Interactive Brokers, avec 1,3 million de clients, proposera un trading cryptographique direct à la demande des clients

En janvier, pendant la folie des actions, Interactive Brokers a été impliqué dans l’imposition de restrictions temporaires sur les actions spéculatives telles que GME et AMC pour protéger le marché et parce qu’ils étaient “inquiets de l’intégrité du marché”.

Interactive Brokers s’attend à proposer le trading de crypto-monnaie d’ici la fin de l’été, a révélé Thomas Peterffy, président-directeur général de la société, lors de la conférence Piper Sandler Global Exchange et FinTech.

La société a commencé à offrir un accès à la crypto-monnaie lorsque les contrats à terme sur bitcoins ont commencé à être négociés sur le CME en décembre 2017.

Peterffy a déclaré lors de la conférence que les clients demandaient un trading cryptographique direct.

Il a en outre partagé que le plus grand obstacle à l’offre de cryptos est de garder les clients en sécurité et de s’assurer que personne ne vole leurs pièces.

Fin janvier, pendant la folie des actions, Robinhood a déclaré que les fournisseurs de services de courtage, y compris Interactive Brokers, avaient imposé des restrictions temporaires sur les actions spéculatives comme GameStop, AMC Entertainment et Koss à ce qu’ils appelaient pour protéger le marché.

“Nous sommes inquiets pour l’intégrité du marché et du système de compensation”, a déclaré Peterffy à l’époque.

Un mois plus tard, Peterfly a déclaré que le système financier américain était confronté à un stress accru pendant cette frénésie GameStop. “Nous sommes dangereusement proches de l’effondrement de l’ensemble du système, et le public semble l’ignorer complètement, y compris le Congrès et les régulateurs”, a-t-il déclaré dans une interview.

Plus le choix !

La société de courtage basée au Connecticut exécute environ 3,3 millions de transactions par jour sur 135 marchés dans le monde. En avril, la société a signalé une augmentation de 74% par rapport au trimestre de l’an dernier de ses comptes clients à plus de 1,3 million.

« Il y a un an, Interactive Brokers ne s’approchait pas de la cryptographie. Maintenant, ils arrivent. Ils n’ont pas le choix. Finalement, ils viendront tous parce que la crypto se généralise et que les clients le veulent », a commenté SpartanBlack, partenaire du fonds crypto The Spartan Group, qui a commencé à déployer des capitaux pour un nouveau fonds de 110 millions de dollars.

Les concurrents d’Interactive Brokers Fidelity et Charles Schwab n’offrent actuellement pas d’accès direct à la crypto-monnaie.

“Bien que les contrats à terme sur bitcoins soient désormais disponibles à la négociation sur le CBOE et le CME, Fidelity n’envisage actuellement pas de proposer des contrats à terme sur bitcoins à ses clients de courtage de détail”, indique le site Web de Fidelity; cependant, le géant du courtage a été impliqué dans l’espace crypto et a lancé une filiale Fidelity Digital Assets (FDA) pour soutenir les avoirs de ses clients institutionnels dans les actifs numériques.

Schwab a déclaré en mai que ses clients pouvaient accéder aux marchés des crypto-monnaies via Grayscale Trusts, mais a noté que certains aspects d’une crypto-monnaie restent ” immatures ” et peuvent présenter des risques pour les clients, ajoutant que l’approbation par la SEC d’un crypto ETF sera une étape clé dans le développement du marché.

“Lorsqu’il y a plus de directives réglementaires, vous pouvez vous attendre à ce que Schwab ait plus d’options d’investissement pour les clients, y compris le trading cryptographique au comptant et la garde”, selon le site Web de la société.

