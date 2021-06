Interactive Brokers rejoint l’engouement pour la crypto-monnaie – s’établit pour offrir du trading

La principale société de courtage Interactive Brokers a annoncé qu’elle commencerait à proposer le trading de crypto-monnaie à la fin de l’été.

Selon un récent rapport de CNBC, la société de courtage souhaite offrir des services de crypto trading à ses clients.

Le PDG Thomas Peterffy a déclaré que la nouvelle fonctionnalité est nécessaire pour fournir les services dont ses clients ont besoin.

Il précise que de plus en plus de clients demandent ce type de service et que le rôle de l’entreprise est de satisfaire les demandes de ses clients. La société est l’une des plus grandes plateformes de trading en ligne aux États-Unis.

Supprimer les barrières à l’entrée de gamme

Cette décision peut également réduire les obstacles auxquels les investisseurs novices sont confrontés lorsqu’ils pénètrent sur le marché des crypto-monnaies. Peterffy a également abordé certains des problèmes majeurs auxquels le marché est confronté, tout en déclarant que l’objectif principal de l’entreprise est d’assurer la sécurité de ses clients.

Il a pointé,

Le plus gros obstacle est de savoir comment assurer la sécurité de vos clients à 100 %.

Selon le rapport CBNC, Interactive Brokers a plus de 330 milliards de dollars de capital client et 1,33 million de comptes clients enregistrés.

S’appuyer sur des projets antérieurs

Interactive Brokers a toujours été actif sur le marché. Mais son temps montre son intention d’engager des commerçants sur le marché des crypto-monnaies.

Le mois dernier, la société a publié la version 984 de sa plate-forme Trader Workstation (TWS). La nouvelle fonctionnalité fournit des mises à jour sur les derniers symboles et informe les traders des raisons pour lesquelles les entreprises sont en mouvement. Il permet aux traders de prendre des décisions d’investissement éclairées sur ces actions.

Interactive Brokers rejoint Robinhood

La récente décision d’activer le trading de crypto-monnaie sur votre plateforme vous donnera une longueur d’avance sur vos concurrents. Actuellement, des concurrents tels que Charles Schwab et Fidelity n’offrent pas de crypto trading direct sur leurs plateformes. Cependant, les deux offrent un certain niveau d’accès à certains fonds liés à la crypto-monnaie. Mais l’application de trading d’actions Robinhood a permis le trading de crypto-monnaie pour les utilisateurs.

