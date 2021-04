Intensément | Mon Laferte: La clôture d’une étape – El Sol de México

Mon Laferte sort son sixième album studio, justement intitulé Six. Un album qui réaffirme son intérêt pour les genres musicaux les plus écoutés au Mexique: de la musique mariachi à la pop, en passant par la cumbia, la musique norteño et la musique dite banda.

L’auteure-compositrice-interprète raconte que le point de départ de cet enregistrement était un documentaire qu’elle a vu sur Chavela Vargas, qui a vécu ses dernières années à Tepoztlán, la même ville où vit aujourd’hui Mon.

«Je dirais que c’est un album du folklore mexicain, mais du folklore dans un sens général; oui de la musique, de la chanson romantique et du folklore du Mexique, mais aussi de l’Amérique latine », dit-il dans une interview à El Sol de México.

Et, sans l’avoir pensé comme un album conceptuel, l’artiste accepte qu’il y ait une ligne très claire et un discours qui se perçoivent dès la première écoute:

«Il m’est déjà arrivé qu’ils me parlent de mes albums, qu’ils semblent conceptuels, peut-être parce que nous comprenons généralement que les artistes ne font qu’un certain type de musique, et quand ils sortent de ce style, pour ainsi dire, cela pourrait Cela semble quelque peu conceptuel, mais la vérité est que je fais toutes sortes de musique depuis un certain temps. Mais oui, le concept dans ce cas pourrait être le Mexique et la musique traditionnelle du Mexique, même si en même temps je la ressens comme une musique très proche, très quotidienne pour moi, une musique qui fait partie de moi ».

L’artiste chilienne, qui vit au Mexique depuis plusieurs années, dit qu’en 2020, au début de la pandémie, elle écoutait précisément beaucoup de musique vernaculaire, et c’est probablement pourquoi c’était la nuance que cet enregistrement a pris, bien qu’elle souligne que ce n’était pas proche d’un seul style musical:

«L’année dernière, précisément à cette époque, j’écoutais beaucoup de musique mexicaine, de José Alfredo, à Chavela, la musique de groupe, et Carlos et José que j’aime… Je ne sais pas, à propos de tout, même si ça me donne de façon saisonnière, parce que la vérité, je suis un super mélomane, et j’écoute des disques ou des listes de lecture tout le temps; Je ne suis pas proche d’un style… Maintenant, par exemple, j’écoute beaucoup de guitare et de voix, beaucoup de Bob Dylan, de la musique country, etc. ».

Selon Mon Laferte, les paroles de cet album sont plus matures et plus affirmées. “C’est un album important car il est très nostalgique.”

Consciente que les dégâts causés par la pandémie permettent de réévaluer et d’ajuster les récits avec plus d’empathie, elle considère qu’il est plus important que jamais d’agir sans impositions ni désir de bien paraître à qui que ce soit, à part elle-même.

Et en accord avec cette époque, il constate qu’il y a des émotions plus diffuses ou des impulsions plus fugaces de ces éclairs de courage ou de désespoir qui sont le résultat de l’enfermement.

À Seis, Mon Laferte comprend plusieurs duos en compagnie d’artistes tels que Gloria Trevi, Alejandro Fernández, le Regional Women’s Band Mujeres del Viento Florido et La Arrolladora Banda El Limón, pointant chacun d’eux vers des lieux musicaux différents.

Il est frappant d’inclure une chanson que vous avez écrite avec El David Aguilar, mais que vous la chantez avec Alejandro Fernández.

Notez que cette chanson est la seule de l’album qui ne soit pas de l’époque de la pandémie. Cette chanson “Let our love be known” a été écrite par lui et moi il y a quelques années, quand nous faisions des chansons pour mon album Norma, même si nous ne l’avons jamais enregistrée, et maintenant que je préparais cet album qui en a plus à voir avec le Mexique, j’ai cherché dans le coffre des souvenirs et j’ai trouvé celui-ci qui me paraissait parfait pour l’album … Et quelque chose de similaire s’est produit avec un autre sur l’album, appelé “La mujer”.

Est-il vrai que cet album est l’adieu d’une scène?

Eh bien, je me sens comme ça, comme l’adieu à une scène, parce que je veux faire d’autres choses aussi. En d’autres termes, je ne dis pas que je ne vais plus faire de musique, mais que ce sera peut-être d’une manière différente, et je ne sais pas si tout le monde le percevra, mais personnellement oui, c’est comme la fin d’une étape de faire des disques de cette façon… Je ne sais pas, j’ai l’impression qu’il y a quelque chose de très nouveau en moi que je découvre et qui m’excite, comme si j’avais un petit bug là-bas. Au fond, j’ai toujours été très traditionnel dans les formes de musique, avec le boléro, le tango ou la musique traditionnelle du Mexique, mais je veux faire quelque chose, comme une sorte d’art du futur.

Quelle est l’idée de la couverture de Six, qu’est-ce que cela signifie?

Eh bien, je peins aussi, pendant longtemps, juste que je l’avais plus caché, et il y avait une peinture que j’ai faite d’une femme portant un taureau, ce qui est un sujet très personnel … Cela a à voir avec le fait que je suis du signe du Taureau, mais jamais je n’ai aimé que parfois les gens aient le sentiment que je suis une femme très dure, impolie ou forte. Ils m’ont toujours dit: “Oh, tu es un Taureau, oh non, terrible!” J’ai donc fait cette peinture où une femme porte un taureau doux, un bébé taureau qui est très docile, puis j’ai voulu l’amener sur la couverture de l’album. La photographie a été prise par Mayra, qui est une photographe mexicaine très talentueuse qui m’accompagne partout. Et puis j’ai demandé à mon père, dont le nom est Francisco Bustamante et est aussi peintre, de faire le taureau, pour lui de le peindre, mais de manière très réaliste, alors bien, il y a ce mélange de deux artistes, qui est le photographie et peinture.

Et comment les gens peuvent-ils voir d’autres peintures que vous avez peintes?

En fait, il y a une de mes expositions, en ce moment au Musée de Mexico. En fait, il existe depuis un an, car il a été inauguré en mars 2020, deux semaines seulement après que tout a été fermé en raison de la pandémie, mais maintenant le musée vient de rouvrir ses portes, et il y a l’expo, qui en compte environ 70 mes œuvres, vieilles de plusieurs années.

Selon vous, quelle est la plus grande réussite de Mon Laferte?

Remarquez que l’autre jour, quand nous avons sorti l’album, j’ai commencé à voir les reportages des auditeurs, et quand j’ai vu le montant d’un coup comme ça j’ai chuté de vingt ans que c’est un album attendu par beaucoup de gens, y compris des gens qui le sont aussi dédié à la musique et aux gens des générations qui commencent tout juste dans ce domaine, et je pense que c’est la plus grande réussite de Mon: qu’il sort un album et qu’il est attendu par les gens, et qu’ils consacrent leur temps à l’écouter. J’ai reçu beaucoup de messages de gens qui m’ont dit qu’ils se sont assis pour le jouer et l’écouter, et j’ai dit: “Wow, je pense que c’est un exploit.” Comme c’est fou… Ça m’a époustouflé de m’en rendre compte.

Le futur

Pour l’instant, Mon Laferte, comme pratiquement tous les musiciens du monde, ne veut pas faire trop de plans, en raison de l’incertitude de la pandémie, mais assure que son plan principal est de jouer au cours de la seconde moitié de 2021, et j’espère obtenir hors de la tournée.

«C’est le plan qui est en place, mais il dépendra aussi beaucoup de la pandémie; les arts en général ont été sévèrement punis, en particulier les arts du spectacle et les musées, avec tant de fermetures… Donc le plan, du moins dans ma tête et dans mon équipe, est de sortir jouer dans la seconde moitié de l’année, espérons-le ! “, fait-il remarquer.

