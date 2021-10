Commerce et investissement

Interactive Brokers lance Bitcoin, Ethereum et Crypto Trading pour les RIA aux États-Unis

19 octobre 2021

La société de courtage Interactive Brokers Group (Nasdaq : IBKR) a lancé le trading de crypto-monnaie pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) aux États-Unis.

Cela permettra aux RIA d’échanger et de conserver Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) via Paxos Trust Company, une plate-forme d’infrastructure de blockchain réglementée, au nom de leurs clients.

Désormais, les RIA peuvent gérer les positions de leurs clients dans les actifs cryptographiques répertoriés ainsi que les actions, les options, les contrats à terme, les obligations, les fonds communs de placement et les ETF, le tout au même endroit.

« L’allocation d’un petit pourcentage d’actifs à la crypto-monnaie dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié est devenue de plus en plus courante, et les conseillers peuvent souhaiter recommander la crypto-monnaie à leurs clients », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits de la société.

Actuellement, le service n’est disponible que pour les RIA aux États-Unis, avec des plans pour le lancer dans d’autres parties du monde également, à l’avenir.

Au 30 septembre, Interactive Brokers comptait 1,54 million de comptes clients, soit une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente et de 3 % par rapport au mois précédent. La société a également déclaré 353,8 milliards de dollars de capitaux propres clients, en hausse de 52 % par rapport à l’année précédente.

Interactive Brokers facturera des commissions comprises entre 0,12 % et 0,18 % de la valeur du commerce cryptographique de RIA, en fonction du volume mensuel avec un minimum de 1,75 $ par commande. « Il n’y a pas de spreads, de majorations ou de frais de garde supplémentaires », a-t-il déclaré.

