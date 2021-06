Intensément | Fangoria : existentialisme, satanisme et autres ismes – El Sol de México

Trois décennies se sont écoulées, si l’on ne compte que depuis 1990, lorsque Alaska et Nacho Canut se sont séparés de leur compagnon de mille batailles, feu Carlos Berlanga, pour se lancer dans une nouvelle aventure qui portera le nom de Fangoria.

Depuis, le duo le plus dynamique de la pop espagnole a produit une quantité non négligeable de huit albums et 34 singles – sans compter les compilations, remix et collaborations – qui pèsent déjà tout seuls, et qui sont le prélude d’un nouveau mini album.

Le nouvel album est sorti le 4 juin, et avec lui, le groupe étoffe son glossaire déjà riche de termes, auquel s’ajoutent désormais plusieurs ismes, parmi lesquels : l’instantisme absolu, l’existentialisme pop (titre de l’album)… et même le satanisme.

Alaska, quelle a été la meilleure et la pire chose à propos de la pandémie ?

Eh bien, le confinement intense, de par ma nature, n’était pas si grave, même si j’ai eu des gens autour de moi qui sont devenus très désespérés. J’ai un peu désespéré quand la chose a commencé à s’ouvrir (rires). Le mauvais? Eh bien, toute la réalité derrière ça, parce qu’on peut être positif et dire qu’il est bon d’être à la maison pendant trois mois, ranger les placards, être avec maman, se promener dans la ville vide… vous pensez qu’il y a derrière une ville vide, qui est un problème de santé, un problème économique, un problème de travail, un problème structurel, parce que c’est le pire qui nous a laissé et ce dont nous devons encore nous remettre : la perte de personnes , ceux qu’ils ont laissés en mauvaise santé, et tout ce que ça a enlevé partout… La seule chose qui est vraie c’est que quand on tombe malade, le monde ne s’arrête pas pour nous attendre, et maintenant le monde s’est arrêté pour tout le monde, alors oui C’était une curieuse opportunité de voir ce qui se passe quand cela arrive que parfois on en demande tellement que « le monde s’arrête même pour un instant ».

Et sur le plan créatif, cela vous a-t-il servi de quelque façon que ce soit ?

Non, nous étions totalement éloignés de tout processus créatif. Je sais qu’il y a des artistes qui n’ont pas arrêté, qui ont fait des concerts en streaming, et qui ont enregistré des albums en profitant du temps, mais pas nous. C’était plutôt le contraire, parce qu’il n’y avait aucun désir de commencer à faire quelque chose par obligation ; Ce qui s’est passé, c’est que dès que tout s’est un peu ouvert, on a découvert qu’on voulait faire une série de mini albums, pour qu’ils sortent régulièrement, avec trois ou quatre chansons chacun. Et c’est que nous n’avons pas eu à sortir de disque cette année, ni à faire de concerts, car cela aurait été naturellement notre année de repos, et vous voyez…

La première avancée de cet album était “Absolute Momentism”, qui s’inspire d’une diva nommée Moria Casán.

Oui, Moria est de cette génération d’artistes qui ont traversé le monde du divertissement, jouant dans de nombreux endroits comme une grande star du théâtre, comme un grand représentant du cinéma qui a été fait dans les années quatre-vingt ; ce cinéma plus ouvert d’esprit, plus malicieux, et puis dans les décennies les plus proches elle a continué à faire carrière au théâtre, au cinéma, mais elle est aussi devenue l’animatrice de sa propre émission de télévision et surtout, elle a un façon de dire et de s’exprimer que bien sûr, j’aime ce genre de divas, qui disent tout et utilisent un langage souvent fantastique. Ce « momentisme absolu » était une chose à laquelle elle a répondu au sujet de sa vie amoureuse ; Elle a dit qu’elle vivait le momentisme absolu et puisque nous venions de ce que nous sommes venus, cela semblait être une très bonne phrase.

Et c’est la phrase sur ce nouvel album.

Oui, depuis que nous avons commencé avec Fangoria, sur la feuille intérieure de chaque album, nous incluons toujours une phrase, qui peut provenir d’un chanteur, d’un philosophe ou d’un personnage de fiction, et c’était la phrase de cet album. Plus tard, quand nous avons eu la chanson, elle est aussi devenue son titre, car elle parle de vivre dans le présent.

A part Guille Milkway, qui d’autre vous assiste dans la production ?

L’album est partagé entre les producteurs avec qui nous avons travaillé ces dernières années. “Satanisme, art abstrait et rock n’ roll” est réalisé par John Klane, qui est notre bras à Londres, et cette fois nous avons tout fait virtuellement avec lui, pratiquement tout l’album est devenu virtuel, sauf la partie qui a été faite à Madrid avec Juan Suero. Et bien, avec Guille nous avons toujours travaillé virtuellement, donc ce n’est pas si nouveau pour nous non plus.

Ils ont dit qu’un autre des morceaux, “Fantasmagoria”, révèle ce qu’ils feraient s’ils étaient nés à la fin du 19ème siècle.

Oui… C’est ce qu’a dit Nacho. Il y avait deux types de réunions qui se tenaient à la fin du XIXe siècle : celles des gens sérieux, qui croyaient vraiment aux esprits et essayaient de les contacter, et puis il y avait les profiteurs, qui ne croyaient en rien, mais mettaient montre où ils fulminaient et ils attiraient l’attention des gens qui étaient plus crédules, et ce sont des fantasmagories… C’est ce qu’a dit Nacho, mais je ne suis pas tellement d’accord avec lui, car je pense qu’on préférerait se consacrer au sérieux sessions, pas aux fraudes dans le monde du spiritisme (rires).

Et ils ont une autre chanson intitulée “Satanisme, art abstrait…”. Quelle serait votre relation avec le culte du satanisme ?

Eh bien, comme toutes les choses qui arrivent, surtout à partir des 19e et 20e siècles, ce sont des choses qui nous ont toujours intéressés…

Il est courant de voir des groupes de black metal s’attaquer au satanisme, mais pas tellement des artistes pop.

Je pense qu’ils peuvent le faire d’un point de vue plus pieux, comme quelque chose qui a à voir avec leur monde, mais nous le faisons de la même manière que nous parlons de M. Spock, de Star Treck ou d’autres choses du monde. culture qui sont là, pas du point de vue de quelque chose qui fait partie de nos vies.

Ils incluent une version acid house de cette chanson qui nous ramène aux débuts de Fangoria.

Oui, si vous le regardez, les trois versions de cette chanson que nous incluons sont un peu de notre histoire condensée en trois styles musicaux sur lesquels nous nous appuyons beaucoup.

Soit dit en passant, en 2020, trois décennies d’histoire ont été accomplies, uniquement de ce qu’ils ont fait en tant que Fangoria.

Oui, le temps passe vite et c’est quelque chose de très étrange, car nous disons toujours que nous sommes un groupe pop, mais la pop n’a pas la volonté de durer ; Une autre chose c’est que ça dure, mais je ne pense pas que par exemple les Shangri-Las pensaient que leurs chansons allaient continuer à être reconnues et chantées 60 ans plus tard… La pop ne marche pas comme ça, donc c’est toujours une surprise de voir à quel point elles t’intéressent toujours les chansons pop que d’autres ont faites depuis les années 50 et comment les chansons pop que nous avons faites il y a si longtemps continuent à intéresser… Mais oui, c’est marrant que ça fait déjà 30 ans, comme tu dis, rien plus avec Fangoria.

Quelle est la prochaine étape maintenant ? Je vois que vous avez déjà des concerts prévus pour les prochains mois.

Oui, nous ne jouons pas en 2020. En fait, le premier concert que nous avons suspendu était celui de Vive Latino, et ce qui s’est passé, c’est qu’à ce moment-là, nous avions un album fraîchement sorti (Extrapolations et deux réponses) donc toutes ces chansons n’ont pas été jouées en direct. Certains d’entre eux ont déjà perdu leur chance, mais nous allons en toucher d’autres, avec ces nouveaux, et nous allons, comme toujours, passer en revue certaines lacunes de notre histoire que nous pouvons. Je pense qu’on commence déjà à avoir un problème de type Raphael, dans lequel il faudra jouer trois heures pour tout couvrir, mais comme on ne veut pas jouer trois heures, on ferait mieux d’en retirer et d’en ajouter d’autres au répertoire, nous les faisons tourner.

Quelles chansons seront incorporées dans les nouveaux concerts ?

Il y aura “La révolution sexuelle”, de La Casa Azul, que nous n’avons pas joué en live, aussi “Momentisme” et les trois satanismes joués ensemble, qui feront office d’entracte musical… Et nous continuerons à avoir notre même équipe avec laquelle nous n’avons pas Nous avons pu jouer l’année dernière, les mêmes personnes avec qui nous jouons régulièrement.

Que fais-tu d’autre à part Fangoria ? Nous vous voyons impliqués dans divers projets.

Oui, nous avons terminé le théâtre à Pâques, après avoir passé six mois à Madrid au milieu de la pandémie, ce qui était un miracle… Et depuis l’année dernière j’ai commencé à présenter une émission de télévision appelée “Cine de barrio”, qui est un critique du cinéma familial réalisée en Espagne. Le programme a eu différents animateurs depuis sa création il y a 25 ans, et je l’ai rejoint maintenant, ce qui me fait énormément plaisir, car le cinéma est une de mes passions, ce type de cinéma.

Et quelle est la dernière chose qui a attiré votre attention dans la musique, à part The Weeknd, que j’ai vu qu’ils ont mentionné là-bas.

Oui, il est très significatif, car les choses que l’on a tendance à aimer sont parfois très underground et peut-être qu’elles n’atteignent pas le grand public. Et c’est que d’un autre côté vous avez beaucoup de gens qui se plaignent que maintenant tout ce que vous entendez est du latin ou du reggaeton, et ce n’est pas vrai non plus. Il y a toujours tout. Du coup d’autres sons sont arrivés qui nous rattachent davantage à une certaine musique électronique qui nous intéresse, précisément comme les productions de The Weeknd ou Dua Lipa, qui mettent en place des sons de séquenceurs qui sont de la pop électronique, de la techno et que nous trouvons très intéressants ça ils touchent également un public de masse ; nos gusta que una Billie Eilish, que se podría quedar en ser una especie de estrella underground para los raros, de repente se convierta también en un fenómeno masivo… Este es un momento interesante, porque no es verdad que no haya de todo, ¡hay de tout! Et même dans le courant dominant, ce qui n’arrive pas toujours.

