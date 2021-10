Interactive Brokers Group lance aujourd’hui le trading de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour les conseillers financiers américains

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les clients qui gèrent des portefeuilles bien diversifiés peuvent désormais échanger les crypto-monnaies Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Bitcoin Cash, selon la société de courtage.

***

Interactive Brokers Group, une société de courtage mondiale cotée au Nasdaq, a annoncé aujourd’hui son lancement de trading de crypto-monnaie pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) opérant aux États-Unis. Cela permet à ces conseillers financiers ou RIA de négocier et de conserver Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) via Paxos Trust Company pour le compte de clients.

Comme expliqué par la firme, les RIA bénéficieront de la possibilité de gérer les positions de leurs clients en crypto-monnaies, ainsi que les actions, options, contrats à terme, obligations, fonds communs de placement et ETF du monde entier à partir d’un seul écran, et tout est affiché sur une plateforme avec des rapports personnalisables. Dit l’entreprise :

« L’ajout du trading de crypto-monnaie souligne notre engagement continu à fournir aux conseillers les produits et outils d’investissement dont ils ont besoin pour gérer avec succès les portefeuilles de clients et développer leurs activités. »

« L’attribution d’un petit pourcentage de crypto-monnaies dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié, il est devenu de plus en plus courant, et les conseillers voudront peut-être recommander la crypto-monnaie à leurs clients », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits chez Interactive Brokers.

Maintenant seulement les États-Unis, bientôt le monde

La société ajoute également : « Le trading de crypto-monnaie avec Paxos sur la plate-forme Interactive Brokers RIA a des commissions faibles de seulement 0,12% à 0,18% de la valeur commerciale, selon le volume mensuel avec un minimum de 1,75 USD par commande. De plus, il n’y a pas de spreads, de marges ou de droits de garde supplémentaires ».

Il ajoute également : « Bien qu’initialement disponible pour les RIA aux États-Unis, Interactive Brokers prévoit de lancer le service pour les conseillers financiers dans d’autres parties du monde, à l’avenir« . Il convient de noter qu’actuellement, les filiales d’Interactive Brokers Group assurent l’exécution automatisée d’opérations et la garde de titres, de matières premières et de devises 24 heures sur 24 sur plus de 135 marchés dans de nombreux pays et devises.

En outre, certaines des fonctionnalités supplémentaires disponibles sur la plate-forme IBKR RIA sont :

Pas de frais de billet, pas de frais d’entiercement, pas de minimum et pas de frais de technologie, de logiciel, de plate-forme ou de rapport. Il n’y a pas d’équipe consultative interne ou de groupe d’affaires exclusif pour concurrencer les conseillers à la clientèle. Possibilité de négocier des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds sur plus de 135 marchés à partir d’un seul compte principal intégré et de négocier des crypto-monnaies à partir de la même plate-forme. Facturation client automatisée et flexible. Fonctionnalités de paiement par carte de débit et de facture disponibles pour les clients consultatifs américains Le trading de crypto-monnaie d’Interactive Brokers est proposé via Paxos Trust Company, une plate-forme d’infrastructure de blockchain réglementée.

En juin, Interactive Brokers avait parlé de lancer le crypto trading.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur ibkr.com/ria.

Source : communiqué de presse d’Interactive Brokers,

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash