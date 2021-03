L’Inter d’Antonio Conte est ce qui se rapproche le plus d’un rouleau compresseur en 2021. Leurs chiffres records, marquant même février et jusqu’à présent en mars avec une série complète de victoires en Serie A, les placent en tête avec 62 unités. Ce jour-là, ils visitent Turin et ne veulent pas de surprises, même si le Bull n’est pas là pour leur donner: ils sont dans la zone de relégation et avec seulement 20 points en 24 matchs joués.

Lire l’intégralité des actualités