Intensément | Lupillo Rivera, du groupe au rap – El Sol de México

Cela peut sembler exagéré, mais ce n’est pas le cas. Lupillo Rivera, le musicien régional mexicain, travaille en collaboration avec deux légendes du hip-hop: Snoop Dogg et B-Real, de Cypress Hill.

Ce n’est pas un non-sens, car après tout, chacun d’eux est une légende dans son propre domaine et parce qu’en réalité, les deux styles musicaux – le régional mexicain et le rap – ont de nombreuses similitudes.

La chanson qui les réunit s’appelle “Major Leagues” et met également en vedette la participation de deux jeunes rappeurs mexicains: Alemán, né en Basse Californie, et le Guanajuato Santa Fe Klan.

Ce n’est pas déraisonnable, car le morceau renforce – comme beaucoup de chansons, à la fois rap et mexicain régional – l’imaginaire de ces personnages de la rue, du quartier, qui se frayent un chemin au milieu d’environnements hostiles, dans lesquels seuls se démarquent. l’aide du gang, de l’équipage.

Au début, les paroles de la chanson laissent peu à l’imagination:

Je suis une rue, le joueur, le simple

Gagner de la laine, la marijuana me paie, mais

C’est mon jeu, la vie de bandit

Ce que j’ai te baise, c’est d’une autre ligue

Voulez-vous combien de livres? Pour ressentir les vibrations.

Dans le clip vidéo correspondant, réalisé par Edgar Nito (ancien réalisateur du film Huachicolero), cet univers de gangsters et l’histoire d’un vol parfait sont recréés, comme nous l’avons vu dans tant d’autres clips vidéo et films.

Nito commente qu’en entendant la chanson, il a immédiatement pensé à faire référence à des films comme The Warriors et A Clockwork Orange, où les thèmes des gangs et les battes de baseball sont combinés.

Heureusement, au début de l’audiovisuel, il est précisé que «chaque acte représenté dans cette vidéo est fictif et a un but artistique. Il ne tente à aucun moment de perturber ou d’encourager un acte de violence ».

L’histoire de cette collaboration remonte à l’époque où Rivera a signé un contrat d’enregistrement et de performance avec le PDG de Z Records, George Prajin. Là, le natif de La Barca, Jalisco, a rappelé la fusion band-rap que des projets comme Dyablo ou Akwid ont déjà mis en pratique auparavant, et que depuis lors divers matériaux ont été produits dans le contexte multiculturel de villes comme Los Angeles.

Lupillo, comment vous est venue l’idée de faire cette chanson, avec tous ces personnages?

Eh bien, il est sorti pendant que George et moi parlions de faire une collaboration avec Snoop Dogg. Nous avons donc choisi la chanson de «El pelotero», qui est une chanson qui a été écrite depuis 1996. Snoop a beaucoup aimé l’idée et plus tard Alemán, Santa Fe et aussi B-Real ont été ajoutés, ce sont des projets qui vont dans le sens de certaines choses que nous allons faire plus tard, mais heureusement celle-ci se porte très bien.

Il est curieux qu’un artiste comme vous, qui appartient déjà à de grandes ligues, en aille dans d’autres tout aussi grands.

Je crois qu’en tant qu’artiste, vous devez évoluer et essayer différentes choses, et bien c’est quelque chose de différent que nous voulions expérimenter pour voir ce qui se passerait. La vérité est que nous apprécions le grand succès que cela a, tout cela semble être quelque chose de très positif.

A-t-il été difficile de composer la chanson dans un style autre que le vôtre?

Ce qui a aidé, c’est que nous nous sommes d’abord concentrés sur la piste, afin que nous puissions y intégrer toutes les voix et tous les styles de chaque personne, afin que chacun puisse y mettre son essence. Nous leur avons donc envoyé le morceau pour que chacun puisse écrire sa part, ses couplets, et les enregistrer avec son propre style, dans son propre studio, le tout à distance, en raison de la pandémie, mais ils ont tous fait leur travail à cent pour cent. .

C’est ta première fois dans le rap?

C’est le premier… Je n’avais jamais pensé à faire quelque chose dans ce style de musique. Je pense que pour beaucoup de gens, c’était une surprise, mais une agréable surprise, car des messages très positifs nous parviennent.

Parlez-nous de votre relation avec Snoop Dogg, que vous connaissez depuis l’école.

Oui, depuis le lycée. Nous étions ensemble en cours de biologie à la Long Beach Poly High School, où j’ai grandi, à Long Beach, en Californie, et nous avons eu plusieurs belles anecdotes d’être en classe, de rencontrer les mêmes personnes et même de convoiter les mêmes filles. À l’époque (rires), la vérité est que ce fut un moment très amusant que nous avons vécu avec lui.

Vous avez dit que ce projet ne s’arrête pas là, qu’ils vont plus loin.

Eh bien regardez, dès le départ, plusieurs promoteurs nous ont déjà dit qu’ils étaient intéressés à faire une tournée avec les cinq artistes, tous ensemble. Cela pourrait probablement arriver, nous avons la porte ouverte pour voir ce qui se passe. Et à propos de certaines pistes, car nous avons plusieurs idées là-bas sur le pas de la porte. Il y a aussi une chanson intitulée «Vida lent» qui a été composée par Nacho Hernández dans les années 90, et sur laquelle nous travaillons une idée à moitié macabre, pour voir ce qui se passe.

Quelle musique avez-vous écoutée dans ce quartier où vous avez grandi à Long Beach, en Californie?

Eh bien, regardez, là vous avez entendu toutes sortes de musiques, de celles de Vicente Fernández, Ramón Ayala, Cadetes de Linares et Alegres de Terán, au hip-hop, mais très lourd, c’est-à-dire le rap de rue, comme ils le disaient alors … Heureusement, nous avons pu vivre tout cela et grandir parmi tout ce groupe de personnes, pour avoir une expérience plus large de toutes sortes de musique.

Depuis que vous le mentionnez, cet environnement de rap lourd a également son homologue dans la région mexicaine. Dans les deux, ils parlent d’armes, de drogues, d’affrontements …

Oui, je pourrais dire qu’un corrido qui raconte l’histoire d’un personnage est très similaire à ce que l’on fait aussi dans le hip-hop, c’est presque la même chose, seuls les styles musicaux changent, mais il y a beaucoup de similitudes, vraiment ».

Avez-vous été censuré ou réclamé pour le contenu d’une chanson ou d’une course?

Non … Nous travaillons dans la musique depuis 30 ans, et nous sommes toujours là, essayant de nous maintenir comme il se doit, sans manquer de respect à personne … Chacun a son talent et il faut le respecter, peu importe si vous êtes un artiste ou un taquero ou un chauffeur de taxi; il faut respecter tout le monde.

Pas de problème alors avec qui que ce soit?

Non, notez que nous avons tout géré comme je vous l’ai dit, de front. Si un jour il y avait des commentaires ou des menaces, nous ferions face à la situation à ce moment-là, c’est ainsi que les problèmes sont résolus, en parlant.

Quelle est la prochaine étape pour Lupillo Rivera?

Je veux simplement continuer dans le goût du public et me consolider comme l’un des grands artistes. Je dois continuer à travailler beaucoup, comme si c’était le début de ma carrière, avec beaucoup de dévouement et de discipline, ce qui est important.

