendre ses conseils sur la façon de mener une carrière saine, à une époque où la musique n’est pas la meilleure des affaires.

Luis Gerardo Garza, mieux connu dans le monde de la musique mexicaine sous le nom de Chetes, est de retour avec de la nouvelle musique. Mais maintenant, contrairement à toutes les époques précédentes, non plus concentrée dans un disque complet mais dans des chansons individuelles, plus en phase avec la façon dont la musique est distribuée et consommée à cette époque.

Comme il nous le dit, ce changement de paradigme, de l’œuvre complète que signifie l’album à l’œuvre la plus immédiate que représente une chanson, est l’une des leçons que la pandémie lui a laissées, au cours de laquelle il dit qu’au début il n’était pas seulement pas inspiré Au lieu de cela, il ne faisait pas du tout de musique.

Vers la fin de 2020, il a eu l’idée de composer une chanson de Noël, et à la suite de cette expérience, sans précédent pour lui, il a trouvé un autre moyen de composer et de faire connaître sa musique.

Votre album Magnetic Odyssey a été conçu du début à la fin pour le format vinyle, avec toute la complexité que cela implique, même si à la fin beaucoup ne l’entendront que sur les plateformes numériques. Ça valait la peine?

Oui, je fais le même processus, sur bande, peu importe comment ils vont l’écouter, car pour moi, il est important de profiter de ce processus du format analogique, car il donne un meilleur son que si vous enregistrez sur le ordinateur, mais il donne une texture que je préfère; Je pense que ça vaut vraiment la peine, même si c’est plus laborieux … Disons que je suis plus Omantic en ce sens, et c’est quelque chose que j’ai toujours plus aimé, pas seulement en musique; Je suis aussi fan de la photographie analogique et des films qui ont été tournés en salles, et ce n’est pas qu’ils sont meilleurs, c’est juste une préférence, une texture que j’aime mieux.

Vous avez finalement cessé de vous soucier du format complet de l’album et sortez des chansons individuelles.

Oui … Depuis que je viens de la vieille école de musique, j’ai toujours apporté cette idée de faire un album, parce que c’est ce que j’ai fait toute ma vie, mais maintenant que j’ai fait une chanson de Noël, que je l’ai enregistrée et je l’ai sorti, j’ai vraiment aimé ce processus, surtout en ces temps où on ne sait pas ce qui va se passer… Je disais, eh bien, je pense que ça vaut plus la peine de faire des chansons et de les sortir. Par exemple, celui que je viens de sortir, intitulé “Alto Riesgo”, j’ai commencé à l’enregistrer le 20 février, et maintenant en avril vous pouvez l’écouter, et c’est quelque chose que vous ne pouviez pas avant, parce que vous avez fait un album et un an ou un an et demi plus tard, quand vous êtes déjà dans autre chose. En ce moment, j’apprécie de sortir une chanson et de commencer à voir les commentaires, d’avoir ce retour immédiat.

En fin de compte, c’est ainsi que l’industrie de la musique a commencé, basée sur des singles plutôt que sur des disques complets.

Oui, il semble que c’est la façon la plus saine de faire de la musique aujourd’hui, car faire un album complet demande beaucoup de travail et un très gros investissement, mais cela dépend aussi de chaque artiste, car peut-être qu’avec une chanson on ne fait pas un tel une déclaration claire, comme avec un disque, non? Mais oui, c’est plus pratique de le faire de cette façon, car il y a trop d’informations sur Internet et les gens sont saturés et tout se passe trop vite.

Et dans cette façon de travailler, accompagnez-vous d’autres musiciens ou vous occupez-vous de tout?

Eh bien, regardez, depuis 2010, quand j’ai fait l’album Hypnosis, je me suis rendu compte que la seule façon de financer les disques était de tout faire moi-même, et que je pense que c’est l’avenir pour tout le monde: le faire soi-même ou autant que possible.; c’est le moyen le plus sain et le seul pour un artiste de survivre. Je devais le faire à l’époque parce que je suis devenu indépendant, puis je produis, mixe mes chansons et joue de tous les instruments que je peux jouer; Beto Ramos, qui est le batteur de Jumbo, ne m’aide qu’à la batterie, et parfois je compte sur Alejandro Rosso pour les claviers, mais je ne le paie pas (rires), parce que nous avons une sorte de société, mais bon, je le fais essayez de tout faire de manière très compacte, d’abord parce que j’aime ça et aussi parce que c’est la manière la moins chère de le faire; c’est la chose la plus saine pour la musique en ce moment.

Puisque vous parlez de finances, combien avez-vous dépensé pour enregistrer Magnetic Odyssey? Il peut servir de guide à d’autres artistes qui souhaitent enregistrer leur musique et ne savent pas quel budget ils devraient avoir.

Eh bien, ce disque était cher parce qu’il a été fait sur bande, ce qui n’est pas si bon marché, plus quelques arrangements de cuivres que j’ai mis et quelques musiciens et arrangeurs que j’ai invités. Je vous dirais que cet album m’a coûté environ 200 000 pesos, ce qui est un très petit budget; Évidemment, cela n’inclut pas le coût de l’étude, car je l’ai déjà ici et c’est plutôt un investissement qui a été fait au fil des ans, mais j’ai réussi à réduire les coûts, car je vous le dis, aujourd’hui il faut le faire comme ça pour que ce soit une entreprise saine, pas dépenser comme un fou … Au fait, cet album est l’album avec lequel j’ai fait le plus d’argent dans ma carrière, dans le sens où ce que j’y ai investi, je pouvais le voir retour, parce que parfois avec les maisons de disques Vous savez, vous investissez beaucoup et puis vous ne voyez jamais l’argent des redevances, c’est pourquoi je recommande de le faire vous-même et d’avoir les droits sur 100% de votre matériel, c’est ce qui vaut la peine de faire maintenant .

Et cet investissement que vous avez vu revenir, est-il revenu plus pour les plateformes de streaming ou pour la vente de vinyle?

Eh bien, la partie des plates-formes est, disons, saine, même si elle pourrait être meilleure, car je pense qu’elle n’est pas payée aussi adéquatement mais je comprends aussi qu’il y a trop de concurrence; creo que está decente cómo se recupera en plataformas, pero en la parte de los viniles también fue un buen negocio, porque le recuperas muy bien, sobre todo si lo vendes tú directamente, como te digo: el hacerlo tú mismo es el futuro para la Musique.

Chetes souligne que tout ce qui précède pourrait signifier que la musique n’est pas à son meilleur, mais en même temps, il dit que c’est le meilleur moment pour un artiste de récupérer ce qu’il investit dans son travail:

«Avant, on parlait de tous ces grands albums qui se vendaient à des millions, même s’il était difficile pour l’artiste de les recevoir; maintenant comme il y a beaucoup de concurrence sur internet, le plus difficile est d’attirer l’attention, mais si vous réussissez et êtes indépendant, vous serez bien lotis.

Que pensez-vous actuellement de Monterrey, non seulement au niveau général, au niveau musical, au niveau social?

Eh bien, regardez, Monterrey a de nombreux contrastes, de ce que vous voyez des gens qui ont beaucoup d’argent, au plus “quartier”. J’ai l’impression qu’en ce moment, il y a une bonne ambiance en général, les gens sont plus animés, beaucoup plus que l’an dernier. Par exemple, j’aime beaucoup la partie familiale de Monterrey, m’entendre avec ses voisins, vivre avec eux et cette culture des matchs de foot et des viandes rôties le dimanche … La vérité est que je suis fan de Monterrey, j’adore ça tout d’ici: la nourriture, les collines, les gens, je pense que je ne peux que vous dire de bonnes choses à propos d’ici; Je me sens tellement à l’aise ici que je pense que c’est pour cela que je n’ai pas pensé à déménager ailleurs.

Fidèle à cette nouvelle façon de produire et de sortir sa musique, Chetes assure qu’il a déjà plus de chansons pratiquement prêtes à faire connaître, et il se dit prêt à rejoindre l’activité des concerts dès que possible:

«Je suis prêt à monter dans un avion et à jouer n’importe où; Je suis prêt à jouer et je pense qu’il est sain que tout s’ouvre et que les enfants retournent à l’école; Je n’ai pas l’intention de continuer à vivre avec cette peur du virus, je ne peux pas continuer avec cette hystérie, nous devons avancer, car je manque ce qui est aussi la partie la plus forte de revenu dans ma carrière … Vous ne pouvez pas arrêter, car il faut nourrir la famille et les économies ne durent pas éternellement!

Lisez également les autres contenus de Normal ⬇️