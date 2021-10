Interactive Brokers lance le trading de crypto-monnaie pour les RIA aux États-Unis

Lundi 18 octobre, la société de courtage mondiale Interactive Brokers Group (Nasdaq : IBKR) a annoncé « son lancement de la négociation de crypto-monnaie pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) aux États-Unis, permettant à ces RIA de négocier et de conserver Bitcoin (BTC), Ethereum ( ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) via Paxos Trust Company pour le compte des clients.

Cela signifie que les RIA seront en mesure de « gérer les positions de leurs clients en crypto-monnaie en plus des actions, des options, des contrats à terme, des obligations, des fonds communs de placement et des ETF du monde entier à partir d’un seul écran, et le tout affiché sur une seule plate-forme avec des rapports personnalisables ».

Selon le communiqué de presse, Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits chez Interactive Brokers, a déclaré ceci :

« Allouer un petit pourcentage d’actifs à la crypto-monnaie dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié est devenu de plus en plus courant, et les conseillers voudront peut-être recommander la crypto-monnaie à leurs clients…

« L’ajout du trading de crypto-monnaie souligne notre engagement continu à fournir aux conseillers les produits et outils d’investissement dont ils ont besoin pour gérer avec succès les portefeuilles de clients et développer leurs activités. »

Crypto Trading via Paxos sur la plate-forme RIA d’Interactive Brokers comporte des commissions comprises entre 0,12 % et 0,18 % de la valeur de la transaction (le pourcentage exact dépend du volume de transaction mensuel et la commission minimale est de 1,75 $ par commande). De plus, cette plate-forme n’a « pas de spreads, de majorations ou de frais de garde ajoutés ».

Interactive Brokers lance ce service aux États-Unis, mais prévoit de le lancer dans d’autres pays à l’avenir.

RUPTURE : Interactive Brokers vient d’annoncer qu’ils autoriseront les conseillers en investissement enregistrés à travers les États-Unis à investir dans le bitcoin et les crypto-monnaies. Cela signifie que des centaines de milliards de dollars peuvent désormais entrer plus facilement sur le marché. — Pomp 🌪 (@APompliano) 18 octobre 2021

