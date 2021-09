Interactive Brokers avec 1,5 million de clients et 0 milliard d’actifs en dépôt permet désormais de négocier des actifs cryptographiques

in

Commerce et investissement

Interactive Brokers avec 1,5 million de clients et 360 milliards de dollars d’actifs en dépôt permet désormais de négocier des actifs cryptographiques

AnTy14 septembre 2021

Interactive Brokers Group a annoncé cette semaine qu’il avait lancé un trading de crypto-monnaie à faible coût sur sa plate-forme, ce qui en fait le dernier courtage de détail à offrir à ses clients une exposition aux crypto-actifs.

Ses clients américains pourront désormais négocier et conserver Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) ainsi que des actions, des contrats à terme, des options, des obligations, des fonds communs de placement et des ETF, a déclaré la société. .

La plate-forme facturera 0,12 % à 0,18 % de la valeur de la transaction ou jusqu’à 1,80 $ pour 1 000 $ de transaction, selon le volume mensuel, en commissions de crypto-trading, mais sans ajout de spreads, de majorations ou de frais de garde, a indiqué la société.

Pour cela, la société basée à Greenwich, dans le Connecticut, s’associe à Paxos Trust Company, un fournisseur de courtage de crypto-monnaies réglementé qui était également le partenaire de PayPal pour le commerce d’actifs numériques. Paxos a déclaré dans son annonce,

« Au cours de la dernière année, l’intérêt pour les crypto-monnaies a explosé. Aujourd’hui plus que jamais, les gens veulent accéder à cette nouvelle classe d’actifs par l’intermédiaire de leurs intermédiaires de confiance. Les investisseurs avertis voient la valeur de la diversification des portefeuilles en exploitant les nouvelles technologies.

De plus en plus à la recherche d’allocation

Interactive Brokers (IBKR), l’une des plus grandes sociétés de courtage en ligne qui s’adresse aux commerçants actifs et aux investisseurs avertis, détient plus de 360 ​​milliards de dollars d’actifs en dépôt.

Il compte environ 1,5 million de comptes clients, et ils ont en moyenne environ 250 000 $ dans leurs comptes, contrairement aux quelque 22,5 millions de comptes financés de Robinhood à la fin juin, avec une taille moyenne de compte d’environ 5 000 $ en février. Le directeur général Milan Galik a déclaré :

« À mesure que les marchés financiers évoluent, les investisseurs individuels et institutionnels sophistiqués recherchent de plus en plus des allocations aux monnaies numériques comme moyen d’atteindre leurs objectifs financiers. »

En juin, le président Thomas Peteffy avait déclaré que la maison de courtage lancerait le trading de crypto d’ici la fin de l’été alors que la classe d’actifs continue de devenir plus courante.

D’autres courtiers en ligne, Robinhood Markets et TradeStation proposent déjà le trading de crypto, tandis que Fidelity et Charles Schwab offrent actuellement un accès aux contrats à terme Bitcoin.

« À mesure que l’environnement réglementaire émergera, nous serons là pour travailler avec lui », a déclaré Steven Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits chez Interactive Brokers. « Nous travaillons avec de nombreux régulateurs.

AnTy

