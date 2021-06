Intensément | Miguel Ríos : « Quand j’ai voulu arrêter, le blues du troisième âge m’a donné » – El Sol de México

Sa voix n’enlève rien, bien qu’elle ne soit pas la même des années 80, cette voix puissante qui chantait “Welcome” dans tous ses concerts et dans laquelle, selon lui, était son apogée sur scène, au cours de laquelle il s’est rendu au Mexique le 29 avril. 1988, l’un des premiers concerts massifs d’un artiste étranger dans notre pays.

Le décor était la Plaza de Toros, une nuit dans laquelle le rocher et les rios résonnaient dans la voix des 40 000 participants qui ont subi une averse, et dont Miguel dit qu’il se souviendra jusqu’au jour de sa mort : « Il faudrait que ce soit très insensible sinon je me souviendrais des gens sous la pluie, leur envie de récupérer quelque chose qui n’aurait jamais dû leur être enlevé, leur rock and roll et la peur que tout soit à nouveau foutu en l’air ».

Longtemps, l’album le plus récent de Miguel Ríos avec The Black Betty Trio, sonne comme les souvenirs de l’artiste espagnol.

La présentation de cette production a eu lieu le 7 juin, le 77e anniversaire de Miguel, qui dit : « Je ne sais pas si (la date) atteint la cabale, mais c’est une belle capicúa. Et les rencontrer en bonne santé est quelque chose que je veux célébrer. C’est pourquoi je l’ai présenté dans une vitrine solidaire en streaming, où les caméras sont entrées dans ma fête et je lui ai présenté mes nouvelles chansons plus quelques pas si nouvelles, et à la Black Betty … Oh, et j’ai créé mon nouveau single, ” Hola Rios Bonjour !”

L’événement a commencé avec cette nouvelle chanson dans laquelle au rythme du rock il justifie son retour sur scène, s’excusant presque d’être parti depuis dix ans, et d’avoir fait une tournée d’adieu dont il regrettait de rejouer.

“J’avais écrit dans un vieux journal de ne jamais vieillir sur scène… et quand j’ai voulu arrêter ça m’a donné le blues du troisième âge… quand j’ai arrêté de sauter j’ai remarqué que je commençais à rouiller.. . ” Et il termine comme celui qui accepte le blâme ” cette tournée d’Adieu a fait de moi un menteur pour la vie “.

Pourquoi écouter le nouveau Miguel Ríos ?

« Avec The Black Betty Trio, nous avons fait un disque honnête et contemporain. Mais je dois être critiqué par les autres”, souligne-t-il dans une interview, “… c’est un son plus rugueux et moins sucré. Plus conforme à mon âge actuel. Ce que j’espère, c’est que cela m’aide à continuer à communiquer avec les gens qui m’aiment. Et qu’il sert à émouvoir et à exciter celui qui l’entend. Comme toujours”.

Miguel a raison. Sa maturité est perceptible, pas seulement physiquement, ce qui est évident lorsqu’il donne un spectacle en chantant sur une chaise, par rapport à l’énergie qu’il projetait dans les années Rock et Ríos (1982) ; Rock and roll boomerang (1980); Le rocher d’une nuit d’été (1983); L’année de la comète (1986) et Miguel Ríos (1988), tous des albums des années 80, qu’il a clôturés avec Directo al corazón en 1990, et dans lesquels il a passé à sauter et à gaspiller son énergie sur scène.

Il n’a pas non plus l’air d’un vieil homme, mais oui, comme il le définit lui-même, « je suis un artiste senior ». Cette maturité se remarque dans le son, dans la maîtrise de la voix, les entrées parfaites, dans ses accords, et en pensant non pas tant aux apparences qu’à son art. Miguel chante comme quelqu’un qui chante pour ses amis, dans un album plus intimiste, racontant des aventures à ses fidèles fans, leur laissant voir une moustache qu’ils n’avaient jamais vue auparavant, habillée pour une fête entre amis plutôt que pour une diffusion en direct.

Avez-vous de nouveaux publics ou sont-ils des fans fidèles ?

« Les deux tournées que j’ai faites, alors que j’étais à la retraite, ont été « El gusto es Nuestro 20 años later » et « Symphonic Ríos », une tournée avec un orchestre de 50 musiciens. Le public qui est venu me voir n’a pas demandé de pièce d’identité, mais je pense qu’il y aura un peu de tout.” Cette production pourrait sembler plus pour un public régulier, pour des clients fréquents, car dans de nombreuses chansons elle est autoréférentielle, à Memphis-Grenade il raconte comment il est revenu au rock et non à un autre rythme, « L’Espagne était un pays où la tradition écrasait le jeune toi par ordre du dictateur… A la fin des années cinquante, Elvis était dieu, et j’étais un garçon de Cartuja qui s’est réveillé en entendant le King of Rock… et a terminé “une onde planétaire, a sauvé ma génération. “

Miguel Ríos était un pionnier du rock en Espagne, mais il a une autre vision : « Je ne me considère pas comme un porte-drapeau. Je n’ai jamais eu de prétentions aussi pointues ».

Cependant, Miguel faisait partie, avec d’autres de sa génération, d’un mouvement qui a donné une nouvelle vigueur à la jeunesse qui a vécu sous le régime franquiste. Il a commencé par gagner un concours radio avec ses amis avec la chanson « You are my destiny », de Paul Anka ; À seize ans, il est allé vivre à Madrid et est devenu connu sous le nom de Mike Ríos, le roi du Twist.

Comme Miguel Ríos, il connaît un succès modéré dans la seconde moitié des années soixante, et c’est en 1970 qu’il gagne en popularité lorsqu’il enregistre « Le chant de la joie », extrait de la neuvième symphonie de Beethoven, avec laquelle il devient numéro un en de popularité en Australie, au Canada, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis et figurait dans le top 20 en Irlande, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et, bien sûr, en Espagne.

Il a passé un mois en prison pour avoir fumé de la marijuana après un concert, une expérience qu’il a qualifiée dans une interview à Europa Press comme le moment le plus difficile de sa vie car “un jour, vous vous retrouvez coincé à l’endroit où le régime franquiste a emmené des gens qui il commettait des crimes, une sorte de cachot médiéval auquel il n’était ni psychiquement ni intellectuellement préparé ».

Après sa période la plus prolifique dans les années 80, il a enregistré El gusto es Nuestro en 1996, avec Joan Manuel Serrat, Ana Belén et Victor Manuel, avec qui il a fait une tournée mondiale très réussie. En 1998, il présente le spectacle Big Band Ríos, dans lequel il adapte plusieurs de ses tubes à Big Band et Mike Navajas, de l’opéra des trois cents, de Kurt Weil et Bertold Brecht.

Pour l’artiste espagnol, sa longévité artistique est due à sa polyvalence, car, ” quoi que je fasse, ce sera toujours une nouvelle vision du rock and roll … J’ai continué à maintenir une dignité créative suffisante pour que mes mécènes n’abandonnent pas moi.”

Maintenant, il le montre avec le “Blues du troisième âge”, qui, bien qu’il parle d’une femme, semble aussi en avoir un peu. Et il prend le temps d’enregistrer ce qu’il aime, comme « Viene and then go », une adaptation espagnole de la chanson « Comes then go », de Pearl Jam. Ainsi, l’album passe entre souvenirs, nouvelles chansons et hommages avec un son solide, cohérent et très accrocheur.

Vous aimez le reggaeton ?

Je suppose que quand tant de gens “chiens”, ce sera parce qu’ils aiment ça. Mais honnêtement, je ne sais pas si c’est de la musique générationnelle ou une autre forme de business de la musique. Nous, avec le rock and roll, sachons aussi le nôtre.

Et la pop espagnole actuelle ?

De ce que je n’ai aucun doute, c’est que maintenant beaucoup de bonne musique est faite partout sur la planète. Il est à noter que, comme dans d’autres styles musicaux, la musique populaire a une histoire et une histoire pour accrocher les nouvelles générations de musiciens. Et, bien sûr, ils jouent très bien.

Qu’est-ce que la pandémie vous a laissé?

La pandémie est la preuve que nous sommes sur la mauvaise voie, et elle ne laisse que douleur et inégalité. En Espagne, mon pays a laissé une situation politique très alambiquée, dans laquelle le néolibéralisme a voulu pêcher dans un fleuve agité. Mais les gens, en général, ont fait preuve d’une grande civilité. Personnellement, je ne peux pas me plaindre car, jusqu’à présent, je m’en suis sorti indemne. Mais dans ma profession, il a laissé de nombreuses pannes.

Míguel ne se voit pas abîmé, mais fort, mûr, comme ces sages qui n’attendent plus la critique, qui ne cherchent plus de réponses mais aiment plutôt leur art, qui chantent pour eux-mêmes et pour ceux qui se sont identifiés à leur musique, à leur manières, qu’il s’agisse de vieilles connaissances ou de nouveaux venus dans le groupe. Oh Miguel, c’est bon de te revoir.

