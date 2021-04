Intensément | Tony Kamo promet plus de spectaculaire – El Sol de México

Antonio Moreno Cabello, mieux connu dans la culture populaire sous le nom de Tony Kamo, est un personnage qui dans les années 90 est devenu extrêmement populaire en raison de ses fréquentes apparitions à la télévision, dans lesquelles il a fait de l’hypnose un spectacle. Des millions de personnes ont pu le voir hypnotiser des gens sur scène et même se vanter d’hypnotiser des foules entières.

Sa popularité était telle qu’en plus de sa participation à différents programmes, il a réussi à héberger ses propres espaces, tels que The Enchanted Night, Incredible … Mind, Amazing Night, Powerful … Mind, Tony’s House et Intimate. esprit.

En fait, il se vante d’avoir hypnotisé plus de 2 500 000 spectateurs en direct tout au long de ses plus de 5 150 spectacles. Son image est devenue presque iconique: avec son visage sérieux et son regard fixe, fixé sur la caméra, avec la confiance de quelqu’un qui est dans le métier depuis environ trois décennies.

De l’hypnose à l’aide

Dans ses émissions, Tony Kamo avait l’habitude de souligner le fait que l’hypnose peut améliorer la qualité de vie des gens, les aidant à sortir d’un problème ou à surmonter une condition. Les images de célébrités et de citoyens ordinaires sont devenues courantes, se laissant surprendre par ce que l’hypnotiseur a accompli en elles, apparemment contre leur volonté.

Ce n’était donc pas une surprise d’apprendre le tournant que prendra sa carrière dans les années suivantes: des conférences ou des séminaires pour améliorer la qualité de vie des gens qui veulent renoncer à un vice ou simplement être heureux.

Et c’est la raison pour laquelle il passe par le Mexique: une série de conférences qu’il donnera dans la ville de Guadalajara, précisément avec la promesse d’améliorer la qualité de vie des gens:

“Les quatre séminaires que je donnerai sont: le vendredi 23 avril, un appelé Estime de soi et un autre qui est Contrôle du stress, de l’anxiété et des peurs, et le 24 qui est de perdre du poids et un autre d’arrêter de fumer”, il nous dit.

Vous parlez de certains des maux qui affligent le plus notre société

Oui, ce sont des problèmes qui souffrent partout; Les gens sont de plus en plus anxieux, stressés et effrayés, et c’est logique parce que c’est notre réflexion qui génère tout et toujours penser: «Qu’arrivera-t-il à mon travail», «Comment vais-je payer pour tout? Que dois-je»?, «que vais-je faire de ma vie» ou «que va-t-il se passer si je suis infecté?», car c’est la réflexion prospective qui provoque une anxiété de plus en plus intense, c’est pourquoi les gens commencent à boire, à fumer et à manger plus , en plus ils ont moins de tolérance … Ce n’est bon pour personne.

Et comment les aidez-vous? Quelle est la technique que vous utilisez?

Ce sont des techniques qui sont faites avec la personne de la restructuration cognitive, ce qui est fait, c’est qu’on leur apprend à avoir des pensées plus coordonnées. Vous avez de l’anxiété parce que votre pensée est dans le futur et cette pensée qui devrait être rationnelle vous l’avez rendue irrationnelle. Toutes ces pensées illogiques et incohérentes telles que «fumer me détend» ou «je fume parce qu’il est mon partenaire» doivent être changées, c’est pourquoi cela s’appelle la restructuration cognitive, car toute pensée est restructurée, les gens apprennent la nouvelle façon de penser il y a pour tout cela et une fois qu’ils le font, il y a une autre série de techniques qui provoquent des enregistrements chez l’individu afin qu’ils aient une plus grande efficacité, que l’on appelle généralement les ancres.

Est-ce la soi-disant «méthode de suggestion»?

C’est la méthode de suggestion progressive que j’ai créée, et qui conduit petit à petit l’individu d’une pensée illogique, irrationnelle ou incohérente au système que je veux, et à partir de là, je commence par les enregistrements que je veux donner , de sorte que de là vient le changement, la manière merveilleuse.

L’ancien psychologue assure que pour le moment il ne prévoit de mener ces entretiens qu’à Guadalajara, et que plus tard, si le feu épidémiologique le permet, il songera à se rendre dans plus de villes du Mexique.

«Avant de planifier les choses pendant deux années entières, tout le monde avait de merveilleux projets, mais maintenant vous ne pouvez plus faire de plans même dans un mois. Notre objectif est d’aller à Puerto Vallarta, et si ça marche, aussi à Querétaro, mais on va voir, petit à petit », ajoute-t-il.

“L’hypnose a une grande valeur lorsqu’elle est utilisée en thérapeutique et bien utilisée, et lorsqu’elle est faite pour le plaisir, comme je l’ai fait, elle a également une valeur très importante.”

Tony Kamo, l’hypnotiseur

Des milliers, probablement des millions de personnes ont rencontré ce personnage lors de ses apparitions à la télévision, dans lesquelles il se vantait d’hypnotiser quiconque se présentait devant lui, même des foules entières. Un claquement de doigts et il endormait les gens ou leur faisait faire ce qu’il leur disait de faire.

«Maintenant, je me concentre beaucoup plus sur les séminaires», nous dit-il. «Gardez à l’esprit que si je vais obliger quelqu’un à arrêter de fumer, je ne peux pas lui proposer une émission amusante parce que cela ne me semble pas très bien. Alors, je vais me concentrer sur ça, qui est quelque chose de plus sérieux, pour changer votre façon de penser, votre façon d’agir dans la vie, et quand viendra le temps de faire de l’hypnose, je serai là … Vous pouvez faire des choses merveilleuses, aider les gens d’une manière incroyable. L’hypnose a une grande valeur lorsqu’elle est utilisée en thérapeutique et bien utilisée, et lorsqu’elle est faite pour le plaisir, comme je l’ai fait, elle a aussi une valeur très importante ».

Depuis que vous l’avez mentionné, vous êtes devenu très populaire parce que vous avez présenté l’hypnose comme quelque chose d’amusant, pratiquement comme un spectacle.

Bien sûr, c’est comme ça que je l’ai fait, pour faire comme ça. Gardez à l’esprit que dans les années 90, l’hypnose n’était pas si répandue, elle n’était pas enseignée autant, et j’ai dû la transformer et la montrer comme ça pour enseigner les choses incroyables qui peuvent être faites avec l’esprit … C’est ce que j’ai fait pendant de nombreuses années.

«98% de ceux qui participent à votre séminaire pour arrêter de fumer, réussissent, et les 2% restants qui n’arrêtent pas de fumer parce qu’ils n’ont pas suivi mes instructions»

Quelle a été la plus grande réussite de Tony Kamo?

Ce que je fais maintenant. Car si avant ce que tu as vu était spectaculaire, c’est mille fois plus: Que tu vois une personne qui fume et sans utiliser d’hypnose, la personne en sort sans fumer, ou quelqu’un en crise et en crises de panique et s’en sortir sans elle… C’est incroyable, c’est merveilleux. La chose la plus incroyable que vous puissiez imaginer.

Êtes-vous en train de dire que les gens sortent complètement rétablis après une séance avec vous?

Oui, car ce ne sont pas des discussions informatives. C’est comme ça: vous entrez et sortez. Par exemple, dans le séminaire sur l’abandon du tabac, je dis aux gens que 98% de ceux qui entrent arrêtent et que les 2% restants qui n’abandonnent pas sont parce qu’ils n’ont pas suivi mes instructions. Le séminaire dure trois heures, et à deux heures et demie, il y a une pause, de sorte que si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez partir et ils vous rembourseront.

Et vous vous êtes également consacré à l’édition de livres.

Oui, j’ai neuf livres sur le marché et le dernier s’intitule Les 10 étapes du bonheur; C’est un livre qui parle d’estime de soi, car pour devenir heureux il faut avoir une excellente estime de soi. Vous ne serez pas en mesure de bien faire votre travail avec une mauvaise estime de soi, ou avec votre partenaire si l’un de vous a une mauvaise estime de soi, et vous ne pouvez pas bien faire dans un projet si vous avez une mauvaise estime de soi, parce que vous le faites. pas la motivation ou la sécurité pour réaliser tout cela. Vous restez là court. Qu’est-ce que ça veut dire? Que les sept premières étapes sont celles qui sont basées sur l’estime de soi et les trois autres sont celles qui sont basées sur l’environnement qui vous entoure afin que vous ayez un équilibre et une meilleure qualité de vie, c’est-à-dire un plus grand bonheur.

Est-ce vrai que vous avez sorti un album? Un album intitulé Solo de noche, signé par Tony Kamo, apparaît dans la base de données Discogs.

Non … C’est une blague qu’un de mes amis a fait, pour voir qui tomberait … Je n’ai rien fait, ils ont juste mis les photos et tout ça, pour que ça ressemble à un vrai disque.

Il y a peu de voix qui l’accusent d’être une fraude. Depuis ses jours en tant que mentaliste, des dizaines de personnes ont dit qu’elles n’étaient pas hypnotisées, mais agissaient. Maintenant qu’il propose ses séminaires, des voix se sont également fait entendre, affirmant y avoir assisté sans faire de différence. Il se défend en faisant valoir que ceux qui ne veulent pas être hypnotisés ne sont pas hypnotisés et que ceux qui ne veulent pas être guéris ne sont pas guéris.

Qui est Tony Kamo alors? Avant de dire au revoir, il s’empresse de prononcer d’un ton solennel:

“Je suis une personne qui essaie d’aider les autres et de faire des techniques qui aident une personne à avoir une meilleure qualité de vie, c’est l’objectif, c’est ce que je veux.”

