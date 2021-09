Inter Milan vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Ligue des champions en ligne

in

Le Real Madrid rend visite à Giuseppe Meazza de l’Inter Milan ce soir. Ce match marquera le début d’une nouvelle saison de Ligue des champions pour les deux équipes, qui se sont déjà affrontées lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021.

Beaucoup de choses ont changé des deux côtés. Antonio Conte et Zinedine Zidane ne sont plus les entraîneurs tandis que de grandes stars comme Sergio Ramos, Raphael Varane, Romelu Lukaku ou Achraf Hakimi ont quitté leurs clubs. Il semblerait que les deux parties aient appuyé sur le bouton de reconstruction, mais leur histoire et leur réputation les obligent à performer à un niveau élevé.

Le Real Madrid a réalisé des performances offensives de qualité cette saison, mais a montré des vulnérabilités en défense depuis le début de la campagne. Ce soir, ils affronteront l’adversaire le plus coriace jusqu’à présent cette saison, donc ce match sera une mesure appropriée pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Vinicius peut-il continuer contre l’opposition d’élite ? Le retour d’Alaba dans l’équipe va-t-il régler la défense de Madrid ?

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 15/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Giuseppe Meazza, Milan, Italie.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

