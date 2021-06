Interactive Brokers prévoit d’offrir le trading de crypto-monnaie plus tard cet été

Comparer

Interactive Brokers Group Inc a révélé son intention de commencer à proposer le trading de crypto via sa société de courtage dans les mois à venir.

« Les clients le demandent et nous espérons être prêts à le leur offrir d’ici la fin de l’été », a déclaré Thomas Peterffy, président et fondateur d’Interactive Brokers, qui lors de la conférence Piper Sandler Global Exchange & FinTech le mercredi juin 9.

Bien que Peterffy n’ait pas précisé quels actifs cryptographiques la société de change avait l’intention d’offrir, la société de courtage basée à New York a commencé à proposer des transactions à terme Bitcoin sur sa plate-forme en décembre 2017.

Bien que les sociétés de courtage rivales telles que Charles Schwab et Fidelity ne proposent pas de trading direct de crypto-monnaie sur leurs plateformes, elles offrent un accès à certains fonds connexes. Cependant, l’application de trading d’actions Robinhood propose le trading de crypto-monnaie.

Coinbase Global, le plus grand échange crypto au monde, est l’une des principales plateformes de trading utilisées par divers investisseurs pour accéder aux devises numériques. Cependant, la société nouvellement cotée a obtenu sa première note de vente à Wall Street, en Floride, la banque d’investissement Raymond James, grâce à la concurrence des sociétés de courtage traditionnelles.

La banque d’investissement Raymond James a récemment commencé à couvrir les actions COIN de Coinbase, lui attribuant une note “sous-performante” en raison des craintes que la concurrence ne réduise ses bénéfices basés sur les transactions.

Les courtiers interactifs proposant le trading Bitcoin réduiront encore plus la barrière à l’entrée pour les investisseurs de détail pour accéder aux devises numériques. Mais les devises non réglementées pourraient présenter des risques de sécurité pour les courtiers en ligne établis.

Peterffy a admis que le plus grand défi dans le trading de crypto-monnaie était de s’assurer que l’entreprise protégeait les devises numériques de ses clients.

« En ce qui concerne les obstacles, le plus gros obstacle est de savoir comment assurer la sécurité de vos clients à 100 %. Comment pouvez-vous être sûr à 100% que personne ne volera vos pièces même si elles ne peuvent pas être retrouvées ? Nous en saurons plus à ce sujet lorsque nous ouvrirons l’entreprise à la fin de l’été », a déclaré Peterffy.

Interactive Brokers disposait de 330,6 milliards de dollars de capital client et de 1,33 million de comptes clients, selon son premier trimestre 2021.

Négocier le Forex avec des Crypto-monnaies

Le marché des changes est le plus liquide et le plus grand du monde. C’est vraiment un marché mondial des devises, ouvert 24 heures sur 24 chaque semaine, partout et accessible car il peut être négocié directement par l’intermédiaire de courtiers. Il existe un grand nombre d’acteurs du marché qui participent au marché.

Les crypto-monnaies comme Bitcoin ont ajouté une nouvelle dimension au trading de devises forex. Divers courtiers forex tels que eToro, IG, City Index, Interactive Brokers et d’autres ont commencé à accepter Bitcoin pour le trading de devises ces dernières années. Certains courtiers acceptent une variété d’autres crypto-monnaies.

Un avantage important du trading de devises avec des crypto-monnaies est que la crypto-monnaie n’est pas liée à une banque centrale. Les actifs cryptographiques sont exempts de problèmes macroéconomiques tels que l’inflation ou les taux d’intérêt spécifiques à un pays et une grande influence géopolitique.

De nombreux courtiers sont prêts à proposer des transactions cryptographiques car ces opérations n’ont pas de limites géographiques et attirent de nouveaux clients.

Source de l’image : Shutterstock