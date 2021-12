Inter résumé et objectifs

01/12/2021 à 20:46 CET

Francesc Ripoll

Inter lIl a réussi à battre Spezia d’une manière très confortable et continue de suivre le rythme de Naples et de Milan, des équipes qui se disputent le leadership d’une belle Serie A. Avec presque aucun échevelé, Gagliardini en première mi-temps et Lautaro en seconde ont atteint le Meazza pour donner les trois points à la peinture ‘Nerazzurri’.

INT

SPE

Inter

Handanovic; Dumfries, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Perisic ; Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu (Sensi, 69′) ; Lautaro (Dzeko, 73′), Correa (Alexis Sánchez, 74′).

Spezia

Provedel ; Amian (Ferrer, 46′), Hristov, Erlic, Kiwior, Reca (Bastoni, 46′) ; Kovalenko (Maggiore, 65′), Sala (Bouraboa, 64′), Gyasi ; Salcedo (Vert, 69′), Rey Manaj.

Buts

1-0 M.36 Gagliardini. 2-0 M.58 Lautaro (stylo).

Arbitre

D. Ghersini. TA : Lautaro Martínez (44′) / Rey Manaj (31′), Kiwior (37′).

Incidents

Jeu joué à Giuseppe Meazza.

En fait, le script du match était à peu près ce qu’Inzaghi avait envisagé. Dominant dès la première minute, arrivant encore et encore au but de Provedel et donnant à peine des chances à Spezia, qui montrait une image plutôt médiocre. Après quelques premières tentatives, il Gagliardini qui, après la demi-heure de rencontre, a débouché le tableau de bord après avoir terminé un bon mouvement d’équipe.

L’ex-bleu Rey Manaj pourrait faire peur, qui a profité de l’occasion la plus nette de l’aquilotti avec une tête du coin qui a repoussé, faisant preuve de ses réflexes, un solide Handanovic.

Après la pause, les arrivées de l’Inter se sont multipliées et le match est devenu un véritable harcèlement et démolition de la part des ‘Nerazzurri’. Ils atteignirent la zone opposée avec une facilité étonnante et Lautaro a fait le deuxième en convertissant un penalty désigné à la main. Malgré le fait qu’ils pouvaient chuter davantage, les hommes d’Inzaghi avec les deux buts étaient suffisants pour continuer à mettre la pression.