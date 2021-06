Intensément | Lidia Ávila : Être soliste n’est plus une priorité – El Sol de México

La plupart des artistes pop qui ont quitté un groupe pour se lancer dans une carrière solo continuent généralement dans cette voie, même si leur groupe d’origine a des retours sporadiques.

Mais dans le cas de Lidia Ávila, il y a tellement d’activités qui l’occupent actuellement – une future tournée avec son groupe, sa forte activité sur les réseaux sociaux, où elle partage divers contenus et promeut diverses marques et articles, ainsi que son famille. qui la rendent pratiquement sûre que ce n’est pas le moment de revenir sur ce chemin.

“Remarquez que j’en ai parlé à plusieurs reprises avec mon mari, surtout maintenant qu’avec la pandémie OV7 il a fait une pause totale, mais la vérité est que je ne sais pas si à ce stade de ma vie, avec mes enfants, mon mari et avec la vie que je vis maintenant, j’aurais vraiment l’énergie de lancer un album solo, et de recommencer, ben disons de zéro, car si je suis membre d’OV7 ce serait comme repartir de zéro”, elle dit.

Il y a plus de trois décennies, après la dissolution du groupe avec lequel elle a commencé sa carrière, la chanteuse a décidé de tenter sa chance seule, avec un album éponyme qui a été publié en 2004, et deux autres suivront. (2005) et Tout a de la couleur (2007).

Rares sont ceux qui ont été surpris qu’à cette époque, la chanteuse ait décidé de tenter sa chance dans un autre style musical, complètement différent de la pop : le soi-disant régional mexicain.

« J’ai toujours été très clair là-dessus, mais effectivement pour le public c’était une surprise, car la chose la plus logique ou ce à quoi tout le monde s’attendait était que peut-être je continuerais ma carrière comme mes collègues l’ont fait, au sein de la pop… aimé la musique régionale mexicaine, parce que je viens d’une famille de Sonora, nous aimons beaucoup la musique de groupe et ainsi de suite… Mais c’était difficile, vraiment, parce que pour beaucoup c’était comme la pop girl qui voulait chanter grupero, comme ça ils ne me croyait pas beaucoup… Disons que c’est mon truc, mais les gens avaient l’habitude de me voir sous une autre facette », avoue-t-il.

À propos de son passage dans ce monde et cette industrie, parfois si différents de ceux de la pop, souvenez-vous :

« C’était difficile… Même quand j’allais à des festivals ou à des concerts régionaux mexicains, beaucoup m’ont demandé une photo parce qu’ils étaient fans d’OV7, et j’ai dit ‘Comment ?’ Cela me paraissait quelque chose de très étrange, mais j’ai beaucoup apprécié, c’était trois albums solo, et comme le retour d’OV7 est venu plus tard, j’ai dû mettre ça de côté ».

Ainsi, vous n’envisageriez plus de reprendre votre carrière solo.

Je vais toujours le chanter, parce que c’est quelque chose que j’aime, peut-être que je reçois soudainement une chanson comme une surprise, car aujourd’hui les réseaux sociaux et les plateformes numériques sont cool, pour le télécharger et voir plus de ce qui se passe, mais pour revenir comme ceci, formellement en tant que soliste, pas en ce moment ».

INFLUENCEUR ?

Une autre des activités qui occupent Lidia Ávila sont les réseaux sociaux, en particulier sa chaîne Instagram, à travers laquelle elle partage des propositions gastronomiques, des interviews d’autres artistes et des consultations avec son mari, qui est médecin.

« Avant, je ne faisais pas tellement attention (aux réseaux sociaux). Je suis très content, car après il faut se réinventer… J’ai commencé à twister mon Instagram, j’ai ouvert une page Facebook et il y a aussi le projet d’ouvrir une chaîne YouTube… Tout a commencé parce qu’on a ouvert un compte cuisine avec mon famille qu’il s’agissait d’un après-midi… Et j’en profite beaucoup, c’est une autre partie qui n’avait jamais explosé et Dieu merci nous allons très bien ».

Cependant, elle n’est pas non plus considérée comme une influenceuse. Il rit dès que le terme est évoqué et note :

“Je sens déjà que je suis d’une autre génération !… Mais bon, il faut faire quelque chose avec les réseaux sociaux, il faut en profiter et en tirer le meilleur parti”, ajoute-t-il.

LE FUTUR D’OV7

Avant la pandémie, le groupe était sur le point de partir en tournée pour célébrer les trois décennies de sa fondation.

« Nous avons mis en vente trois Auditoriums Nationaux, en plus de Guadalajara… et c’était fou, car nous avions complet en moins de 72 heures. Mais la pandémie a tout arrêté. Nous étions très excités et je pense que les fans l’étaient aussi, car nous allions aussi être ensemble après 17 ans sans avoir tous fait de tournée… “

Maintenant que dans de nombreuses régions du monde, les concerts et les tournées commencent à reprendre, il est peut-être temps que ces retrouvailles se produisent.

“Nous n’attendons que ce que disent les autorités et aussi ce que dit l’OCESA, car ce sont les promoteurs de cette tournée, donc nous attendons de voir ce qui va se passer … Bien que d’après ce dont nous avons parlé, je pense que cela va être jusqu’en 2022, pour que cela vaille vraiment la peine d’attendre et de le faire comme il se doit, parce que nous voulons que tout soit à cent pour cent et que nous puissions en profiter avec les fans et avec cet auditorium plein, comme nous l’avons rêvé tellement beaucoup “.

Sur l’expérience d’appartenir à un tel groupe à succès, à une époque où il restait encore quelque chose de l’industrie musicale, le chanteur raconte :

« La vérité est que nous sommes très chanceux, car nous sommes un groupe que les gens ont vu grandir, à la fois artistiquement et personnellement. Ils nous ont fait faire partie de leur vie, de leur histoire, et de la vérité parfois je n’y crois pas, mais c’est une bénédiction d’être dans le goût des gens et de savoir que quand on pense à faire quelque chose, comme une tournée ou un album, les gens seront là, fidèles au groupe… Je pense que nous sommes tous les sept très chanceux d’appartenir à un groupe comme OV7 qui fait déjà partie de l’histoire musicale de nombreuses familles ».

Certains membres d’autres groupes pop ont admis qu’au début ils ne savaient pas chanter, et que c’était au fur et à mesure qu’ils apprenaient. Dans votre cas, comment s’est fait cet apprentissage ?

Notez que dans le cas de nous, Julissa, puisqu’elle a fait le groupe, c’était à la condition que pour participer à l’audition, vous sachiez déjà chanter, danser et jouer la comédie. C’est faux de le dire, mais il y avait du talent. Depuis que nous avons commencé, nous avons toujours chanté en direct lors de concerts, et la préparation qu’elle nous a donnée était incroyable. Elle nous a inculqué le respect de la scène, et pour moi cela a été incroyable, car c’était une croissance et une préparation constantes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.

Si vous deviez mettre en avant un seul album d’OV7, quel serait-il et pourquoi ?

Hijole, c’est difficile, car je pense que je vais rester avec Total Delivery ou CD 00, qui était le premier d’OV7. Je pense que ce serait Total Delivery, car cet album a été un grand saut pour nous, et la vérité est que, du début à la fin pour moi, c’est un excellent album… Je pense que c’est un album que vous écoutez aujourd’hui et que continue de sonner courant, ce qui est très difficile à réaliser ».

Mais vous avez aussi mentionné le CD 00.

Oui, parce que c’était un album qui a marqué nos vies, on était des gamins qui sont devenus indépendants de Julissa, qui était la créatrice du groupe et c’était aussi l’album le plus vendu de notre carrière : un million et demi d’exemplaires ont été vendus , uniquement au Mexique… C’est un album emblématique pour nous, qui a signifié et continue de signifier beaucoup. De là, de nombreuses chansons sont sorties qui, à ce jour, sont toujours des succès, et j’ose dire que les plus populaires du groupe, pas seulement au Mexique …

Et en parlant de chansons, quelle serait celle que tu mettrais le plus en valeur de toute ta carrière ?

Hijole… Tu m’as rendu la tâche plus difficile ! Je pense que si on parle de popularité ou de celles que les gens aiment, je pense que ce serait “Je t’aime tellement”, mais personnellement je préfère “Regarde-moi dans les yeux”, car la vérité est que c’est une chanson qui Je pense que nous l’avons enregistré en 97, c’est-à-dire qu’il a plus de 20 ans et je ne sais pas, il continue à provoquer la même magie avec les gens et avec nous… En plus je le chante (rires), alors quoi de mieux !

