Inter Milan vs Real Madrid, Ligue des champions 2021 : les effectifs prévus

Le Real Madrid visite l’Inter Milan dans ce qui sera la première saison de l’équipe en Ligue des champions. Ces deux équipes se sont également rencontrées deux fois lors de la phase de groupes la saison dernière, mais l’Inter a transformé son équipe après les départs de joueurs cruciaux comme Romelu Lukaku et Achraf Hakimi respectivement à Chelsea et au Paris Saint-Germain.

Pour le Real Madrid, ce sera un match très important en termes de gestion de l’effectif.

Le Real Madrid a prédit XI : Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Hazard, Benzema.

L’Inter Milan a prédit XI : Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko.

Ancelotti pourrait très bien décider de déployer Alaba comme arrière gauche partant maintenant que ni Marcelo ni Mendy ne sont disponibles. Miguel Gutierrez a montré une certaine vulnérabilité en défense et même s’il a été solide offensivement, l’entraîneur Ancelotti pourrait être prudent et lancer Alaba là-bas ce soir. En dehors de cela, Vinicius et Hazard devraient commencer aux côtés de Benzema dès le départ.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 15/09/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Giuseppe Meazza, Milan, Italie.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

