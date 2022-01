Interbank annonce le lancement d’Apple Pay au Pérou alors que l’expansion sud-américaine se poursuit

Apple Pay a connu sa première expansion en 2022, le Pérou activant désormais le propre système de paiement d’Apple via Interbank. Avec cela, c’est le troisième pays d’Amérique du Sud à prendre en charge Apple Pay.

Les utilisateurs de Twitter ont posté ce week-end sur les réseaux sociaux qu’Interbank préparait le support Apple Pay. Sur la page de la banque, elle a maintenant officiellement annoncé le propre service de paiement d’Apple et expliqué comment ajouter une carte via Apple Wallet.

Pour l’instant, seules les cartes Visa sont disponibles avec Interbank, et les clients peuvent profiter de cette fonctionnalité avec n’importe quel iPhone avec Touch ID ou Face ID ainsi qu’avec Apple Watch Series 1 ou version ultérieure.

Dans deux vidéos marquées comme non répertoriées dans sa chaîne YouTube sur la façon d’ajouter une carte au portefeuille Apple, il semble qu’Interbank Peru préparait le lancement d’Apple Pay depuis un certain temps, car elles ont été téléchargées le 14 décembre.

La dernière grande extension d’Apple Pay a eu lieu en novembre lorsqu’elle est devenue disponible au Costa Rica, en Colombie et en Azerbaïdjan. Dans ces pays, différents du Pérou, plusieurs banques ont commencé à prendre en charge le système de paiement en même temps. Pour l’instant, . n’a pu vérifier qu’Interbank a annoncé la prise en charge d’Apple Pay au Pérou.

Le Chili est un autre pays qui devrait bientôt recevoir le propre système de paiement d’Apple. En septembre dernier, certains utilisateurs ont pu ajouter des cartes de Banco de Chile et Banco Edwards, mais quelques jours plus tard, tous deux ont supprimé les cartes des clients et la possibilité d’en ajouter de nouvelles au portefeuille Apple.

Alors qu’Apple divise les Amériques en « Amérique du Nord » et « Amérique latine et Caraïbes », le Pérou rejoint la Colombie, le Costa Rica, le Brésil et le Mexique en tant que pays proposant Apple Pay.

Vivez-vous au Pérou? Avez-vous pu ajouter votre carte interbancaire au Wallet ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :