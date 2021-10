Interactive Brokers lance un service de trading de crypto-monnaie pour les conseillers financiers américains

La société de courtage mondiale Interactive Brokers Group a annoncé le lancement de son service de trading de crypto-monnaie pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) aux États-Unis.

Le nouveau service permet aux conseillers financiers enregistrés aux États-Unis d’échanger et de protéger Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash via la société Paxos Trust au nom des clients.

Les conseillers financiers enregistrés qui s’appuient sur la nouvelle plate-forme Interactive Brokers peuvent s’attendre à une commission nominale comprise entre 0,12% et 0,18%, basée sur le volume mensuel, avec des frais de commande minimum de 1,75 $. Le même commerce effectué via d’autres échanges et courtiers cryptographiques coûte généralement jusqu’à 2,00% des transactions.

La nouvelle plate-forme créée par Paxos pour Interactive Brokers fournit aux conseillers financiers enregistrés basés aux États-Unis une interface simple pour gérer les positions des clients, avec des rapports personnalisables et un suivi des données en temps réel, des actions liées à la cryptographie, des ETF, des fonds communs de placement, des obligations, des contrats à terme, des options De partout dans le monde.

Alors que le nouveau service de crypto-monnaie est actuellement disponible pour les RIA aux États-Unis, Interactive Brokers prévoit d’étendre le service pour atteindre d’autres conseillers financiers dans d’autres parties du monde à l’avenir.

Investir dans la crypto

En juin, Interactive Brokers a annoncé son intention de commencer à négocier des crypto-monnaies sur sa plateforme vers la fin de l’année. La société a pris une telle décision après que ses clients aient demandé à échanger des crypto-monnaies.

Alors que des courtiers rivaux tels que Charles Schwab et Fidelity ne proposent actuellement pas de trading direct de crypto-monnaie sur leurs plateformes. Cependant, l’application de trading d’actions Robinhood fournit un trading cryptographique.

Les courtiers interactifs qui proposent des échanges de crypto-monnaies réduiront encore plus les barrières à l’entrée pour les investisseurs individuels afin d’accéder aux actifs numériques.

Selon son premier trimestre de cette année, Interactive Brokers disposait de 330,6 milliards de dollars de capital client et de 1,33 million de comptes clients.

Le courtier low cost est l’une des plus grandes sociétés de courtage en ligne avec des millions de clients. La société a rejoint une liste croissante de courtiers majeurs tels que Robinhood et TradeStation, rendant les actifs cryptographiques accessibles à de nombreux investisseurs.

Source de l’image : Shutterstock