Intensément | Un Bronco qui ne devrait plus exister (mais existe) – El Sol de México

Il y a des stars de la musique aux stars de la musique. Certains plus populaires que d’autres. Mais on sait qu’un groupe est vraiment populaire, lorsque son nom brise les barrières strictement musicales, pour se faufiler dans l’imaginaire populaire de différentes manières.

Dans le cas des Bronco de Monterrey, c’était un groupe populaire. Au-delà des millions de disques vendus et de l’affluence totale dans les forums et stades de toutes tailles, son empreinte s’est retrouvée dans les bandes dessinées, les parfums, les lignes de vêtements et de bottes, les séries, les films… et même les feuilletons.

La quantité de choses que ce groupe a faites en ses 36 ans d’histoire est telle qu’on pourrait imaginer qu’ils ne manquent plus de rien à faire, qu’ils ont déjà mis en pratique tous les mouvements de l’industrie musicale.

Mais il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer. Dans le cas du groupe fondé par Lupe Esparza, l’une des stratégies qu’ils avaient en attente était de sortir un matériel par eux-mêmes, c’est-à-dire indépendamment, et non plus avec une grande maison de disques, comme ils l’ont fait tout au long de leur carrière. .

En ce moment, le groupe fait la promotion d’une nouvelle chanson intitulée “Who said I?”, qui à son tour fait partie d’un album intitulé Welcome to Life, qu’ils sortiront à un moment donné.

“Nous voulions déjà raconter de nouvelles histoires de Bronco, car les autres histoires de Bronco sont déjà largement racontées …” Lupe Esparza lui-même était honnête au début de notre entretien.

Concernant la facette indépendante dans laquelle ils travaillent désormais, René Guadalupe Esparza -l’un des deux héritiers de José qui a rejoint cette nouvelle formation- assure qu’ils lancent leur propre label (Qué Tono Music) conçu non seulement dans leurs futures productions, mais pour soutenir probablement aussi de nouveaux talents.

Pour un groupe comme Bronco, quels sont les avantages et les inconvénients de devenir indépendant ?

Lupe : « Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’inconvénients. Nous avons appris des mauvaises et des bonnes choses à la fois des maisons de disques, ainsi que des managers et des bureaux de représentation artistique… Je pense que le grand avantage que nous avons est notre expérience, car évidemment cela coûterait beaucoup plus de travail pour un groupe ça ne fait que commencer. Maintenant, tout dépend absolument de nous, de ce que nous faisons pour que notre label bouge et que les gens découvrent que nous avons fait quelque chose de nouveau, et cela implique beaucoup de travail et de dévouement, en plus d’avoir une équipe hautement qualifiée de réseaux sociaux, de promotion et plateformes numériques ».

Ils ont dit que René, José Adán et Javier sont le sang neuf du groupe. Êtes-vous en train de dire que Bronco avait déjà besoin d’une transfusion ?

Lupe: (risas) No… no es que la necesitara, pero… Yo creo que este Bronco, en el papel, no debería de existir, porque Bronco terminó con la partida de Choche y de Javier, que ya había renunciado en ce que. Mais moi, Lupe Esparza, j’ai ressenti le besoin et le désir de suivre le chemin, de faire des histoires. Et que pourrait-il perdre s’il invitait les garçons, qui étaient aussi à leur époque de vouloir être dans la musique… Même si cela n’allait pas être une tâche très facile. Jusqu’à présent, après 10 ans passés avec eux, nous ressentons l’amour très palpable des personnes qui les ont déjà acceptés dans le cadre de Bronco.

Cette transition a-t-elle été difficile ?

Lupe : « Ce fut un événement très transcendant pour moi, en tant que personne et en tant que chanteur, de passer d’une formation de quatre individus totalement connus individuellement, tels que Ramiro, Javier, Choche et une certaine Guadalupe Esparza, qui a mis la barre très élevé, mais maintenant ils. Vous m’avez montré tout votre cœur que vous pouvez mettre dans ce que nous faisons ; à tel point, que maintenant la production et l’avancement de celui-ci sont vraiment entre leurs mains, alors que je ne les supervise déjà que, mais très superficiellement, car j’aime ce qui se fait ».

En parlant de difficultés, comment vous souvenez-vous de la période où ils sont revenus sans pouvoir utiliser le nom de Bronco ?

Lupe : “Eh bien… c’était compliqué, parce que quand on a décidé des fameuses retrouvailles, dans lesquelles tout le monde, y compris nous, pensait que ça allait être fabuleux et que les gens allaient l’attendre, eh bien… j’espérais , et je le pense très honnêtement. C’était impuissant de ne pas ressentir cette réponse, même si nous étions les Broncos d’origine, cela avait sûrement à voir avec le nom, que nous nous appelions le Géant d’Amérique. Mais cette étape était vraiment compliquée, je pense que c’était du temps perdu, parce que nous avions un frein au sol et que de grandes choses ne pouvaient pas être faites.

Heureusement qu’ils ont réussi à le récupérer.

Lupe : Oui, je pense qu’aujourd’hui nous avons déjà sauvé le nom de Bronco et l’envie de le faire, tout cela nous a aidé à marcher petit à petit, bien qu’à aucun moment on ne puisse comparer ce grand temps du Broncomia, de la vague grupera de oro, avec ce qui s’est passé aujourd’hui, mais nous sommes là, nous sommes présents, et nous nous considérons comme un groupe contemporain, pas un groupe de souvenirs, à cause de la musique que nous faisons et qui nous remplit d’une grande fierté ».

Ils ont dit qu’ils étaient le premier groupe de leur style à briser la barrière des classes sociales… Et puis ils ont aussi fait tomber certaines barrières des genres musicaux, avec leurs multiples collaborations.

Lupe : « Il y a quelque chose là-dedans, mais je ne veux pas nous récompenser de choses qui ne le sont pas. Je crois que les barrières socio-économiques et les frontières ont également été brisées, car Bronco a eu la joie d’être même en Italie ou en Espagne, et évidemment dans toute l’Amérique, y compris le Brésil … Je pense que nous avons été bénis que nos chansons aient des ailes à atteindre des endroits où l’on n’imagine jamais.

En parlant de briser les barrières, dans leur album Hommage aux grands groupes, ils incluent une version de “Naila”, une chanson dont l’origine est inconnue de beaucoup.

Lupe : « Oui, cela vient d’un poème de García Lorca qui s’appelle en fait « La casada infiel » et c’est la partie parlée de la chanson, car la partie chantée nous vient d’un groupe d’Acapulco appelé La Amistad.

Cette partie vient du Oaxaca Chuy Rasgado.

Lupe : « Écoute, qu’est-ce qui va bien ? Je n’y avais même pas pensé, mais c’est un fait que c’est l’une des chansons les plus représentatives du groupe à ce jour, on pourrait dire que c’est l’un des hymnes de Bronco ».

À ce stade de la discussion, nous arrivons à un point où nous avons l’impression que nous pouvons parler de n’importe quoi. Alors on ose aller un peu plus loin.

Lupe, te parecerá una frivolidad, pero siempre he pensado que el bajista de Kinky -quienes por cierto aparecieron en el disco homenaje a Bronco, Tributo al más grande- te copió la forma de pararse en el escenario y de colocarse el bajo, casi a les genoux.

« Tu as raison, à part lui c’est un grand ami à nous, et je pense que nous avons tous des influences d’autres groupes ou d’autres artistes… Ça ne veut pas dire que j’avais ça en lui… Je ne l’avais pas vu comme ça , mais je pourrais l’être, car c’était vraiment ma façon d’utiliser la basse… très basse ».

La conversation continue, tandis que nous continuons de passer en revue quelques-unes des périodes et des projets les plus emblématiques de ce groupe. Salen por ahí discos como Primera Fila, del que Lupe asegura que marcó el reinicio de la historia de Bronco, y que a partir de ahí vinieron más cosas y hasta esta fecha que estamos haciendo música inédito una buena buena racha que se extiende precisamente hasta nuestros jours.

Une fois qu’ils se sont confiés, même la figure de l’encore gouverneur de Nuevo León, l’État d’où est sorti Bronco, et qui partage d’ailleurs un surnom avec eux.

Lupe éclate de rire et fait remarquer :

“Nom… De temps en temps, je vois des mèmes à ce sujet, et tout s’additionne… Pas vrai ? Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont donné ce surnom à notre gouverneur !

