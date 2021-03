Intensifier les tests, le traçage et l’analyse génomique

Cela empêchera également l’évolution de nouvelles souches chez les personnes immunodéprimées.

Le Centre a bien fait d’autoriser la vaccination Covid-19 pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril. Cela peut aider à éponger en plus grand nombre les vaccins disponibles pour l’inoculation dans le système de distribution existant; pour diverses raisons, notamment l’inefficacité des canaux de distribution, il y a eu un gaspillage important. La solution la plus efficace aurait été d’autoriser la vente sur le marché libre, mais, en attendant, l’abandon du critère des «comorbidités uniquement» pour la tranche d’âge des 45-59 ans est le bienvenu. Cela dit, le gouvernement doit tenir compte de ce que le Dr Devi Shetty de Narayana Hrudayalaya a demandé, dans les pages du Times of India; il a exhorté le Centre à autoriser la vaccination pour le groupe d’âge de 20 à 45 ans également, les qualifiant de «super-épandeurs» – parlant probablement de la mobilité plus élevée de ce groupe. La détection par l’INSACOG (un regroupement de 10 laboratoires dans le pays qui effectuent le séquençage génomique et l’analyse des souches circulantes de SRAS CoV-2) de 771 variants préoccupants (VoC), y compris un nouveau variant à double mutation, le Royaume-Uni, Les variantes sud-africaines et brésiliennes, ainsi que les variantes qui avaient circulé plus tôt dans le pays, font de l’augmentation de la couverture vaccinale un impératif. Alors que l’INSACOG soutient qu’aucune des VoC n’a été détectée en nombre suffisant «pour établir une relation directe (avec) ou expliquer l’augmentation rapide des cas dans certains États», l’Inde doit anticiper cela car de nombreuses variantes sont connues pour montrent une infectivité accrue. Une vaccination accrue empêchera la propagation des souches contre lesquelles les vaccins sont efficaces. Le Pendjab a signalé une incidence de 81% de la souche britannique, contre laquelle Covaxin s’est avérée efficace, dans 401 échantillons provenant de nouveaux cas. Cela empêchera également l’évolution de nouvelles souches chez les personnes immunodéprimées.

Alors qu’un télangana doit se mobiliser sur le rythme de la vaccination – le 23 mars, la moyenne mobile sur sept jours des doses de vaccin administrées pour 100 personnes en Inde était de 0,16 contre 0,88 au Royaume-Uni et 0,75 aux États-Unis – les États doivent également intensifier les tests. et les efforts de recherche des contacts. Il est donc très positif que, au cours des 10 derniers jours, les tests quotidiens aient considérablement augmenté alors même que le taux de positivité était presque constant. Cependant, ces progrès ne sont pas uniformes – pour perspective, à Haridwar, Uttarakhand, où le Kumbh Mela doit démarrer au milieu du mois prochain, près de 75% des tests effectués sont des tests antigéniques rapides, qui ont plus de chances de renvoyer un faux négatif. résultat. Le Centre a bien fait de conseiller aux États de s’assurer qu’au moins 70% de leurs tests sont pris en compte par la RT-PCR de plus haute précision. Les États ont également laissé tomber la recherche des contacts – alors que le Pendjab, que le Centre a qualifié d’« état de grave préoccupation », ne traçait que 15,5 contacts par cas positif il y a deux semaines, ses autorités sanitaires avaient exhorté les administrations de district à retracer au moins 10. Près d’un tiers de ses districts ne pouvaient même pas atteindre cette norme minimale. Le Centre, pour sa part, doit mettre le pied sur le pied pour amener les gens à utiliser l’Aarogya Setu; alors qu’il y avait environ 70 utilisateurs de smartphones crores en Inde en 2020, l’application n’a enregistré que 17 téléchargements crores.

Les VoC étant détectées dans 18 États, le pool d’analyse génomique doit être élargi pour rester au top de la propagation de la VoC. Étant donné le nombre d’entre eux qui peuvent également échapper au système immunitaire, une éventuelle deuxième vague dans le pays ne sera exacerbée que si un nombre important de cas ne peut être évité en augmentant la couverture vaccinale; il faut également garder à l’esprit la menace des vaccins qui s’avèrent un bouclier faible en raison de la propagation rapide des VoC.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.