Inter sort déjà la calculatrice

08/04/2021 à 20:16 CEST

le Inter de Antonio Conte compte déjà. Après avoir gagné ce mercredi dans un match reporté à Sassuolo, les « Nerazzurri » mènent de onze points à Milan. C’est la première fois que l’Inter mène le classement à deux chiffres, un mérite qu’ils ont mérité lors d’un deuxième tour dévastateur.

Les pupilles de Conte ils comptent par victoires leurs dix derniers jours. En fait, ils n’ont perdu qu’un seul match jusqu’à présent en 2021, le 6 janvier contre le Sampdoria. Sa deuxième défaite en Une série. Le nombre de champions, encore plus lorsque ses poursuivants faiblissent. le MilanSans aller plus loin, il a ajouté 10 des 24 derniers points possibles.

C’est pourquoi, depuis l’Italie, ils comptent déjà les jours qui restent aux « Nerazzurri » pour lever un « Scudetto‘qui leur a résisté depuis 2010, quand ils ont embrassé la gloire sous la direction de José Mourinho. Selon ce qu’indiquait hier «La Gazzetta dello Sport», pour l’Inter, il suffit d’ajouter cinq victoires et un nul dans les neuf jours restants pour être proclamé champion. Et cela compte sur le fait que les poursuivants ne laissent pas de points, ce qui semble aujourd’hui peu probable.

Les « nerazzurri » jouent beaucoup dans les prochains jours contre des équipes comme Cagliari, Spezia ou Crotone. Gagner leur permettrait d’arriver moins sollicité aux duels contre Rome et Juve au cours des trois dernières dates.

L’entraîneur de l’Inter n’est pas pour les histoires. L’important est de gagner, en quoi c’est secondaire. Après avoir battu le Sassuolo 2-1, avec 30% de possession et peu de tirs au but, Conte En riant, il a laissé une phrase qui en dit long sur sa philosophie: «Nous avons un but et si l’esthétique vient plus tard, parfait; sinon, l’important est le titre. Si nous ne voulons que de l’esthétique, alors allons tous dans un centre de beauté et faisons un « lifting » & rdquor ;.