Interactive Bees célèbre sa 13e année avec une pleine vigueur et des visages joyeux

Abeilles interactives Pvt. Ltd est une agence de communication de marque basée à Delhi qui célèbre son parcours réussi de 13 ans. Le voyage n’était pas aussi doux que la soie, mais était en fait un tour de montagnes russes, plein de tous les visages de la lutte. L’équipe d’Interactive Bees a surmonté tous les défis qui se sont présentés et a évolué sous la direction consciencieuse et passionnée de sa fondatrice, la directrice Mme Monica Gupta. Le nom de l’entreprise est inspiré des « abeilles à miel » pour leur efficacité, leur hiérarchie contrôlée, leur conscience sociale, leur évolution et, surtout, l’autonomisation des femmes.

En cette occasion propice, elle a partagé que célébrer le treizième anniversaire avec une grande équipe lui rappelait les premiers jours où elle avait créé l’entreprise avec son amie Shanti. « C’est en effet un sentiment nostalgique d’évaluer la vision derrière la mission de démarrer Ibees. C’est une expérience formidable. Apprendre et grandir vont de pair comme si un conducteur expérimenté dirigeait la voiture dans la bonne direction avec le plus grand soin. »

« Goûter le fruit du succès n’est pas une tâche facile et la même chose s’est produite avec nous. Nous nous sommes toujours levés ensemble et avons travaillé intelligemment avec des efforts dévoués et de la persévérance. Nous avons gagné du succès avec beaucoup de travail acharné et c’est précieux comme une perle. Nous avons toujours suivi nos valeurs de clarté, de créativité, d’engagement et de curiosité d’improviser régulièrement et avons tracé la voie selon notre rêve ! »

Ibees s’est fait connaître sur la scène marketing indienne grâce à une volonté inébranlable et au travail acharné de toute l’équipe et à progresser progressivement vers un avenir radieux. Le courage passionné et constant et l’engagement indéfectible de chaque membre envers l’entreprise sont la raison pour laquelle l’entreprise a réalisé le 13e jalon avec beaucoup de plumes dans sa casquette.

La société a considérablement évolué au cours des deux dernières années difficiles des conditions de covid qui prévalent. On dit vraiment que le leader est l’épine dorsale de l’entreprise et Monica est un système de soutien à part entière pour tous ses coéquipiers. Elle les a gardés motivés tout au long et a fourni un soutien émotionnel pour sortir de l’état d’esprit abattu. À son tour l’enthousiasme de toute l’équipe était louable spécialement pour répondre aux engagements de ses clients, ils ont adopté le système de travail hybride. Le travail à domicile est devenu un facteur clé pour la fonctionnalité continue de l’entreprise et fait tourner la roue. Ils ont fait face à des moments difficiles en se tenant fermement la main et en sont sortis vainqueurs.

Au cours d’un voyage de plus d’une décennie, Interactive Bees a remporté le « Red Herring Top 100 Award » pour les entreprises les plus passionnantes d’Asie pour avoir fourni des solutions révolutionnaires dans l’industrie et gagné une traction substantielle en 2016. Interactive Bees a également été répertorié dans le « Top 10 Best Startups in Website Development Companies in India’ par Silicon India Magazine et ‘Consultants of the Year 2016′ et a remporté le titre de ‘India 5000 Best MSME Awards 2017’ pour son excellence en matière de qualité.

Plus récemment, deux de ses campagnes numériques ont été reconnues par l’industrie et la société a remporté les « Drivers of Digital Awards 2018 » pour une mention spéciale pour le contenu d’une campagne de marketing vidéo et la « campagne exceptionnelle du mois » par 91 Mobiles. La société a continué de marquer son excellence dans le numérique en remportant les « Drivers of the Digital Awards 2019 ».

Mme Monica a également reçu le prix « India’s Most Prominent Women Empowerment Award » décerné par Merit Awards et Market Research et a été reconnue sur la scène marketing indienne grâce à sa volonté inébranlable et à son travail acharné.

Monica Gupta a partagé le secret du succès de l’entreprise : « Des clients durables ; Depuis le début, nos clients comptent sur nos services, leur immense confiance et leur foi en notre système de travail sont la principale force de motivation pour leur donner raison et dépasser leurs attentes au fil des ans.