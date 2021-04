Intensément | Jeanette: génie et figure

Votre nom à lui seul peut ne pas vous dire grand-chose, en particulier aux jeunes générations. Cependant, la simple mention de chansons comme «Soy rebelde», «Por qué te vas» ou «Corazón de poeta» suffit à localiser parfaitement le chanteur aux yeux bleus qui tout au long des années soixante-dix et quatre-vingt a récolté plusieurs tubes qui ont transcendé les époques et même la géographie. barrières.

Jeanette a toujours été une figure singulière, à commencer par son timbre de voix, entre enfantin et éthéré, et sa prononciation, le produit d’un chant dans une langue autre que sa langue maternelle.

Pendant toutes ces années, et à l’exception de quelques visites promotionnelles, il n’avait jamais mis les pieds au Mexique pour chanter ses chansons. Il n’est pas non plus un artiste qui a de nombreuses interviews. Pour cette raison, on profite du fait que finalement ce 27 mars 2021, elle a offert sa première présentation dans ce pays, pour s’entretenir avec elle.

Jeanette, pourquoi n’avez-vous jamais donné de concert au Mexique?

C’est une bonne question, ce qui se passe, c’est que j’ai commencé à venir en Amérique latine pour faire des concerts jusqu’en 2004, car j’étais plutôt concentré sur l’Europe. J’ai commencé à venir ici quand ils m’ont amené à faire un concert en Colombie, puis au Pérou, en Équateur, aux États-Unis et maintenant au Mexique, ce que nous avons finalement pu faire.

Rares sont ceux qui savent que vos débuts dans la musique ont eu lieu au sein d’un groupe. Voulez-vous nous parler de Pic-Nic?

Oui, c’était le groupe avec lequel j’ai commencé, nous parlons de 1968, lorsque notre seul LP, qui contenait une de mes chansons intitulée « Shut up girl », qui était numéro un. Mais regardez: nous étions très jeunes, j’étudiais toujours dans cette école dans une école de religieuse américaine à Barcelone, mais ma mère n’était pas contente que je me consacre à la musique et elle m’a dit de me concentrer davantage sur mes études, et depuis J’étais mineur, je n’avais pas d’autre choix que d’obéir. À la suite de cela, le groupe Pic-nic s’est dissous, et plus tard, quand j’avais l’âge légal, la maison de disques m’a cherché et m’a demandé d’enregistrer, mais maintenant seul, car le groupe n’existait plus.

Une des particularités de votre style est que vous avez fait toute une carrière dans la musique hispanique, même si vous êtes anglais. Comment est-ce arrivé?

Oui, je suis né à Londres, je suis anglais. Et quand j’avais deux ans, nous avons déménagé avec mes parents aux États-Unis, donc mon accent n’est même pas anglais, mais américain. Mais plus tard, mes parents se sont séparés et ma mère, d’origine espagnole, a décidé de retourner en Espagne, alors nous avons déménagé à Barcelone, où j’ai rencontré les membres de Pic-Nic et commencé ma carrière musicale, alors j’ai dû chantez en espagnol et remarquez qu’il le parlait très mal… En fait, je ne le parle toujours pas très bien, après si longtemps! (des rires) J’ai toujours mes défauts, mais je pense que les gens s’y sont habitués, mais c’est la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans un pays qui n’était pas le mien et j’ai chanté en espagnol.

Et comment des personnalités aussi importantes pour votre carrière que José Luis Perales et Manuel Alejandro sont-elles entrées en action?

Le truc de Manuel Alejandro, c’était quand j’ai déjà commencé à chanter seul. Je me souviens que le directeur artistique de la maison de disques, qui était Hispavox, m’a appris la chanson «Soy rebelde» (écrite par Manuel Alejandro), que la vérité au début je ne l’aimais pas et je ne voulais pas l’enregistrer , mais la compagnie a insisté et bien, quand je l’ai entendu chanter par moi, j’ai aimé. A cette époque, Manuel commençait comme compositeur, je pense qu’il faisait des chansons pour Raphael, mais je ne le connaissais pas beaucoup. Et la même chose m’est arrivée avec José Luis Perales, qui à ce moment-là, comme j’étais déjà à la mode, a envoyé des chansons à la compagnie et leur a dit: «C’est pour Jeanette».

Les chansons auxquelles il se réfère étaient: « Palabras, promesas », « Listen » et « Por qué te vas », dont ce dernier allait devenir une étape importante qui a été couronnée de succès dans plusieurs pays du monde, pas seulement en espagnol, et que a été considérée par la presse spécialisée comme l’une des meilleures chansons espagnoles de tous les temps.

«J’ai enregistré les chansons sans savoir qui était aussi José Luis Perales; Il semble que c’est comme ça que je les ai connus (rires). Plus tard, avec Manuel Alejandro, j’ai fait un autre album appelé Corazón de poeta (1981) que je considère comme mon meilleur album, sans aucun doute », ajoute-t-il.

Un autre ingrédient important de cette formule était le timbre de votre voix, extrêmement unique.

Oui, Manuel Alejandro m’a parlé de ma voix: « Je n’ai jamais rencontré une personne qui ait une si petite voix, et en même temps autant dit. »

Vous avez certainement eu de très bonnes chansons dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Pourquoi n’avez-vous pas fait plus de disques par la suite?

Eh bien, la vérité est que la musique dans le monde a beaucoup changé. Avant, il y avait vingt maisons de disques et tout à coup, nous nous sommes retrouvés avec deux ou trois. Et la vérité était que je n’aimais pas vraiment ce qu’ils m’offraient non plus, alors j’ai décidé que si je n’allais pas faire quelque chose que j’aimais beaucoup, je préférerais garder les bonnes choses que j’avais et me concentrer sur mon répertoire, avec ces merveilleuses chansons de Perales et Manuel Alexander.

«Je n’avais plus envie d’enregistrer pour enregistrer, c’est la vérité… Comme il n’y avait plus d’argent, les maisons de disques ont commencé à faire des enregistrements, mais avec des arrangements beaucoup plus simples, pas comme ceux que j’ai faits, avec de grandes orchestrations. Bien sûr, le son a beaucoup changé, et c’est un peu la raison pour laquelle je l’ai laissé. Puis les gens me demandent: « Pourquoi n’obtiens-tu pas quelque chose de nouveau? » Mec, j’obtiendrais quelque chose de nouveau, mais dans des conditions optimales et avec beaucoup de classe, ce qui en ce moment manque beaucoup « , ajoute-t-il.

Ce que vous dites est important, car de nos jours, presque aucun artiste ne refuse d’enregistrer.

Bien sûr, vous pouvez aller dans une salle de bain et enregistrer sur place et avec un clavier qui fait la batterie, les violons et tout, mais le son n’a rien à voir avec ça. Plusieurs fois, ils m’ont dit: « Pourquoi ne pas réenregistrer » Corazón de poeta « et y mettre un autre arrangement? » Et je dis: pour quoi faire? Si l’arrangement que j’ai est exceptionnel. Pourquoi est-ce que je vais jouer avec un clavier, alors que dans ma chanson des arrangements ont été faits avec soixante musiciens et avec de vrais violons, guitares, batterie, basse et vraies trompettes? Beaucoup d’artistes le font, mais je refuse.

Son propre univers

Des déclarations comme celles-ci donnent l’impression que Jeanette était piégée dans le temps et dans un univers parallèle dont elle n’a pas l’intention de sortir, car il n’y a probablement rien de mieux en dehors.

Et c’est presque tout quand on lui parle. En ce qui concerne les collaborations avec d’autres artistes, rappelons qu’il a accepté des invitations à faire quelque chose avec Raphael ou Coque Malla, même s’il n’hésite pas à préciser qu’il n’accepte aucune invitation, car il est exigeant.

Concernant une brève collaboration qu’il a eue avec l’Espagnol Raúl Fernández, «Refree», il s’en souvient à peine et n’hésite pas à dire que c’était pour un album qui n’a pas eu de répercussions.

Quelque chose que Jeanette vit différemment de ses collègues est la perception des multiples versions de ses chansons. Alors que la plupart des artistes sont reconnaissants et partagent même les reprises, elle semble les minimiser, comme c’est le cas avec l’album de compilation Contemplaciones: Homenaje Iberoamericano a Jeanette (2015), dans lequel différents artistes indépendants d’Iberoamerica lui rendent hommage: » Te voy pour dire la vérité, il me semble que je ne l’ai jamais entendu… Ou je ne m’en souviens même plus ».

Que pensez-vous de ces hommages? Enfin, ils sont une reconnaissance de votre carrière auprès des nouvelles générations.

Oui, oui, eh bien … Maintenant, si vous voyez en Espagne il y a « Soy rebelde » chanté par deux filles différentes, l’une dans une publicité de cidre et l’autre dans une publicité pour je ne sais quoi en Catalogne. Et oui, il existe de nombreuses versions de mes chansons, aucune ne surpasse la mienne; Je vous le dis pour le moment, aucun.

Jeanette s’est produite pour la première fois au Mexique le 27 mars, dans le cadre d’un concert à capacité limitée appelé Grandiosa, auquel ont également participé les chanteuses Dulce, Karina et María Conchita Alonso. Cette présentation sera diffusée en streaming le 10 avril sur www.eticket.mx

